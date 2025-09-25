Ο πιο καλός ο μαθητής…

Σε ρυθμούς Τoyota η αυτοκινητοβιομηχανία, με τους Κινέζους να εξελίσσονται σε αυτοκρατορία και τους Ευρωπαίους να βρίσκονται σε αμηχανία. Ποιος κατασκευαστής τους ακολουθεί;

Με αντίστοιχο βηματισμό, εδώ και 25 χρόνια και αρκεί να ακολουθήσουμε το αποτύπωμα του Κορεάτη δημιουργού. Είτε εκφράζεται μέσω Hyundai, είτε μέσω ΚΙΑ και μακριά από εμάς ο διαχωρισμός τους σε mainstream και premium κατασκευαστή. Δεν τους ξεχωρίζεις και με την ευκαιρία, οι Κορεάτες διδάσκουν τη διαχείριση στο ίδιο γκρουπ, προσφέροντας ανταγωνιστικά μεταξύ τους αυτοκίνητα με κοινό παρονομαστή την ποιότητα τους, όπου έχουν ξεπεράσει τους Ιάπωνες, αμφισβητώντας και την Toyota.

Πέρασαν πολλά χρόνια, από την τελευταία μας επίσκεψη στη Σεούλ όπου στην ΚΙΑ σχολίαζαν το πώς θα ξεπεράσουν την Toyota, ό,τι κατάφεραν με το Picanto. Νωρίτερα στο Ντιτρόιτ ο Τζιμ Ροζενστάιν, αντιπρόεδρος της Toyota με ευθύνη του την επικοινωνία, σχολίασε πως «οι μόνοι που μπορούν να μας ανταγωνιστούν είναι η Hyundai», χαρακτηρίζοντας την ΚΙΑ πιο ειδικό κατασκευαστή όπου η καινοτομία προσφέρεται σε κόστος που δεν σκοτώνει την έμπνευση.

Έντιμοι κατασκευαστές, οι Ιάπωνες και οι Κορεάτες και είναι παράδειγμα η Nissan που παρά την πίεση δεν κάνει εκπτώσεις στην ποιότητα και σε τεχνολογία. Και κρίμα που το σύστημα τους, το εξαιρετικό «e–POWER», δεν προσφέρεται σε ανταγωνιστική τιμή, ώστε τα SUV τους να δείξουν τις πραγματικές διαστάσεις τους στο ράλλυ της αγοράς. Το κάνουν άλλωστε με το Juke, που ανταποκρίνεται σε κάθε προσφορά.

Το πρωτάθλημα της αγοράς

Με τους Ευρωπαίους να πλήττονται από προβλήματα που προκαλούνται και από τις συνεργασίες, την αντίδραση στη δράση του Κινέζου την περιμένεις από την Toyota και από τους Κορεάτες. Πληθωρικός και αποφασισμένος, μπορεί να πληγωθεί και από την αλλοπρόσαλλη εμπορική πολιτική του στη μάχη των ποσοστών της αγοράς, αλλά και από την έλλειψη κουλτούρας, όπως εκφράζεται με σειρά αυτοκινήτων που δεν διεκδικούν δάφνες αισθητικής.

Ίδια δεν είναι και αν θέλεις και ξέρεις τα ξεχωρίζεις, όπως π.χ της ΧPeng και της ΝΙΟ, ενώ έρχονται και άλλοι. Χαρακτηρίζονται από ένα τύπου Tesla design -συνήθως με στοιχεία μεγάλων όγκων- που δεν διεκδικούν Όσκαρ.

Με σύγχρονο design η νέα γενιά των Toyota, κάποια Lexus, όπως και άλλες προτάσεις, ειδικά από τη Stellantis. Με την DS να πρωτοστατεί σε αυτή την άτυπη διαδικασία των καλλιστείων. Η αισθητική, είναι σημαντική και ως έκφραση ιδεών και προσέξτε πώς διαφέρουν μεταξύ τους οι προτάσεις της Hyundai με τις αντίστοιχες της ΚΙΑ. Ό,τι στο γερμανικό Γκρουπ έχει πετύχει η Skoda, με τη Cupra να συναγωνίζεται και ενίοτε να ξεπερνάει και την Audi με τα όπλα της. Ποιότητα, στιλ και επιδόσεις, όπου η Cupra δεν κρύβει το άρωμα της συνδεδεμένο με το ισπανικό της DNA.

A PARIS…

… προσπαθώντας να επιβιώσουν ανάμεσα σε Fiat και Peugeot, έχοντας από τη μια την υποστήριξη της Alfa και της Jeep και από την άλλη της Citroen.

Στην Alfa Romeo, αντί για μια σύγχρονη Giulietta, η μια αναγεννημένη Mito, έχει προκύψει σειρά από SUV που συγκρίνονται με τα αντίστοιχα Peugeot και από το αποτέλεσμα, βραχυκυκλώνουν τα πλήκτρα.

