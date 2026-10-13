Mondial de l’ Auto 2026: Χτύπημα κάτω από τη μέση

Οι Κινέζοι στο Παρίσι, ιδανικές συνθήκες, ώστε να επικοινωνήσουν τη δυναμική τους και προέκυψε συνδυασμός πληροφοριών, νέων προτάσεων, αλλά και κατασκευαστών που ψάξε και -ευτυχώς (;) ακόμα στην Ελλάδα δεν θα βρεις.

Η ευχή, με γεγονός ότι στην έκθεση προέκυψε συνωστισμός, ενώ στην ελληνική αγορά ο πλουραλισμός λειτουργεί καταρχήν θετικά, αλλά μέχρι πότε; Αντίστοιχα, Παρίσι δεν είμαστε αν και υπερέχει ο Έλληνας σε ψυχισμό και οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι η έκθεση στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, αντέχει στη σύγκριση και θεωρείστε υπερβολή αλλά φίλοι Γάλλοι, σας ξεπεράσαμε στα σημεία, έστω και τηρουμένων των αναλογιών.

Κακά τα ψέματα, αναγκάζεσαι να συγκρίνεις με το παρελθόν και για το πόσο φωτεινή ήταν άλλοτε η έκθεση στο Παρίσι και πόσο θαμπή η δική μας μέχρι χθες, ότι σήμερα λειτουργεί αντίστροφα.

Νιώθουμε όμορφα για όλο αυτό και επί της ουσίας, ήταν σημαντικές και οι απουσίες σήμερα “au Salon”, όπου κυριάρχησαν οι Κινέζοι και με έξυπνα μικρά -μεσαία ηλεκτρικά, όπως τα Chery και Geely, όπως και με πολυτελή θηρία που αλλάζουν και τα δεδομένα στους περί premium χαρακτηρισμούς, ενώ είναι γεγονός πως δύσκολα τους ξεχωρίζεις όντας χωρίς ταυτότητα και με αντίστοιχη σχεδίαση σε πολλές περιπτώσεις.

Στην εντυπωσιακή, διήμερη παρακαλώ, παρουσίαση της AVATR αναφερθήκαμε, όπως και τη συμμετοχή τους στο ελληνικό Ράλλυ από τον Μάρτιο, κάτω από ιδανικές συνθήκες, με εγγυητή τον Όμιλο Βασιλάκη. Γεγονός πως ο Κινέζος αποφεύγει τις κακοτοπιές και δεν αξιοποιεί τη δυναμική του για τον Πραγματικό οδηγό. Χώρος που οφείλουν να αξιοποιήσουν οι Ευρωπαϊκές και οι άλλες Ανατολικές δυνάμεις, ότι όμως, με εξαίρεση την Toyota δεν προβλέπεται.

Με σεβασμό στην Peugeot, αλλά δεν υποστηρίζεις το DNA σου με το E-GTi και με το πρωτότυπο Τ16, -τρίζουν κόκαλα στην κυριολεξία.

Όπως όμως και στη Hyundai, με το Ionic 6 N, οπότε και προσεύχεσαι σε επίπεδο αισθητικής, που κατά τη γνώμη μας ξεπερνάει επιδόσεις και fake αντιδράσεις, όπως και ακούσματα.

Ακριβώς ότι εκφράζεται έντιμα και με προοπτική στο πλάνο τους συνδεδεμένο με τα ολοκαίνουργια Ionic 3, -δυστυχώς μόνο ρεύμα, Bayon και Tuscon, αλλά και όχι μόνο. Η Hyundai, στην Ελλάδα με χρυσάφι στο κόκπιτ του κυβερνήτη και επιτελείο dream team, θα πολεμήσει με ατού τους full Hybrid κινητήρες που θα αποκτήσει καταρχήν το i20 το καλοκαίρι.

