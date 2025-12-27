Να οδηγούμε, τι άλλο;

Έφυγε το 2025 και παρά το βραχυκύκλωμα και την καταιγίδα σε Κινέζικη απόχρωση, δεν έλειψαν στιγμές που καταγράφονται σε βαρύ παλμαρές και μάλιστα σε βάθος χρόνου…

Ξεχωρίζουν μάλιστα κάποιες ειδικές διαδρομές, όπως στην Κρήτη με την 911 GTS, την πλέον ισορροπημένη 911 ever, μέχρι την επόμενη, ενώ ήταν απολαυστική η GT3-992 από την Τοσκάνη στην Αθήνα, μέσω Σλοβενίας, Σερβίας. To συναίσθημα στη μέγιστη τιμή με την 911 SC του 81 στο Tour Du Peloponnese by Triskelion και είμαστε τυχεροί για τη συμμετοχή μας, ενώ η εμπειρία απεικονίζεται από τους αδελφούς Κουσκούτη, όπως και όλη η εκδήλωση, με εικόνες για έκθεση ζωγραφικής.

Το ΤdP, κορυφαίο γεγονός στην Ελλάδα, για το Classic αυτοκίνητο που άλλοι αξιοποιούν και άλλοι χρησιμοποιούν, οπότε και προκύπτει η προβολή του, άλλοτε άναρχα και άλλοτε σε πλαίσιο. Θεματοφύλακας η αρμόδια Ομοσπονδία (ΕΟ-ΦΙΛΠΑ). Οι εκδηλώσεις τύπου Regularity, ιδανικές ώστε να ζήσεις με το παλιό σου αυτοκίνητο, με τον άνθρωπο σου και να συναναστραφείς με φίλους, σε πολιτισμένες συνθήκες.

4Τ-EΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Στα δικά μας, κάθε ημέρα θέλεις να πηγαίνεις με τη γκρίζα BMW M2 της Spanos στο Σούνιο, ενώ στην περίπτωση της ουσιαστικά βελτιωμένης Μ4 του ίδιου οίκου, παρά την αστοχία με την προβολή θεσμού των Ελληνικών αγώνων (σ.σ. ας πρόσεχα), πληρώνεις για ένα σετ τριών γύρων στο Μέγαρο.

Η Μ2, πρόκειται για την απόλυτη εξέλιξη της M3-Ε30 όπως την ονειρευόσουν τότε πριν σαράντα χρόνια στο Νίρμπουργκριγκ, ενώ την έζησες αργότερα στην Πάρνηθα κ.α. Κορυφαία στη λίστα μας η Μ2 της προηγούμενης γενιάς, όπως η μαύρη της δοκιμής, αλλά δεν αμφισβητείται η σύγχρονη πού έβαλε δύσκολα σε θηρία όπως η A45S και το RS3.

Ερωτεύσιμη η M2 που συγκρίνεται μόνο με τη M3 και αν θέλεις την Μ5, η ακόμα καλύτερα αναζητάς μια Μ6, ταξιδεύεις στο παρελθόν. Ήταν ο 6κύλινδρος με τις 24V που σε βάθος χρόνου εξελίχθηκε σε καθαρόαιμο V10, χωρίς υποβοήθηση.

Η BMW, ο κατασκευαστής του ΠΟ, που αντιστέκεται…

Ότι στην περίπτωση της Alfa πιστοποιείται από την Giulia, ενώ όσο ο καιρός περνάει, σε κερδίζει η Junior και δεν πρόκειται για ιεροσυλία, αλλά για εξαιρετική προσαρμογή στο σήμερα. Λογικά σε απογοητεύει το range της Veloce-electrica με τους 280 PS στον Άγιο Μερκούριο, ενώ ενθουσιάζει το πάτημα της Junior hybrid.

Είτε την οδηγεί ο ΜΣάλ στην Τοσκάνη και στα Ζαγοροχώρια, είτε την απολαμβάνεις κατηφορίζοντας προς την Ιτέα, στο δρόμο για το Γαλαξίδι. Με την τετρακίνητη, αν βρέχει σε παιχνίδι και με το χρώμα της στο θολό τοπίο, επιστρέφεις από την Ερατεινή και μετά οδηγώντας με τον Μόρνο στα αριστερά σου, καταλήγεις στα Καστέλια και την απολαμβάνεις στο κρυφτό με τα γλιστερά κομμάτια.

