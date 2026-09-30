Ο Akio Toyoda στο Automotive Hall of Fame: «Η τιμή αυτή ανήκει σε όλους»

Το Automotive Hall of Fame αναγνωρίζει πρωτοπόρους της αυτοκινητοβιομηχανίας από το 1939 και ο κατάλογός του περιλαμβάνει πλέον περισσότερα από 300 ονόματα.

Ο Akio Toyoda στάθηκε μπροστά σε περισσότερους από 700 εκπροσώπους της αυτοκινητοβιομηχανίας, εμπόρους, προμηθευτές και επαγγελματίες του μηχανοκίνητου αθλητισμού στο Ντιτρόιτ, στις 23 Σεπτεμβρίου 2026, και δήλωσε ότι η τιμή που μόλις είχε λάβει δεν ανήκε πραγματικά μόνο στον ίδιο.

Ο πρόεδρος της Toyota είχε μόλις γίνει το τέταρτο μέλος της οικογένειάς του που εντάσσεται στο Automotive Hall of Fame.

Ο Greg Penske, αντιπρόεδρος του Penske Automotive Group, τον παρουσίασε αναφερόμενος στο «θάρρος να εμπιστεύεται το δικό του ένστικτο». Η απάντηση του Toyoda έδωσε από την αρχή τον τόνο για το μήνυμα που ήθελε να μεταφέρει στην υπόλοιπη αυτοκινητοβιομηχανία.

Ο Toyoda γίνεται μέλος του Automotive Hall of Fame

Με την ένταξή του, ο Toyoda βρίσκεται πλέον δίπλα στον παππού του, Kiichiro Toyoda, τον πατέρα του, Shoichiro Toyoda, και τον Eiji Toyoda, ξάδελφο του παππού του.

Η Toyota μετρά πλέον συνολικά πέντε μέλη στο Automotive Hall of Fame, εκ των οποίων τα τέσσερα ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

Το Automotive Hall of Fame αναγνωρίζει πρωτοπόρους της αυτοκινητοβιομηχανίας από το 1939 και ο κατάλογός του περιλαμβάνει πλέον περισσότερα από 300 ονόματα, μεταξύ των οποίων ο Henry Ford και ο Ferdinand Porsche.

Το γεγονός ότι τρεις διαδοχικές γενιές της ίδιας οικογένειας έχουν τιμηθεί με ένταξη στο Hall of Fame αποτελεί κάτι εξαιρετικά σπάνιο.

Ο Toyoda δεν ήταν, ωστόσο, το μοναδικό πρόσωπο που τιμήθηκε εκείνη τη βραδιά. Στην τάξη του 2026 εντάχθηκε επίσης ο Giampaolo Dallara, ο μηχανικός που έχει συνδέσει το όνομά του με δεκαετίες σχεδιασμού και εξέλιξης αγωνιστικών πλαισίων.

Ο Toyoda δεν στάθηκε ιδιαίτερα στην οικογενειακή ιστορία κατά την ομιλία του.

«Αυτή η τιμή ανήκει πραγματικά σε όλους αυτούς», δήλωσε, ευχαριστώντας τους συνεργάτες, τους εργαζομένους και τους πελάτες του, πριν περάσει στο μήνυμα που πραγματικά ήθελε να μεταφέρει στους παρευρισκόμενους.

Το πραγματικό μήνυμα του Toyoda

Ο Toyoda χρησιμοποίησε την ευκαιρία για να κάνει μια έκκληση που δεν είχε να κάνει με την οικογενειακή του κληρονομιά.

Κάλεσε τις αυτοκινητοβιομηχανίες να ενώσουν τις δυνάμεις και τις δυνατότητές τους και να περιορίσουν τον ανταγωνισμό μεταξύ τους, υποστηρίζοντας ότι η συνεργασία αποτελεί σήμερα ένα πιο χρήσιμο «νόμισμα» για τον κλάδο.

«Μαζί, έχουμε μια εξαιρετική δυνατότητα να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη», είπε στο κοινό.

Η φράση αυτή ακούστηκε περισσότερο ως κάλεσμα προς τους ανταγωνιστές που βρίσκονταν στην ίδια αίθουσα παρά ως ένας απλός χαιρετισμός.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Toyoda χρησιμοποιεί μια δημόσια εμφάνιση για να εκφράσει απόψεις που ένας πρόεδρος αυτοκινητοβιομηχανίας συνήθως δεν διατυπώνει τόσο άμεσα. Έχει μιλήσει ανοιχτά τόσο για τα σπορ hatchback που θα ήθελε να δει στη γκάμα της Toyota, όσο και για όσα θεωρεί ότι προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία του σχετικά με το μέλλον της εταιρείας.

Η ομιλία του στο Automotive Hall of Fame δεν συνοδεύτηκε από ανακοίνωση κάποιας νέας συμμαχίας ή συγκεκριμένου project.

Αυτό που έκανε, όμως, ήταν να στείλει ένα σαφές μήνυμα: ο πρόεδρος της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο αξιοποίησε τη σημαντικότερη προσωπική διάκριση της καριέρας του για να υποστηρίξει ότι οι ανταγωνιστές του κλάδου έχουν περισσότερα να κερδίσουν συνεργαζόμενοι παρά λειτουργώντας ο καθένας ξεχωριστά.