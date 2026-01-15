Motorsport 2026 – Vive le sport

Ιανουάριος και το motorsport επιστρέφει, με τη γνώριμη μαγεία της εκκίνησης και τις ερωτήσεις να προηγούνται των απαντήσεων.

Το WRC, το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και η ελληνική σκηνή συνθέτουν ένα σκηνικό μετάβασης.

Γεγονός η μαγεία του motorsport σε restart, με αναφορές τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική σκηνή.

Πρόλογος με το Dakar που εξελίσσεται απρόβλεπτα και με εναλλαγές-ανατριχίλα. Κορυφαίοι συνδυασμοί στη δεκάδα και ενώ απομένουν τρεις ημέρες για την ολοκλήρωση, κινδυνεύεις να εκτεθείς αν σχολιάσεις ότι ο Al-Attiyah είναι νικητής, οπότε στη Dacia προμηθεύτηκαν σαμπάνιες.

Από την πλευρά μας, με ευαισθησία για το WRC, λόγω του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, την ώρα που στην απέναντι όχθη, στο φυτώριο, οι πιτσιρικάδες καρτίστες προπονούνται σε πίστα ονείρου, όπως αυτή της οικογένειας Τσερανίδη στα Σπάτα, ενώ παράλληλα αγωνίζονται στο εξωτερικό, σε συνθήκες που ακόμη στη χώρα μας δεν προκύπτουν.

Στο WRC, παραδοσιακά αυλαία με το Rally Monte Carlo και το WRC 2026 ελπίζεις να αποτελέσει θεσμό για δύο κατασκευαστές και τουλάχιστον τέσσερις οδηγούς. Συμπεράσματα, παραδοσιακά δεν προκύπτουν στο Μόντε Κάρλο, ενώ δεν αναμένονται στη Σουηδία από τις 12 Φεβρουαρίου, ούτε και στο Σαφάρι. Από τον αγώνα στην Κροατία ίσως προκύψουν ενδείξεις, με τις προβλέψεις να μπαίνουν στο τραπέζι από τον Ιούνιο, με την ευκαιρία του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Απώλεια το γεγονός ότι ο αγώνας μας δεν μετράει στο JWRC, όπου προτιμήθηκε η Πορτογαλία. Ωστόσο, δεν περιορίζεται η δυνατότητα ώστε, με μια συντονισμένη προσπάθεια από αρμοδίους με όραμα, να συμμετέχει ελληνικό πλήρωμα στον θεσμό.

Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ – χώμα, θα παρακολουθήσουμε την προσπάθεια του Γιάννη Παπαδημητρίου, σαράντα χρόνια πρωταγωνιστής, σε έναν αναβαθμισμένο θεσμό, αποτέλεσμα της συνεργασίας της ΟΜΑΕ με τον ΣΟΑΑ και τον ΠΑΣΜΑ. Μακάρι να συμμετέχει και ο Αλέξανδρος Τσουλόφτας, όπως είναι σημαντικό να επιστρέψει στη σκηνή ο Γιώργος Αμούτζας, αναβαθμίζοντας ευρύτερα το θεσμό.

Σε συνδυασμό με την παρουσία των Παναγιώτη Ρουστέμη και Κύρκου, αλλά και των νέων. Άλλο Πρωτάθλημα στο χώμα, ο τροφοδότης μηχανισμός για τη σοβαρή Ελληνική παρουσία στο ΡΑ, με Χριστοδούλου, Βιγκόπουλο και Flandy, ενώ δεν χάνεις τα πατήματα του Πασχάλη Χατζημάρκου, και του Σάββα Λευκαδίτη.

Αντίστοιχα, δεν αντέχει σε εκπτώσεις η προοπτική της επιστροφής του Λάμπρου Αθανασούλα στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, φέτος που ο αγώνας επέστρεψε στο Λουτράκι.

Ο αγώνας έχει τον αρμόδιο υπουργό του, τον Γιάννη Βρούτση, τον δήμαρχό του, τον Γιώργο Γκιώνη, και διαχρονικά τη συνολική υποστήριξη της κρατικής μηχανής, πλέον με τον Χρήστο Δήμα. Όπως, όμως, έχει και οδηγό από το Λουτράκι. Με δυνατότητες που ξεπερνούν το Κεφαλάρι και τα Πίσια, όπου το συγκεκριμένο Hyundai i20 N Rally2… πηγαίνει μόνο του, ενώ ο Αθανασούλας με τον συνοδηγό του, το πιθανότερο φέτος ο Κώστας Σούκουλης, έχουν αποδειχθεί συνολικά ανταγωνιστικοί. Του Λάμπρου, του ταιριάζει, άλλωστε, ο ρόλος του ήρωα που επιστρέφει, ατού και για τους χορηγούς του.

Στον αστερισμό του αγώνα στο WRC, έργο της Motorsport Greece, το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις τον Μάιο από την ΟΜΑΕ, με επίκεντρο τη Λαμία, μια ευφυέστατη επιλογή. Καμία αμφιβολία ότι θα αποδειχθεί σωστή και η ημερομηνία, ενώ η επικοινωνία επιβάλλεται να ακολουθήσει μοτίβο επιπέδου Ράλλυ Παρνασσού.

Στο κάδρο και η Ιτέα για τις δοκιμές εξέλιξης των εργοστασιακών Toyota GR Yaris, έργο του ΕΛ.ΕΜ., για το Ακρόπολις του 2026 αλλά και για το WRC-2027, όπου δεν αποκλείεται η συμμετοχή ομάδων με πρωτότυπα, ακολουθώντας το μοντέλο των Rally Raids. Προβληματίζει η επιλογή, αλλά είναι νωρίς για σχολιασμό εξελίξεων που αφορούν το 2027.

Μένουμε στο 2026 και καλή αγωνιστική χρονιά._ Stratissino