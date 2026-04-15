Ο Takamoto Katsuta και οι άλλοι

Για όσους γνωρίζουν, φυσιολογικά ήταν ανταγωνιστικός ο 33χρονος Ιάπωνας στη Σουηδία το Φεβρουάριο, έχοντας κερδίσει εκεί το 2018 το WRC2 με το Ford Fiesta, της ομάδας του Tommi Makinen.

Ο Katsuta σε άσκηση από το 2017 στο θεσμό, για το αγωνιστικό του πτυχίο, με την εμπιστοσύνη του «Morizo» Akio Toyota και με την υποστήριξη του Tommi, τότε αρχηγός της αγωνιστικής ομάδας των Πρωταθλητών.

Αντίστοιχα, καμία έκπληξη για την πρώτη του νίκη στο Σαφάρι τον περασμένο μήνα, όπου άλλωστε κατέκτησε το πρώτο του βάθρο το 2021 με την επιστροφή του αγώνα στο WRC.

Στην Κροατία…

Για τη νίκη του προχθές την Κυριακή του Πάσχα στην Κροατία, απλά επιβεβαιώθηκε ότι μόνο σε Ράλλυ μπορεί να συμβεί, με τον αγώνα να κρίνεται στην PS, όπου ο Neuville, παγκόσμιος το 2024, επέλεξε την αυτοχειρία, αντί την ποιοτική οδήγηση που επιβάλλεται όταν προηγείσαι με διαφορά και ενώ είσαι μέλος ομάδας που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και περιμένει από σένα την άνοιξη.

Έξοδος στην ασφάλτινη PS και ενώ έχει προηγηθεί πέρασμα της στο πρώτο σκέλος της ημέρας και μακριά από εμάς τα περί δικαίου σε αγώνες Ράλλυ, με γεγονός πως ο Βέλγος με όλους μέσα, υπολείπεται των συνήθως πέντε της Toyota, όπως και του Fourmaux της Hyundai, που επίσης τα έκανε όλα λάθος στην Κροατία, ενώ κάθε φορά είναι και πιο κοντά του ο Armstrong με το Ford Puma.

Απλά ο Neuville, βρέθηκε πρώτος και μάλιστα μακράν την Κυριακή στην Κροατία, σε συνδυασμό με τις εγκαταλείψεις από εξόδους την Παρασκευή των Solberg και Εvans, που πετούσαν σε καθεστώς SR το Σάββατο και την Κυριακή. Η θέση του Βέλγου, σε συνδυασμό με το λάστιχο που άλλαξε ο Pajari μέσα σε Ε.Δ. το Σάββατο, ενώ ήταν καθαρά πρώτος. Υπολογίστε, την ίδια ημέρα και το λάστιχο του Katsuta που επίσης ήταν ανταγωνιστικός, όπως και μια σειρά από αστοχίες του Fourmaux, οπότε και καταρρίφθηκε και η άποψη ότι η Hyundai την Κυριακή πάει καλά.

Ανταμείφθηκε η προσέγγιση-ήρεμη δύναμη του Katsuta στην Κροατία και πλέον το WRC εκτός από Ιάπωνα κατασκευαστή -Πρωταθλητή, όπως άλλωστε και το Ράλλυ της αγοράς, έχει Πρωταγωνιστή και Ιάπωνα οδηγό. Σε υψηλό επίπεδο όπως άλλοτε η Honda στη F1 και σήμερα η Toyota στο WEC.

Καμία σύγκριση με τους Ιάπωνες Rally men, Fuzimoto της Toyota και Shinozuka της Mitsubishi που στο παρελθόν πήραν τις ευκαιρίες τους με διαβατήριο την καταγωγή τους. Αντίστοιχα, δεν διακρίνεται νεαρός Ιάπωνας που θα τον ακολουθήσει, παρά το αγωνιστικό πρόγραμμα για νεαρούς συμπατριώτες του στο WRC, με GR Yaris Rally2.

«Taka-san»

Ο «Τάκα», ένας χαρισματικός και εκτός μπάκετ, όντας και σεμνά επικοινωνιακός, ακολουθώντας με συνέπεια την κουλτούρα του Ιάπωνα σε κάθε του έκφραση, δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη περίπτωση. Ξεκίνησε την αγωνιστική του καριέρα σε αγώνες ταχύτητας με μονοθέσιο της F3 στην Ιαπωνία όπου και τα πρώτα του Ράλλυ με την εξελιγμένη Toyota GT86.

Η εμπειρία του, σε κάθε τύπου αγώνα και σε οποιοδήποτε terrain, τον καθιστά ως έναν έμπειρο πλέον, σύγχρονο rally man, με ατού και το στιλ του που τον κατατάσσει πολύ ψηλά στη δημοφιλία, με πιστούς και στις Ε.Δ. του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις.

Όπως εξελίσσεται το WRC, το συλλεκτικό αυτόγραφο θα το ζητήσεις από τους Ogier και Kankkunen στο SP του ΡΑ, αλλά με τον Katsuta θέλεις να κουβεντιάσεις, όταν τον συναντήσεις στις δοκιμές εξέλιξης της Toyota που οργανώνει ο ΕΛΕΜ, πριν και μετά το Ράλλυ των Θεών.

Για το Πρωτάθλημα των οδηγών, απλά υπομονή, ότι άλλωστε χαρακτηρίζει αυτόν τον σημαντικό άνθρωπο και αθλητή, με αφοπλιστική ειλικρίνεια όταν κάνει λάθος και με τη σεμνή αντιμετώπιση κλάσης Toyota, όταν κερδίζει…_ΣΧ

Κατάταξη Πρωταθλήματος Οδηγών

1. Takamoto Katsuta 81

2. Elfyn Evans 74

3. Oliver Solberg 68

4. Sami Pajari 52

5. Adrien Fourmaux 49

6. Sebastien Ogier 26

7. Thierry Neuville 25

8. Esapekka Lappi 21

9. Yohan Rossel 18

Takamoto Katsuta / Βαθμοί ανά αγώνα

Ράλλυ / Βαθμοί

Μονακό / 6 + 0

Σουηδίας / 17 + 4 + 3

Κένυας / 25 + 0

Κροατίας / 25 + 0 + 1