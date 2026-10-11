Mondial de l’Auto 2026: Chinatown

Πέρασαν επτά χρόνια από την τελευταία φορά σε έκθεση και ήταν στο Παρίσι το 2019 που παρουσιάστηκε το Peugeot 208, αργότερα το COTY 2020, το τελευταίο με την ψήφο μου και μάλιστα, με τη μέγιστη βαθμολογία, το μοναδικό σε δεκαπέντε χρόνια διαδρομή.

Το COTY, ο θεσμός που υποστηρίζουν οι 4T ως οργανισμός, όπου από το 2020 ψηφίζει η Ελένη Ξενάκη, υποστηρίζοντας το δρόμο που ακολούθησε ο ΚΚ στην περίπτωση μου.

A Paris…

Από το Σάββατο στην πόλη του φωτός και ήταν γεμάτη ημέρα η Κυριακή με την παρουσίαση της AVATR, στο περιθώριο της έκθεσης την παραμονή της press day, ακριβώς όπως στο παρελθόν, επιλογή των δημιουργών, στο Παρίσι και στη Φρανκφούρτη.

Κινέζος, premium όπως λέγεται κατασκευαστής ο νεοφερμένος και μάλιστα με φιλόδοξο πλάνο και έξυπνη σχεδίαση αυτοκινήτων, σε παιχνίδι με τις διαστάσεις τους και με τον τύπο του αμαξώματος ώστε να διαφοροποιείται, στην παλέτα με τα ηλεκτρικά από την Κίνα. Με την ευκαιρία, αναρωτιέσαι για το που τοποθετείται η αξιόλογη XPeng, με αυτοκίνητα που προκαλούν και σταθμευμένα, όπως όμως και η Changan με διπλό ατού, τη σχεδίαση του Deepal S05 Plug-in Hybrid και τη μεγάλη αυτονομία… Το AVATR, Luxury ηλεκτρικό, απέναντι στη Lexus και τη DS; Ίδωμεν.

Οι απορίες ενός ζαλισμένου από την Κινέζικη κουζίνα, αν και λάτρης στο παρελθόν και αφού οι δοκιμές στην Ελλάδα προβλέπονται σε έξι μήνες. Το λανσάρισμα της ΑVATR από τον όμιλο Βασιλάκη, -κυβερνήτης ο Άγγελος Στεφανόπουλος ο Mr Αστυπάλαια, υπολογίζεται τον Μάρτιο του 2027, οπότε, μένουμε ψύχραιμοι και φορτωμένοι με απορίες “πάμε έκθεση” και καλή εβδομάδα.

Κακά τα ψέματα

Δεν κρύβεται η κινεζική κυριαρχία και σήμερα είναι διαφορετικά, όταν κάποτε αναζητούσες την κ. Κορίνα Πατέλη για έναν espresso με την κ. Πάολα Γκαντόλφο κλέβοντας χρόνο και αξιοποιώντας την ευγένεια της κ. Κορίνας Βαλυράκη, διαχρονικά οικοδεσπότης στη γαλλική πρωτεύουσα, specialist και στη “nouvelle cuisine, a Paris”, με αγαπημένο όμως το Entrecôte, με την αναμονή που γοητεύει.

Οχυρό από τις κινεζικές δυνάμεις σε γαλλικό έδαφος, όντας πλειοψηφία “au Salon Mondial” και για να πορευτείς πρέπει καταρχήν να ξεπεράσεις το κάστρο με την ελληνική σημαία. Όπου οι XPeng, Changan, Leapmotor, όπως πλέον και η AVATR, σε πλήρη σύνθεση. Με στόλο και στόχους ώστε να αναστατώσει τους ειδικούς της αγοράς και να ανοίξει έναν ακόμα δρόμο στους αγοραστές.

Περνώντας τα “σύνορα” θα συναντήσεις κ.α. made in china στη διαδρομή σου ώστε να καταλήξεις στην κορεάτικη μηχανή με προτάσεις που προδίδουν την έντιμη ανησυχία που τους διακρίνει, ώστε να καταλήξουμε στην Cupra, όπου το ήδη αγαπημένο Raval. Δυσεύρετο στην Ελλάδα, όπως άλλωστε ταιριάζει για ό,τι εξαιρετικό που ως σπάνιο είδος, αποκτάει υπεραξία, ακόμα και τη σημερινή εποχή. Δυστυχώς, ότι δεν διαθέτει η Alfa Romeo, ενώ στη Lancia παρουσίασαν και SUV ακολουθώντας το μοτίβο να αλλάζουν σήματα σε όποιο Peugeot θεωρούν πετυχημένο, ενώ επιμένουν ότι το Ypsilon βαμμένο Martini, είναι η σύγχρονη Integrale. Ιεροσυλία…

Στα Κινέζικα και η συνέχεια, με σφραγίδα στο Media pass και από την Chery, το θαύμα του Γιώργη Σπανού στην ελληνική αγορά, με τις επιδόσεις Κινέζων, σε τρισδιάστατη διάσταση. Σε συνδυασμό με τη BYD και την MG και εδώ έχουμε να κάνουμε με ανθρώπων έργο, σε σκληρό ροκ, εξελίσσοντας το value for money, που από τη μία τους συνδέει και από την άλλη τους διαφοροποιεί. Προσφορά στο ρόλο του ειδικού Τύπου, σε έντιμη διάσταση, le quelle choisir, ποιο να διαλέξω, μεταξύ Tiggo4, Atto2 και ΜG ZS max.