ENTOΣ ΕΔΡΑΣ

Λογικά φόρεσαν τα καλά τους οι Γάλλοι, που υποδέχτηκαν μάλιστα τον Πρόεδρο Μακρόν και αφού στην Peugeot και στη Citroen έχουν να διαχειριστούν και τις παθογένειες της Stelantis, η Renault έχει το χώρο και τη δυναμική και μάλιστα στην τρισδιάστατη έκφραση που τη χαρακτηρίζει. Σε παγκόσμιο και σε Πανελλήνιο επίπεδο.

Για το Γαλλικό κομμάτι της Stellantis, που παραμένουν ισχυροί και επι του προκειμένου, από τη μια η Peugeot διεκδικεί τις εντυπώσεις ειδικά με τα πρωτότυπα της και από την άλλη, η Citroen την ουσία πέρα από το 2CV σε σύγχρονη έκφραση. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, το ατού για την αγορά είναι το C5 Air Cross, ακατέργαστο χρυσάφι στα χέρια ικανών και στη Λ. Κηφισίας.

Το 2CV; Αμφιλεγόμενη, σε προσωπική γνώμη, η σχεδίαση του όπως παρουσιάστηκε και θα προτιμούσα να αγοράσω ένα πενήντα ετών, όπως το Ιστορικό του Σταυρόπουλου, τοποθετώντας σύγχρονα ηλεκτρικά μέρη και μάλιστα, “τρολάροντας” την κατάσταση, με το ηλεκτρικό πακέτο του αυτοκινήτου που θα παρουσιαστεί το 2028. Η διαδρομή του στη συνέχεια, εξαρτάται από την τιμή του.

Twingo με ατού και αν η κόρη θέλει σύγχρονο ηλεκτρικό 5αρι και όλοι μας ένα Clio, ενώ οι έξυπνοι το Captur, δεν υπάρχει μαμά που να μη θέλει το ηλεκτρικό Twingo για την καθημερινότητά της.

Το Renault Twingo, σοβαρός λόγος ώστε στην Ελλάδα, όπου η Renault είναι σε πτήση με σοφό πλάνο, να αυξηθεί τουλάχιστον στα σούπερ μάρκετ η παροχή ρεύματος.

Στο παρελθόν, πραγματικά σε ταξιδεύει το 4L, ενώ ακόμα και παλιοί οδηγοί αγώνων φλερτάρουν με το R8, όταν ονειρεύεσαι το σύγχρονο R5 όπως το αγωνιστικό του Ragnoti και του Λεωνίδα τη δεκαετία του 1980. Του ονείρου και η υπέρβαση που συνδέεται με την Alpine, υπεραξία σε κάθε επίπεδο συναγωνισμού, ότι ισχυροποιεί και την εικόνα τους στο Παγκόσμιο και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των Πωλήσεων. Με ουσιαστική υποστήριξη από την άμυνα τους και εδώ, στην περίπτωση της Dacia, έχουμε να κάνουμε με αναγέννηση, με σενάριο γραμμένο και στα ελληνικά.

Σταθερή αξία το Duster κ.α, όταν όμως “au Salon”, την παράσταση έκλεψε το νέο, το δεύτερης γενιάς Spring, το τρίτο μπιζού της κατηγορίας και καμία αμφιβολία ότι με τα μαγικά του Σύρτη και των συνεργατών του στη Μεταμόρφωση, δεν θα ξεπεράσει τις 18.000 ευρώ. Ομάδα, ικανοί να δώσουν στο εξαιρετικό δίκτυο τους, όπως στην Αθήνα οι Χαλκιάς και Κυριακούδης, με αγωνιστικό DNA, δύο αυτοκίνητα στην κατηγορία, με τη διαφορετική προσέγγιση που τα χαρακτηρίζει, ακριβώς ότι θα αξιοποιήσει ο καταναλωτής.

ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ο ευρωπαϊκές δυνάμεις, τουλάχιστον ορισμένες, συγκροτούνται και αντιστέκονται, όταν φαίνεται πως προκύπτει και προοπτική, ενώ είναι σημαντικό να διαχειριστούν επιτέλους τις απώλειες παρατάσσοντας στιλ και τέχνη, ότι τους διακρίνει, Σ.Χ.