Η Citroen αντιστέκεται προσφέροντας ένα ιδιαίτερο concept με πολλά ατού όπως είναι το νέο C3 αλλά δεν είναι το αντίστοιχο Aircross. Με την ευκαιρία, μακάρι να μην έχουν διαφοροποιήσει σε βάθος το C5 Aircross, το καλυτερότερο Citroen ever. Να προσθέσουμε ότι η Opel συνεχίζει πληγωμένη, αναζητώντας την ταυτότητα της, όταν δεν υφίσταται η Lancia όπου ψάχνουν να βρουν να έχουν να λένε, με άλλοθι την ιστορία της, συνδεδεμένη με το WRC.

Στη Stellantis, που κατάφεραν να παρέμβουν με αμφιλεγόμενο τρόπο στο 3008, το αυτοκίνητο της δεκαετίας τότε το 2017 που κέρδισε το COTY, αλλάζοντας δεδομένα στην κατηγορία των SUV.

Σήμερα, αναμένονται τα long range ηλεκτρικά τους, αλλά κυρίως το 3008 Plug-Ιn, ώστε να επιστρέψει ως ασυναγώνιστο ένα σημαντικό αυτοκίνητο που πνίγεται με τον μικρό Hybrid. Κινητήρας γάντι στο 208, στο 2008 και στα αντίστοιχα Opel και Jeep αλλά από εκεί και πέρα, απουσιάζουν οι προτάσεις κύρους που κάνουν τη διαφορά. Αναμένονται… και όταν ο ανταγωνισμός επιμένει υβριδικά αυξάνοντας τα μεγέθη, αυτοί απαντούν ηλεκτρικά με μικρές όμως μπαταρίες που περιορίζουν το πλαίσιο, αμφισβητώντας το DNA κάθε brand, με την κουλτούρα τους σε δοκιμασία.

Συμβαίνει με τη Junior, θα συμβεί με το 208 GTi και σε σκοτώνει ό.τι σε περιορίζει, και δεν σε αφήνει ελεύθερο για τη δική σου πτήση…

Με καθαρό πλάνο

Στην Κορέα, διδάσκουν διαχείριση και της ηλεκτρικής ενέργειας όπως στη Hyundai με το ΚΟΝΑ και στην ΚΙΑ με το NIRO.

Σε κάθε περίπτωση, το 2025 οδηγώντας στο 2030, αν θέλεις να είσαι σύγχρονος και εύστοχος, επενδύοντας 25-35 χιλιάδες ευρώ στη λιανική τιμή, θα επιλέξεις ένα Hybrid σύνολο με το σωστό value for money που προσφέρεται από την Toyota και τους Κορεάτες, όταν έρχονται φουριόζοι οι Κινέζοι. Ό,τι ισχύει και για τα οριακά ακριβότερα αλλά πιο “sexy” μικρά-μεσαία του Γαλλικού-Ιταλικού γκρουπ με τον 140αρη κινητήρα και το 6αρι αυτόματο κιβώτιο, όπου όμως προσπαθείς για να πετύχεις τις τιμές κατανάλωσης του κατασκευαστή.

«Μιλώντας» Κινέζικα, οδηγείς το MG3, το Αυτοκίνητο Της Χρονιάς για την Ελλάδα και το MG ZS Max, ενώ θέλεις να δοκιμάσεις το Tiggo 4, το Hybrid B-SUV της CHERY, όταν έρχεται καταιγίδα. Το BYD ΑTTO2 Hybrid.

Σε πρώτο πρόσωπο

Ξεπερνώντας το φράγμα των 40 χιλιάδων ευρώ οδηγείς το GR C-HR plug-in και στη συνέχεια το C-HR με τον δίλιτρο Hybrid και είναι μονόδρομος η επιλογή της έκδοσης με το καλώδιο. Με σχεδόν 90 χιλιόμετρα αυτονομίας σε ρεύμα, ό,τι εξασφαλίζει το πήγαινε-έλα στο Νέο Φάληρο, ενώ εδώ ταιριάζει το κιβώτιο τύπου CVT και ο κινητήρας δεν ακούγεται ενοχλητικά πιέζοντας το γκάζι. Με την κατανάλωση κάτω από́ τα 6 λίτρα/100 χιλ. και συχνά στα 5 λίτρα! Του ονείρου για έναν παλιό που δεν φημίζεται για την υπομονή του. Το C-HR plug-in που σε αναγκάζει να αναθεωρήσεις το «έλα μωρέ τώρα, σιγά μην ψάχνω για ρεύμα» και σε καταδικάζει να φέρεσαι πολιτισμένα και με άποψη, πέρα από́ τα φορολογικά ατού.

Για να ολοκληρώσουμε μια σειρά από σκέψεις για την αγορά αυτοκινήτου με Hybrid κινητήρα ως πρώτη επιλογή, αφορμή αποτελεί και η ανανέωση του KIA X-Ceed με Hybrid κινητήρα και των 180 ίππων, που συνδυάζεται με το 7αρι αυτόματο κιβώτιο.

Προχθές, ρωτώντας μέσω ChatGTP για ένα χάτσμπακ περίπου SUV, με κινητήρα hybrid των 140-160 ίππων η απάντηση ήταν «ΚΙΑ Νiro»!

Σήμερα, υποθέτεις X-Ceed και προφανώς είναι το δώρο του Κορεάτη κατασκευαστή στον κ. Μάριο Μπαρκή, που όπως λέγεται, ανέλαβε και την ΚΙΑ. Καλορίζικος._ ΣΧ