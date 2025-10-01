Αθώο παιχνίδι, όπου η τύχη συναντάει την παρατηρητικότητα και όση τέχνη λείπει εδώ, τόση συναντάς στο Motorsport, με το «7» να εξελίσσεται σε μαγικό αριθμό, ως και σταθερή αξία σε Παγκόσμιο επίπεδο.

Συνδεδεμένος αριθμός με τίτλους που αφορούν σε τέσσερις άσσους. Στο Moto GP Valentino Rossi και Marc Márquez, στη Formula 1 Michael Schumacher, Lewis Hamilton. Η τάξη των επτάκις, ο καθένας στο είδος του.

Σε διαφορετικές χρονιές, ίσως και εποχές, όπως όμως και με διαφορετική αναλογία που αφορά σε αγώνες/νίκες. Ενώ με σεβασμό στον Lewis Hamilton που παραμένει ενεργός, από τους «τέσσερις» μόνο ο Ισπανός αναβάτης της Ducati μπορεί να βελτιώσει τα στατιστικά του.

Hamilton και Marquez, ένας Βρετανός και ένας Ισπανός σε ιταλική «μηχανή», με τέσσερις και δύο τροχούς αντίστοιχα. Κοινός παρονομαστής, ότι δύσκολα θα πείσουν τους Ιταλούς tifosi να τους αποδεχτούν, πόσο μάλλον να τους θεοποιήσουν. Για διαφορετικούς λόγους, που ξεπερνούν τις επιδόσεις.

Συμφωνούμε, ότι αν ο Lewis κερδίσει πρωτάθλημα θα τον αποθεώσουν, αλλά θα πρέπει νωρίτερα να ανέβει στο βάθρο και στη συνέχεια αφού περιορίσει τον περίφημο Charles, να κερδίσει αγώνα. Απλά, να σπάσει το ρόδι και βλέπουμε…

Σε κάθε περίπτωση, ρητορικό κρίνεται το ερώτημα για το ποιος αδικεί ποιον, μεταξύ Ferrari και Hamilton. Μια ισορροπημένη σχέση με κοινό παρονομαστή τα έσοδα, την προβολή και το κύρος ενός πετυχημένου πιλότου που στη Ferrari ζει το όνειρό του, ολοκληρώνοντας μια τέλεια διαδρομή στην πίστα.

Πιλότος με άποψη, με πείσμα και ποιότητα ο Lewis που μας αρέσει, αλλά… είπαμε. Μόνο ο Max της moto, έχει τις προϋποθέσεις για 8ο, 9ο ακόμα και 10ο τίτλο. O Μax, που οι Ιταλοί θεωρούν ότι ήταν ο λόγος που ο Vale τους δεν κέρδισε οκτώ πρωταθλήματα, ότι ο Hamilton και η ιστορία χρεώνουν στον άλλον Max, σε αυτόν της F1.

Ο Marquez με στόχο τους 10 τίτλους στην κορυφαία κατηγορία, ως η απόλυτη τιμή.

Να υπογραμμίσουμε ότι ο Ogier που έχει 8 τίτλους, διεκδικεί τον 9ο, οπότε και θα ισοφαρίσει τον συμπατριώτη του Loeb, τον εννέα φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ράλλυ, τον άρχοντα των δακτυλιδιών στο Motorsport.

Συμφωνούμε ότι η μόνο σχέση auto με moto έχει να κάνει με την προσπάθεια του αναβάτη, την επόμενη ημέρα με αυτοκίνητο, όπως αρκετοί στο παρελθόν και σήμερα ο Rossi. Αντίστοιχα, είναι διαφορετική η προσέγγιση στην πίστα από ότι στα Ράλλυ, αλλά όταν αναφερόμαστε στο Motorsport σε Παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφοντας στατιστικά, νομιμοποιείσαι να συμπεριλάβεις ισότιμους αποφεύγοντας τις ουσιαστικές συγκρίσεις που δεν προκύπτουν. Άλλωστε, σε αυστηρά τεκμηριωμένες αναλύσεις θα συμπεριλάβεις και το βαθμό δυσκολίας που συνοδεύει κάθε τίτλο.

Συναγωνισμός, φυσιολογικά με αντίπαλο πιλότο ή αναβάτη άλλης ομάδας που δεν είναι πάντα ανταγωνιστικοί, όμως και σκληρά man to man με τον team mate. Η κάθε περίπτωση με τις δυσκολίες της, σε άθλημα -όπως χαρακτηρίζεται σε αυτό το επίπεδο και ειδικά στο Moto GP, όπου υφίστανται και παράμετροι που δεν ανακοινώνονται, ειδικά στο εσωτερικό των κορυφαίων ομάδων.

Οι Πρωταθλητές και μόνο είναι αυτοί που ξέρουν και χαρακτηριστικά, όταν τον συγχαίρεις, μόνο ο ίδιος γνωρίζει το βάθος και το μέγεθος της προσπάθειας του.

Συχνά, φαίνεται εύκολο ένα αποτέλεσμα ενώ ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, όπως και αντίστροφα και κάπου εδώ αρχίζει η μαγεία του Motorsport με τη λογική να μην ξεπερνιέται από τα σβηστά κόκκινα φανάρια στην πίστα, πλέον και στις ειδικές διαδρομές. _ΣΧ