Σπαζοκεφαλιά, που θέλει τον ειδικό της, έναν master όπως ο Σωτήρης Τσαντίλης, ο φονιάς του ΑΙ και διαχρονικά, τα κομάντο-4Τ, έχουν την απάντηση.

Σε κάθε περίπτωση…

Οι Ευρωπαίοι, που ανησυχούν, δεν αντιδρούν, ενώ αναζητούν τρόπους να βάλουν φρένο με φορολογικά τερτίπια, όπως στο παρελθόν στους Ιάπωνες και στη συνέχεια στους Κορεάτες. Οι Ανατολικοί που αντιστέκονται και ειδικά οι Toyota και Hyundai, στην κινέζικη καταιγίδα, από τη μία δημιουργώντας και από την άλλη με εξαιρετική στρατηγική, οπότε δεν τους απαξιώνουν αλλά τους συναγωνίζονται τεκμηριώνοντας την υπεροχή τους, συνδεδεμένη με την εμπειρία τους, όπως αποτυπώνεται στην αξιοπιστία τους, υποστηρίζοντας και τη value for money πρακτική.

Επιλογή όπου δυσκολεύονται οι Ευρωπαίοι. Γεγονός, ότι στο γερμανικό γκρουπ αντιδρούν με καθαρές προτάσεις ξεπερνώντας συμπληγάδες και μάλιστα, στην ελληνική αγορά με ατού, -βασίλισσα όπως στο σκάκι, στο επιτελείο του Άρη Αραβανή. Την ώρα που στη Stellantis ψάχνουν τα πατήματα τους, σε τανγκό χωρίς ρυθμό, και δεν αλλάζουν τα δεδομένα με επιλογές τύπου αναγεννημένου 2CV, όπως και με την παρουσίαση του αμφιλεγόμενου για τον παλιό E-208 GTi, με καθυστέρηση πενταετίας.

Παιχνίδι με το παρελθόν το 2CV, προκαλώντας τα συναισθήματα, ποιοτικών ανθρώπων όπως ο Μιχάλης Σταυρόπουλος, ο ΜΣ μας, κ.α. με άποψη και στιλ και μέχρις εκεί. Marketing game, στα γαλλικά και λείπουν τύποι όπως ο Μάνος Εμμανουήλ για να μεταφράσουν αξιοποιήσουν, σε ασκήσεις όπου ήδη αριστεύει η Renault.

Οι άλλοι Γάλλοι, όπου προσκαλεί το Twingo, προκαλεί το αλμυρό 4L, ενώ δίνει διέξοδο στην κομψή κυρία το R5, όταν με την Clio και με το Captur, οργανώνουν την επίθεσή τους. Με άμυνα μπετόν από τη Dacia. Χρυσάφι, που δεν προκύπτει ούτε στη rue De Grand Arme’, ούτε στο Τορίνο, οπότε στο ελληνικό Ράλλυ πονοκέφαλος, με τα θηρία σε pause και τον Ιταλό σεφ σε αναζήτηση.

Με την ευκαιρία, οφείλεις να σχολιάσεις πως σε μια ισορροπημένη καλά δουλεμένη έκθεση Αυτοκινήτου, μια πετυχημένη προσπάθεια όπως και στην Αθήνα μέχρι και σήμερα, αντικατοπτρίζεται το savoir faire κάθε κατασκευαστή, αλλά και του Έλληνα εισαγωγέα που δεν κρύβεται, αλλά εκθέτει και τη στρατηγική του. Σε σχέση με το Παρίσι, όσοι πιστοί γνωρίζετε και το ρόλο των πρωτοτύπων στις εκθέσεις οπότε ανάλογα με το ενδιαφέρον, είτε πέρασαν στην παραγωγή όπως πχ το Audi TT ή πήγαν στα αζήτητα όπως η σύγχρονη εκδοχή της Fulvia coupe που δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Η AutoAthina στον τόπο μας, Le Mondial de L’ Auto 2026 “a Paris”, από αύριο και διαβάστε σχετικά στο 4troxoi.gr, από τον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου και τον Γιάννη Καλογερόπουλο, με γεγονός ότι τα ειδικά Μέσα, σε print και digital έκφραση, υποστηρίζουν την Αυτοκίνηση, στη μέγιστη τιμή._ΣΧ