Για οκτώ χρόνια, το διευθυντικό στέλεχος φέρεται να εισέπραττε παράνομα μπόνους από συνεργαζόμενες εταιρείες. Το συνολικό ποσό που φέρεται να υπεξαίρεσε ξεπερνά τα 850.000 δολάρια.

Ένα καλά οργανωμένο σχέδιο εκτροπής χρημάτων από προμήθειες και μπόνους που συνδέονταν με την πώληση χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών προϊόντων, φαίνεται πως είχε στήσει πρώην διευθυντής ομίλου αντιπροσωπειών αυτοκινήτων στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε εναντίον του από την εταιρεία Lorenzo Automotive Group, το συνολικό ποσό των χρημάτων που φέρεται να κατέληξαν στα χέρια του ανέρχεται σε 853.323 δολάρια, μέσα σε διάστημα οκτώ ετών.

Ο κατηγορούμενος, εργαζόταν στον όμιλο από το 2016 και κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας είχε αναλάβει διευθυντικές θέσεις σε τρεις διαφορετικές αντιπροσωπείες της εταιρείας: τη Lorenzo Nissan Homestead, τη Lorenzo Ford στο Homestead και τη Lorenzo Buick-GMC στο Μαϊάμι.

Όπως υποστηρίζει η εταιρεία στην αγωγή, ο πρώην διευθυντής εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να αποκομίσει χρήματα, χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του ομίλου. Σύμφωνα πάντα, με τα δικαστικά έγγραφα, τα χρήματα κατέληγαν σε εταιρεία με την ονομασία Finance and Insurance Solutions, στην οποία ο κατηγορούμενος εμφανιζόταν ως μοναδικό στέλεχος.

Ποιο ήταν το σχέδιο

Ο πρώην διευθυντής φέρεται να είχε στήσει ένα εξαιρετικά έξυπνο σύστημα επιβράβευσης. Ουσιαστικά λάμβανε μπόνους που συνδέονταν με τις πωλήσεις προϊόντων χρηματοδότησης και ασφάλισης, κατά την αγορά ενός νέου ή μεταχειρισμένου οχήματος.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Lorenzo Automotive, η φερόμενη πρακτική είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον στο οποίο οι εργαζόμενοι και συνεργάτες του ενθαρρύνονταν να προωθούν υπερβολικά ασφαλιστικά προϊόντα, καθώς οι πωλήσεις τους συνδέονταν με οικονομικά μπόνους.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα αξιοποιούσε και τους πόρους των αντιπροσωπειών, ενώ τα οικονομικά οφέλη κατέληγαν τελικά στον πρώην διευθυντή.

Τι υποστηρίζει ο κατηγορούμενος

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος με τα αρχικά M.R. αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τα μπόνους αποτελούσαν μέρος της αμοιβής του, έπειτα από συμφωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας.

Μάλιστα, επικαλείται έγγραφο – το παρουσίασε στο δικαστήριο – σύμφωνα με το οποίο η συμφωνία πρόσληψής του το 2016 προέβλεπε, μεταξύ άλλων, ποσοστό 5% επί των συνολικών μικτών κερδών των τμημάτων της επιχείρησης, καθώς και πρόσθετα μπόνους πωλήσεων, χρηματοδότησης και επέκτασης εγγύησης.

Ο M.R. αποχώρησε από την εταιρεία τον Ιούνιο του 2025, ενώ η Lorenzo Automotive φέρεται να ενημερώθηκε για τις ύποπτες συναλλαγές τον Φεβρουάριο του 2026, έπειτα από σχετική πληροφορία που έλαβε από τρίτο πρόσωπο.

Στις 29 Οκτωβρίου 2026 απαγγέλθηκαν σε βάρος του έξι κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, μεταξύ των οποίων μία για μεγάλη κλοπή, τέσσερις για ξέπλυμα χρήματος και μία για οργανωμένη απάτη άνω των 50.000 δολαρίων.

Ο πρώην διευθυντής κατέβαλε εγγύηση 100.000 δολαρίων στις 30 Οκτωβρίου και δηλώνει αθώος. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία έχει προγραμματιστεί για τις 11 Φεβρουαρίου 2027.

Όσο για την Lorenzo Automotive, διεκδικεί αποζημίωση που αντιστοιχεί στο τριπλάσιο του ποσού που θεωρεί ότι υπεξαιρέθηκε.