Αυτή η Άλφα, η Junior Hyubrid, απλά το καλύτερο B SUV της αγοράς, αφού σε ενδιαφέρει η αισθητική, ενώ θέλεις να κάθεσαι καλά για να οδηγείς, αξιοποιώντας και το εξαιρετικό πηδάλιο. Δεν εξηγούνται οι διαφορές της με τη λογική σε ό,τι αφορά πχ το 2008 και είναι σαφές πως αυτή η Άλφα, έχει περάσει από το Μπαλόκο. Πως αλλιώς και με την ευκαιρία, είτε χαλαρά, είτε πιέζοντας: ποιο Πούμα;

Ίσως κάποτε το DS3, με τους 155 ίππους και σε ρυθμό χαλαρού GT, πριν πιέσεις οπότε αυξάνονται οι κλίσεις. Περί τιμών; Ότι αξίζει στοιχίζει, ενώ υποστηρίζοντας το value for money, σωστά όλοι μπαίνουν στην ουρά για ένα Yaris Cross. Από εκεί και πέρα όμως; Σταθμευμένο, η οδηγώντας; Είναι προαπαιτούμενο η υπέρβαση, με την αισθητική να μην είναι διαπραγματεύσιμη. Να μη χαλάει, αλλά πάνω απ’ όλα να είναι όμορφο. Όπως η Junior και το 2008.

ΣΤΟΝ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ

Στην ειδική διαδρομή του ονείρου, με το Subi BRZ του Χέικι, καθρέπτης του χαρακτήρα της Subaru, σε συνδυασμό με το GR Yaris στην εκδοχή του με το αυτόματο κιβώτιο. Το αντίστοιχο σε λευκό και με υπεραξία την ανάρτηση του χρησιμοποιήσαμε στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις για τρίτη σερί χρονιά.

Το GR Yaris, θα βρει αντίπαλο θεωρητικά και σε λίστα με προτάσεις που ξεπερνούν περίπου φτερούγες τύπου RS3 σε έκδοση παραγωγής και αντίστοιχα σε αγωνιστική εκδοχή, όπου τα EVO και STi, έχουν παραδώσει τη σκυτάλη.

Στην περίπτωση της εξελιγμένης έκδοσης, για χωμάτινες διαδρομές, όπου σε εμπιστεύτηκαν σε άσκηση ευθύνης, σημείο αναφοράς είναι η αξιοπιστία του. Ότι αναμενόμενο στην έκδοση παραγωγής, όπου πρόκειται για χάτσμπακ, το γάντι του Πραγματικού οδηγού. Στην καθημερινή χρήση, όπως στην τέλεια και στην ειδική διαδρομή του.

Άλλωστε πρόκειται για το πώς και τι μπορεί η Toyota, με γεγονός πως αντίπαλο δεν έχει σε οποιαδήποτε άσκηση. Ο νέος το ονειρεύεται, ο ώριμος το απολαμβάνει και ζεις υποδειγματικά τη στιγμή. Επιβεβαιώνει άλλωστε το όραμα πολλών, αυτό το τετράμετρο πυραυλάκι, πρωταθλητής στους αγώνες και στην αγορά, ενώ κερδίζει και το δύσκολο τίτλο της καρδιάς.

ΥΓ.

Αντί επιλόγου, αφού όταν πληκτρολογείς από καρδιάς, δεν προκύπτει δια ταύτα. Τι να πω για τη Supra; Δείγμα γραφής της Toyota, με σεβασμό στην Αυτοκίνηση που υπηρετούν με εντιμότητα. Στην περίπτωση της εμπειρίας στη SS του ΡΑ με τη συλλεκτική τελευταίας γενιάς, πρόκειται για δείγμα της εμπιστοσύνης σε έναν παλιό, όπως και άλλοτε κάτω από διαφορετικές συνθήκες._ΣΧ