Δοκιμάζοντας το νέο Micra: Οι πρώτες εντυπώσεις

Μπορεί να άργησε, αλλά επιτέλους το νέο Micra είναι κοντά μας. Ας δούμε εν συντομία την γεύση που μας άφησε αυτή η επαφή με το ιαπωνικό μοντέλο των 150 ίππων με την μπαταρία των 52 kWh.

Δύο χρόνια έχουν περάσει από τότε που καταργήθηκε η προηγούμενη γενιά του MIcra και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι ένα (πολύ) μεγάλο διάστημα για να μην υπάρχει το συγκεκριμένο μοντέλο της Nissan στην αγορά. Βλέπετε, το Micra έχει μία πλούσια προϊστορία σχεδόν 45 ετών.

Αυτό που μας δίδαξε αυτή η μακρά διαδρομή, είναι ότι μπορεί η δεύτερη γενιά να ήταν αυτή που ανακηρύχτηκε Αυτοκίνητο της Χρονιάς, η τρίτη έφερε έναν αέρα πρωτοτυπίας και η πέμπτη να έδειξε ότι μπορεί με επιτυχία να διατηρεί στενούς δεσμούς με την Renault, τελικά όμως το low budget υποτιμημένο (από εμάς) μοντέλο της τέταρτης γενιάς ήταν σύμφωνα με τα λεγόμενα των ανθρώπων της εταιρείας, το πλέον επιτυχημένο σε πωλήσεις.

Το άλλο στοιχείο, έχει να κάνει με την στρατηγική και το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η Nissan, στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδίου νοικοκυρέματος, υπό την καθοδήγηση του νέου CEO Ivan Espinosa για την εκπόνηση του πλάνου «Re:Nissan», αποφάσισε να βασιστεί στην πλατφόρμα AmpR Small του Renault 5, διαφοροποιούμενη κατά βάση στην εξωτερική σχεδίαση.

Θα μπορούσε ίσως να αλλάξει λίγο το κόνσεπτ του αμαξώματος, προκειμένου να απευθυνθεί στους υποψήφιους αγοραστές που θα ήθελαν κάτι παραπάνω (βλέπε χώρους) από ένα «Β-» κατηγορίας χάτσμπακ. Βεβαία, γνωρίζουμε ότι θα ακολουθήσουν από την Nissan, το νέο ηλεκτρικό Juke, αλλά και ένα επίσης ηλεκτρικό μοντέλο της κατηγορίας Α, ενώ από την άλλη αναμένουμε και μία καταιγίδα παρουσίασης, ελαφρώς μεγαλύτερων κινεζικών μοντέλων.

Η εικόνα του νέου Nissan Micra

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το Micra προβάλει καταρχήν την εικόνα του, που βασίζεται στους «στρογγυλόμορφους» προβολείς και τις μαύρες λεπτομέρειες χαμηλά, που τονίζουν το πλάτος του, ενώ η συγγένεια με το Renault 5 αποτυπώνεται στην οροφή και τις κρυμμένες πίσω χειρολαβές. Η συγγένεια αυτή είναι στενότερη (κυριολεκτικά και μεταφορικά) στο εσωτερικό.

Τα υλικά είναι ποιοτικά, αν και δεν λείπουν τα σκληρά στην υφή πλαστικά. Το ταμπλό με τις δίδυμες οθόνες των 10,1 ιντσών, διαθέτει αρκετούς φυσικούς διακόπτες και μία αποδεκτή πρακτικότητα, ενώ οι ενσωματωμένες λειτουργίες της Google αποδεικνύονται αρκετά χρήσιμες, όπως και ο διακόπτης «MyPerso» για την άμεση ρύθμιση των συστημάτων υποβοήθησης.

Η θέση οδήγησης είναι πολύ καλή, με αρκετά καλά περιθώρια για τους εμπρός επιβάτες. Οι πίσω θέσεις όμως, είναι σχετικά στριμωγμένες, καθώς το υπερυψωμένο δάπεδο δυσχεραίνει την κατάσταση για τα πόδια των επιβατών, ενώ το πόρτ μπαγkάζ των 326 λίτρων είναι ικανοποιητικό για το μέγεθος του αυτοκινήτου.

