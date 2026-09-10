«Ν» όπως να ’ναι

Το πρώτο βήμα για να βγει ένας νέος οδηγός στο δρόμο, η τοποθέτηση του υποχρεωτικού σήματος «Ν», χαρακτηρίζεται από έναν ανησυχητικό βαθμό αστοχίας.

Το σήμα του νέου οδηγού είναι ίσως η απλούστερη υποχρέωση του ΚΟΚ. Θεωρητικά, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα περίπλοκο -παίρνεις το δίπλωμα οδήγησης, τοποθετείς ένα «Ν» στο αυτοκίνητο και για τους επόμενους δώδεκα μήνες ενημερώνεις όσους κινούνται πίσω σου ότι είσαι νέος οδηγός.

Στην πράξη, όμως, το ελληνικό «Ν» έχει αποκτήσει αξιοσημείωτη δημιουργική ελευθερία. Το συναντά κανείς όρθιο και ανάποδο -σαν το «Ήτα» του κυριλλικού αλφαβήτου, λοξό ή πλαγιαστό. Άλλοτε βρίσκεται στο πίσω τζάμι, άλλοτε στο αμάξωμα, ενώ δεν λείπουν οι αυτοσχέδιες εκδοχές με μονωτική ταινία μέσα αλλά και έξω από το παρμπρίζ.

Θα μπορούσε να είναι απλώς μια ακόμη χαριτωμένη λεπτομέρεια της καθημερινότητας, αν το συγκεκριμένο γράμμα δεν αποτελούσε υποχρέωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

Το άρθρο 105 του νέου ΚΟΚ είναι λιτό: «Οι νέοι οδηγοί τοποθετούν στο αυτοκίνητο που οδηγούν ειδικό σήμα αναγνώρισης για έναν χρόνο από την απόκτηση της άδειας». Η μη τοποθέτησή του κατατάσσεται στις παραβάσεις Ε1-Α, για τις οποίες προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 30 ευρώ.

Η λογική του σήματος είναι να προειδοποιεί τον οδηγό που ακολουθεί ότι ο άνθρωπος στο προπορευόμενο αυτοκίνητο δεν έχει ακόμη μεγάλη οδηγική εμπειρία. Μια καθυστερημένη εκκίνηση στο φανάρι, ένα σβήσιμο του κινητήρα ή ένας πιο διστακτικός ελιγμός μπορούν έτσι να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη ανοχή. Παραδόξως, ενώ η υποχρέωση είναι απολύτως σαφής, ο σημερινός ΚΟΚ δεν περιγράφει στο ίδιο το άρθρο ούτε τη μορφή ούτε τις διαστάσεις ούτε τον ακριβή τρόπο τοποθέτησης του σήματος. Και η αγορά μάλλον επιβεβαιώνει τη σύγχυση.

Διατίθενται «Ν» διαφορετικών διαστάσεων και κατασκευής, όπως αυτοκόλλητα για εσωτερική ή εξωτερική χρήση, πλαστικά από ανακλαστικό υλικό που στερεώνονται με βεντούζα ακόμα και διακοσμητικά σήματα που περιλαμβάνουν το «Ν».

Μέσα ή έξω;

Εδώ αρχίζει πιθανότατα και ένα μέρος του προβλήματος με τα ανάποδα Ν. Τα σήματα εσωτερικής τοποθέτησης πρέπει προφανώς να είναι κατασκευασμένα ώστε, όταν τα κοιτάζει κάποιος μέσα από το τζάμι από την εξωτερική πλευρά, το γράμμα να διαβάζεται κανονικά.

Παραδόξως, μια δουλειά που θα έπρεπε να απαιτεί λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να καταλήξει όπως στη φωτογραφία. Ο οδηγός βλέπει από το εσωτερικό του αυτοκινήτου ένα κανονικό «Ν», αλλά όλοι οι υπόλοιποι βλέπουν την κατοπτρική του εικόνα. Το γεγονός ότι πολλοί χρήστες κάνουν επανειλημμένα το ίδιο λάθος, αρκεί να αναρωτηθεί κανείς τι δεν κατάλαβαν οι χρήστες. Αν το ίδιο το προϊόν ή η οδηγία τούς επέτρεψε να κάνουν τόσο εύκολα το λάθος, θα περίμενε κανείς το πρόβλημα να λυθεί με μία απολύτως τυποποιημένη λύση, δηλαδή συγκεκριμένη μορφή και διάσταση, σαφή ένδειξη της πλευράς που πρέπει να βλέπει προς τα έξω και ένα μοναδικό τρόπος στερέωση που πρακτικά να αποκλείει τη λανθασμένη τοποθέτηση.

Δεν πρόκειται βέβαια για ζήτημα που θα αλλάξει την οδική ασφάλεια της χώρας. Είναι όμως μία από εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που δείχνουν τη διαφορά ανάμεσα στη θέσπιση ενός κανόνα και στην εφαρμογή του. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνει ένας νέος οδηγός είναι ότι στον δρόμο υπάρχουν κανόνες. Θα ήταν μάλλον εύλογο, ο πρώτος από αυτούς να μην αρχίζει με ένα Ν τοποθετημένο ανάποδα.