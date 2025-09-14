Ο αθλητισμός μας ενώνει

Ο αθλητισμός, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο, συγκαταλέγεται στις βασικές προτεραιότητες για μια καλύτερη κοινωνία. Βελτιώνει τη σκέψη του νέου, ενώ ταυτόχρονα «αναστατώνει» θετικά τον μεγαλύτερο, εκείνον που παλεύει καθημερινά με μια πραγματικότητα συχνά απογοητευτική.

Σε μια Ελλάδα που σηκώνεται στο πόδι όταν ίπτανται ο Καραλής και ο Τεντόγλου, που παρακολουθεί με ενδιαφέρον την προσπάθεια του Τσιτσιπά και της Σάκκαρη να επιστρέψουν στην κορυφή, γεννιούνται νέα αστέρια. Ένα από αυτά είναι ο 13χρονος Ραφαήλ Παγώνης, ο οποίος, αν υποστηριχθεί σωστά, έχει μπροστά του μια διαδρομή αντάξια του ταλέντου του.

Η «οδός Τσιτσιπά» εξελίσσεται και τα πιτσιρίκια έχουν πια σημείο αναφοράς. Οι γονείς τους βρίσκουν πρότυπα που δείχνουν τον δρόμο της αφοσίωσης, της προσπάθειας, της Τέλειας Διαδρομής.

Το ίδιο ισχύει και για τα ομαδικά αθλήματα. Συγκλονιστική η στιγμή που ο θρύλος Βλοντάκης, ως προπονητής πια, υποκλίνεται και συγχαίρει τις αθλήτριες της εθνικής μας ομάδας που γράφουν τη δική τους ιστορία. Αντίστοιχα και στο μπάσκετ: τιμή είναι αν το Final 4 φιλοξενείται στη χώρα μας, αλλά ακόμα σημαντικότερο είναι το ότι οι δύο από τις τέσσερις ομάδες είναι ελληνικές, με Έλληνες αθλητές στα ρόστερ. Μια συνήθεια που μας κάνει όχι μόνο περήφανους, αλλά και καλύτερους.

Κακά τα ψέματα, στο ελληνικό motorsport δεν ισχύει το ίδιο, παρότι το ταλέντο υπάρχει. Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις λάμπει στο WRC, χάρη και στην ουσιαστική παρέμβαση της Πολιτείας, όμως πίσω από τις διεθνείς επιτυχίες η βάση παραμένει εύθραυστη.

Σήμερα, οι νεαροί αθλητές του karting προπονούνται σε εξαιρετικές εγκαταστάσεις, κατάλληλες και για εθνικούς αγώνες. Ωστόσο, η ουσιαστική αναβάθμισή τους απαιτεί βήματα στο εξωτερικό με την υποστήριξη των οικογενειών τους, σε έναν δρόμο που κοστίζει, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και σε σχέση με τη μόρφωσή τους, πέρα από τον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ας μην κρυβόμαστε: το Ράλλυ Ακρόπολις θα είχε διαφορετικό ειδικό βάρος στην ελληνική κοινωνία αν συνοδευόταν από την παρουσία Ελλήνων στο βάθρο. Όχι απλώς σε επίπεδο συμμετοχής, αλλά με άμεσες διακρίσεις στις κατηγορίες του WRC. Κι αυτό μπορεί να αλλάξει, γιατί η απόδειξη ότι «όλα γίνονται» έρχεται πια από χώρες χωρίς μακρά παράδοση στον χώρο, όπως η Εσθονία. Κι εμείς κάποτε το είχαμε καταφέρει.

Η τεχνογνωσία υπάρχει. Το ίδιο και η δυναμική από χορηγούς. Αρκεί να επενδύσουμε σε ένα ασφαλές, οργανωμένο περιβάλλον, με προσεγμένες προκηρύξεις και σεβασμό στους κανονισμούς. Ποτέ δεν είναι αργά για την επιστροφή του Έλληνα οδηγού σε ανταγωνιστικούς ρυθμούς.