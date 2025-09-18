Metaverse: Η αυτοκίνηση αλλάζει

Από τη σχεδίαση και την παραγωγή οχημάτων μέχρι τις πωλήσεις και την εμπειρία «πίσω» από το τιμόνι, ο ψηφιακός κόσμος και το metaverse οδηγούν την επόμενη ημέρα της αυτοκίνησης.

Το metaverse είναι ένα συλλογικό ψηφιακό περιβάλλον με αχνές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ πραγματικού και φανταστικού, όπου οι χρήστες μπορούν, μέσω avatar ή διασυνδεδεμένων συστημάτων, να αλληλεπιδρούν, να εργάζονται, να εκπαιδεύονται και να δημιουργούν μέσα σε τρισδιάστατους εικονικούς κόσμους. Συνδυάζοντας τεχνολογίες όπως η εικονική και η επαυξημένη πραγματικότητα (VR και AR), η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ) και τα ψηφιακά δίδυμα (digital twins), το metaverse έχει ξεκινήσει να διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο και τοπίο για πλήθος βιομηχανιών.

Μπορεί πριν από μερικά χρόνια να φάνταζε κάτι μακρινό και αφηρημένο, ωστόσο η αυτοκινητοβιομηχανία ήταν ένας από τους πρώτους κλάδους που άρχισε να αξιοποιεί το metaverse. Και μάλιστα με απτά αποτελέσματα. Από τις εικονικές δοκιμές οχημάτων και τις εκθέσεις VR έως και τη διαδραστική εκπαίδευση, το metaverse έχει ήδη ξεκινήσει να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται, παράγονται και προωθούνται τα οχήματα.

Ήδη από το στάδιο της ανάπτυξης, οι εταιρείες χρησιμοποιούν εικονικά περιβάλλοντα για να σχεδιάζουν τα νέα τους μοντέλα, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο και χρήμα. Αντί λοιπόν για φυσικά πρωτότυπα, σήμερα αξιοποιούνται ρεαλιστικά ψηφιακά μοντέλα, που επιτρέπουν την άμεση αξιολόγηση παραμέτρων όπως η αεροδυναμική απόδοση, η εργονομία και η λειτουργικότητα. Η BMW, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί εδώ και καιρό «εικονικά δίδυμα» εργοστασίων, όπως αυτό στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας, ώστε να ελέγχει και να βελτιστοποιεί τις παραγωγικές της διαδικασίες πριν καν αρχίσει η κατασκευή στον πραγματικό κόσμο.

Η δεύτερη μεγάλη επανάσταση έρχεται στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Οι εικονικές εκθέσεις αυτοκινήτων και τα test drives σε περιβάλλον VR ‒ ακόμα και τα γνωστά σε όλους carconfigurators ‒ επιτρέπουν στον υποψήφιο αγοραστή να εξερευνήσει, να διαμορφώσει και να «οδηγήσει» ένα μοντέλο από την άνεση του σπιτιού του. Η Nissan και η Fiat έχουν ήδη παρουσιάσει μια σειρά από εμπειρίες σε metaverse πλατφόρμες όπως η Meta και η Roblox.

Παράλληλα, το metaverse αξιοποιείται πολλαπλώς στην εκπαίδευση τεχνικών και εργαζομένων. Μέσα από VR περιβάλλοντα, αυτή τη στιγμή η Ford και η Volkswagen παρέχουν κατάρτιση για πολύπλοκες διαδικασίες συντήρησης και συναρμολόγησης, μειώνοντας την ανάγκη για φυσική παρουσία και επιταχύνοντας τη διαδικασία εκπαίδευσης.

Η υπόθεση «metaverse» δεν σταματά εκεί. Τα ίδια τα οχήματα αρχίζουν να «μπαίνουν» στο metaverse, με την πρόοδο των συνδεδεμένων συστημάτων και της αυτόνομης οδήγησης να ανοίγουν τον δρόμο για εμπειρίες VR μέσα στο όχημα -από παιχνίδια έως και εικονικές συναντήσεις. Με αυτό το «σκεπτικό» η startup εταιρεία Holoride έχει ήδη δημιουργήσει σε συνεργασία με την Audi ένα διαδραστικό VR περιεχόμενο που ψυχαγωγεί τους επιβάτες, προσαρμοζόμενο μάλιστα στις κινήσεις του αυτοκινήτου σε πραγματικό χρόνο.

Οι εταιρείες αξιοποιούν επίσης το metaverse προκειμένου να ενισχύσουν το brand awareness και να δημιουργήσουν ψηφιακές κοινότητες. Η Renault, για παράδειγμα, ήταν από τις πρώτες εταιρείες στον κλάδο που παρουσίασε νέα μοντέλα της σε εικονικά events. Άλλες εξετάζουν ήδη την παρουσία τους σε «ψηφιακές γειτονιές», όπου οι χρήστες-avatar θα μπορούν να συναντούν, να συγκρίνουν και να βιώνουν το προϊόν.

Το βέβαιο είναι ότι το metaverse εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς σε ένα πολύτιμο εργαλείο που συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία με την εμπειρία. Σίγουρα, τα επόμενα χρόνια αναμένεται να φέρουν ακόμα βαθύτερη ενσωμάτωσή του ευρύτερα στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, χάρη και στην αμέριστη υποστήριξη που θα προσφέρουν η συνδεσιμότητα 5G, η τεχνητή νοημοσύνη και το Internet of Things.