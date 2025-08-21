Στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης η αυτονομία είναι πλέον το νέο «ιερό δισκοπότηρο». Και ο μαγικός αριθμός που σχεδόν όλοι κυνηγούν είναι τα 1.000 χιλιόμετρα με μόνο μία φόρτιση.

Αν μη τι άλλο, για οποιοδήποτε ηλεκτρικό αυτοκίνητο τα 1.000 χιλιόμετρα είναι αυτονομία ικανή να ανταγωνιστεί στα ίσια –ή ακόμα και να ξεπεράσει– εκείνη που προσφέρουν σήμερα τα παραδοσιακά οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Πλέον, δεν πρόκειται για μια αόριστη υπόσχεση ούτε για «ευσεβή πόθο» των καταναλωτών, αλλά για έναν πραγματικό αγώνα δρόμου μεταξύ τεχνολογικών κολοσσών, μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών και εταιρειών κατασκευής μπαταριών, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Στο επίκεντρο αυτής της κούρσας βρίσκεται για ακόμα μία φορά η Κίνα. Και συγκεκριμένα η CATL, η μεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία μπαταριών παγκοσμίως. Η νέα Shenxing Plus, μια προηγμένη μπαταρία με χημεία LFP, είναι σε θέση να προσφέρει θεωρητική αυτονομία 1.000 χιλιομέτρων, ενώ υπόσχεται ταχύτατη φόρτιση προσθέτοντας έως και 600 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 10 λεπτά. Παράλληλα, η κινεζική εταιρεία εξελίσσει και την μπαταρία Shenxing δεύτερης γενιάς, η οποία στοχεύει να προσφέρει 520 χιλιόμετρα αυτονομίας με φόρτιση μόλις 5 λεπτών. Επίσης, η καινοτόμος μπαταρία Qilin της CATL, που ήδη εξοπλίζει μοντέλα όπως το Zeekr 001 Qilin Edition, έχει χωρητικότητα 140 kWh, φτάνοντας σε αυτονομία έως και τα 1.032 χιλιόμετρα στον πιο «αισιόδοξο» κινεζικό κύκλο πιστοποίησης CLTC.

Την ίδια στιγμή, η κινεζική επίσης BYD δεν μένει πίσω. Η νέα γενιά των μπαταριών Blade Battery, με ενεργειακή πυκνότητα που αναμένεται να φτάσει τις 190 Wh/kg, υπόσχεται αυτονομία άνω των 1.000 χιλιομέτρων σύμφωνα με το κινεζικό πρότυπο δοκιμών CLTC. Παράλληλα, η πλατφόρμα Super e-Platform της BYD υποστηρίζει φόρτιση έως και 1.000 kW, επιτρέποντας την ανάκτηση αυτονομίας της τάξης των 400 χιλιομέτρων με φόρτιση μόλις 5 λεπτών. Στην εν λόγω κούρσα «συμμετέχουν», όμως, και άλλοι Κινέζοι κατασκευαστές. Για παράδειγμα, το νέο L6 Lightyear Edition –ένα μοντέλο που κατασκευάζει η IM Motors της SAIC– χρησιμοποιεί μια semi-solid μπαταρία με χωρητικότητα 123,7 kWh, η οποία υπόσχεται αυτονομία 1.002 χιλιομέτρων. Με τη σειρά της, η Nio έχει ήδη παρουσιάσει τις δικές της λύσεις, με το ET7 να φτάνει στα χαρτιά τα 1.050 χιλιόμετρα αυτονομίας (NEDC), φιλοξενώντας μια μπαταρία με χωρητικότητα 150 kWh. Στον ίδιο δρόμο κινείται και η GAC Aion, της οποίας το LX Plus έχει αυτονομία 1.008 χιλιόμετρα, ενώ μπορεί μέσα σε 5 λεπτά να προσθέσει αυτονομία 500 χιλιομέτρων.

Διαβάστε επίσης: Πού δεν πρέπει να παρκάρεις για κανέναν λόγο με τον νέο ΚΟΚ – Το όχημα απομακρύνεται επί τόπου

Σε αυτό το ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο οι Ευρωπαίοι έχουν μείνει πίσω. Κι αυτό παρά την προσπάθεια της Mercedes να αποδείξει ότι το πρωτότυπο Vision EQXX μπορεί να διανύσει πάνω από 1.000 χιλιόμετρα με μία πλήρη φόρτιση, χρησιμοποιώντας μια μπαταρία με χωρητικότητα κοντά στις 100 kWh.

Το σίγουρο είναι ότι η τεχνολογία των μπαταριών έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή, όπου ο σχεδιασμός συσσωρευτών ενέργειας με υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, η χρήση ημι-στερεών ή στερεών ηλεκτρολυτών και η καθετοποίηση της παραγωγής δίνουν σαφές πλεονέκτημα στους πρωτοπόρους. Ωστόσο, δεν είναι μόνο η επίτευξη του στόχου των 1.000 χιλιομέτρων που μετράει. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι σίγουρα η εμπορευματοποίηση των εν λόγω μπαταριών, το κόστος τους, αλλά και η διάρκεια ζωής και η ασφάλειά τους.

Ποια εταιρεία θα καταφέρει τελικά να προσφέρει πραγματική αυτονομία 1.000 χιλιομέτρων στους καταναλωτές, συνδυάζοντάς τη με προσιτή τιμή και αξιοπιστία; Προς το παρόν και με το ρολόι να μετράει αντίστροφα, η κούρσα συνεχίζεται. Και όποιος κερδίσει στον «αγώνα των 1.000 χιλιομέτρων» θα έχει κάνει το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό βήμα για να κόψει πρώτος το νήμα.