Για αυτή την πρώτη δοκιμή είχαμε στην διάθεση μας, την ισχυρότερη έκδοση που αποδίδει 150 ίππους και 245 Nm και συνδυάζεται μόνο με την μεγαλύτερη μπαταρία των 52 kWh. Για την επιτάχυνση από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα, το όχημα των 1.452 κιλών χρειάζεται 8 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 150 χλμ./ώρα.

Στο σύντομο διάστημα που είχαμε το νέο Micra στην διάθεσή μας, η μέση κατανάλωση των 14,4 kWh/100 χλμ. που καταγράψαμε επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς του κατασκευαστή, κάτι που μεταφράζεται σε μία μέση αυτονομία γύρω στα 360 χλμ., όπου σε αυστηρά αστικές συνθήκες φαίνεται πως μπορεί να ξεπεράσει τα 400 χλμ.

Καθοριστική είναι η συνεισφορά του συστήματος ανάκτησης ενέργειας, το οποίο διαθέτει τρεις βαθμίδες και επιπλέον μία πολύ καλή λειτουργία one pedal, όπου σπάνια χρειάζεται να ακουμπήσεις το αριστερό πεντάλ, με τον όλο χειρισμό να διεκπεραιώνεται από τα paddles στο τιμόνι. Αυτό όμως δεν είναι παρά μόνο μία πτυχή, από τον πλούσιο οδηγικό χαρακτήρα του Micra. Εκπληρώνει με μεγάλη ευκολία τις αστικές του υποχρεώσεις, ενώ αν βρεθεί σε μία σφικτή διαδρομή, δεν θα αποτρέψει τον οδηγό να ανεβάσει ρυθμό.

Σίγουρα η συνεισφορά της πίσω ανάρτησης δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Πρόκειται για μία διάταξη πολλαπλών συνδέσμων, κάτι που σπάνια συναντάμε σε τόσο μικρά οχήματα, τόσο λόγω κόστους, όσο και λόγω του όγκου που καταλαμβάνει. Όμως η Nissan δεν δίστασε να την διατηρήσει στο Micra και δικαιώθηκε από το αποτέλεσμα στον δρόμο. Η αίσθηση του τιμονιού μας άρεσε αλλά δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο και για την πρόσφυση των ελαστικών Hankook iON evo.

Η πρώτη εντύπωση λοιπόν είναι πολύ θετική, καθώς το ντιζάιν και η οδική συμπεριφορά δίνουν το ανταγωνιστικό στίγμα του νέου Nissan Micra. Τώρα αν αυτά θα είναι αρκετά, με δεδομένη την τιμή των 31.500 ευρώ (η οποία ύστερα από τον συμψηφισμό κρατικής επιδότησης, απόσυρσης και προωθητικού προγράμματος, μειώνεται στα 26.600 ευρώ), ενώ η βασική έκδοση Engage με την μικρότερη μπαταρία των 40 kWh, ξεκινάει ύστερα από τις αντίστοιχες μειώσεις, από τα 21.900 ευρώ), να του εξασφαλίσουν μία εμπορική πορεία, αντάξια των προγόνων του, είναι κάτι που μένει να φανεί. Υποστηρικτικά, αναμένεται να λειτουργήσει η πενταετής εγγύηση, αλλά και το καταξιωμένο δίκτυο συνεργείων της Nissan, τα οποία έχουν ήδη αποκτήσει την απαραίτητη τεχνογνωσία στην συντήρηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

NISSAN MICRA 52 kWh 150 ps

ΙΣΧΥΣ: 110 kW (150 ίπποι)

ΡΟΠΗ: 245 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μίας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 52 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.974 x 1.772 × 1.499 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.540 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 326-1.106 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.452 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 150 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 14,4 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 360 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 4 ώρες 45 λεπτά (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 15-80% (DC): 30 λεπτά (100 kW)

ΤΙΜΗ: 31.500 ευρώ (26.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένης επιδότησης, απόσυρσης και εκπτωσης)

