Oδηγώντας: Έρχεται φθινόπωρο

Μας ξεγελάει η ζέστη, ενώ με γεγονός την μικρότερη ημέρα αργά ή γρήγορα η θερμοκρασία θα πέσει μαζί με τις πρώτες σταγόνες της βροχής, όταν αλλάζουν οι μυρωδιές, με τη διάθεση μας σε άλλο mood (σικ)…

Κάποιοι μάλιστα μελαγχολούμε τέτοιες συννεφιασμένες ημέρες, ιδιαίτερες μάλιστα για όσους στο 4Τροχοί, με το τεύχος Οκτωβρίου να χαρακτηρίζει το περιοδικό άλλοτε και τώρα, σε διαδρομή 55 ετών που εξελίσσεται υποδειγματικά, έργο ικανών ανθρώπων, όντας εξαιρετικοί επαγγελματίες με γνώσεις και συναίσθημα. Γενικότερα, οι περισσότεροι Έλληνες λατρεύουν την άνοιξη, για ορισμένους έμπνευση και για προσωπικούς λόγους, ενώ ο Ιούνιος είναι ξανά, ο μήνας του Ράλλυ Ακρόπολις.

ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ…

Πάντα είναι όμορφα, ακόμα και τον Αύγουστο, όταν έχεις στη διάθεση σου τη σωστή «μηχανή», δηλαδή αυτοκίνητο με χαρακτήρα, με συνοδηγό ή χωρίς, αλλά στο σωστό περιβάλλον. Είτε για την περίφημη βόλτα στο Σούνιο, με επιστροφή και από το Λαύριο, είτε στριφογυρίζοντας στα Δερβενοχώρια. Τον Οκτώβριο, ιδανικά θέλεις να οδηγήσεις στο Tour Du Peloponnese, συνήθεια πλέον, ακολουθώντας την οργανωμένη διαδρομή που σχεδιάζει ο Γιάννης Καράμπελας, ένα οδοιπορικό διαφήμιση της χώρας. Στην Πελοπόννησο επίσης και μάλιστα άναρχα χωρίς πρόγραμμα, οδηγώντας το DS3 ή την Porsche 911 στη Μάνη κ.α. Σε διαδρομή που θυμίζει Νότια Κρήτη, οπότε η γοητεία από το περιβάλλον δεν είναι προβλέψιμη. Τι θα συναντήσεις, το γνωρίζεις καλά στη Φωκίδα, οπότε φτάνεις στην Ιτέα και στη συνέχεια, από την Άμφισσα μέσω του «51» βγαίνεις στην Εθνική ή στον παλιό δρόμο και επιστρέφεις. Με τη GT3 φορτωμένη με 1000 χιλιόμετρα σε μια ημέρα. Χωρίς αλλαγή οδηγού, ακριβώς όπως και για ένα αυθημερόν «χτύπημα» στον Χολομώντα με την Μ2 ή με το GR Yaris…Συμφωνούμε ΜΣαλ, περίπου έτσι.

ΠΑΜΕ ΓΗΙΝΑ

Σήμερα, με ελάχιστα αυτοκίνητα σε κόστος που δεν τρομάζει, μπορείς να ζήσεις τη στιγμή ιδανικά ώστε να έχει ενδιαφέρον και το σχόλιο αφορά σε «μηχανές» της διπλανής πόρτας. Με ανύπαρκτα πλέον τα αθώα GTi έως 24.999 ευρώ, έστω των 1.199 κιλών, αλλά με 200 ίππους ενός θερμικού κινητήρα των 1.6 λίτρων. Του ονείρου πλέον ο παραπάνω συνδυασμός, ενώ δύσκολα θα βρεις μεταχειρισμένο Hyundai i20Ν, Fiesta ST ή 208 GTi. Υπολογίστε ότι η τιμή τους αντιστέκεται και είναι όμορφο να βλέπεις στις αγγελίες αυτοκίνητα που υποστήριξες, να κρατάνε την τιμή τους, απόδειξη ότι υφίσταται η υπεραξία της οδικής απόλαυσης. Σε συνδυασμό με τη μείωση του κυλινδρισμού, οπότε θεωρητικά έγιναν πιο προσιτά τα μικρά-μεσαία hot hatch, που όμως ψάξε, αλλά δεν θα βρεις …

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ

Κάποτε ήταν ένα ευχάριστο δίλλημα για το αν θα επιλέξεις ένα ελαφρύ roadster τύπου ΜΧ5, ή ένα Peugeot Rally. Κάποιοι με άποψη έχουν επιλέξει και τα δύο και αν έχεις τη δυνατότητα, θέλεις ένα ΜΧ5 MKΙ 1.6 με μπλοκέ διαφορικό, ώστε να το σταθμεύσεις δίπλα σε ένα Peugeot. Ο σοβαρός συλλέκτης δίπλα σε ένα 205 GTi 1.6 ή Rally, ο ρεαλιστής σε ένα 106, ιδανικά με 16βάλβιδο κινητήρα 1.6, με κλιματισμό και το ABS λεπτομέρεια. Γεγονός ότι έχει κουράσει όλο αυτό με την έρευνα στο car.gr, όπου Mazda MK1 δεν βρίσκεις, ενώ θα πρέπει να πας στους APR για το Peugeot ώστε να σε υποστηρίξουν-προστατεύσουν έντιμα και με γνώση. Ένα Peugeot, αλλά «ποιο Peugeot κ. Βασίλη»;

Σε Plan B τέτοιες ημέρες, λόγω και των καιρικών συνθηκών, είπαμε έρχεται το Φθινόπωρο, ξεφυλλίζεις όνειρα και αναμνήσεις ακολουθώντας το 4troxoi.gr και βρίσκεις θησαυρούς. Όπως, ότι το καλύτερο ΜΧ5 παραμένει το ΜΚIII με τον δίλιτρο των 160 ίππων με μπλοκέ διαφορικό. Με τα «φτεράκια», όπως ήταν της ΕΞ σε κόκκινο και είναι ίδιο του ΠΤ σε απόχρωση του μπλε. Απροσδιορίστου χρώματος το ΜΧ5 του Γιάννη Κουσκούτη, έμπνευση για τον φωτογράφο μας όπως και του ΡΑ, πονοκέφαλος, -ο Κουσκούτης και το Μazda του, για τον Σάββα Λευκαδίτη. Πρωταγωνιστής στο θεσμό μας «Γίνε Πρωταθλητής», με τα σήματα του 4T στο αγωνιστικό σασί και στην ψυχή του, ακόμα και όταν φίλοι (;), έλεγαν ότι το κλείσαμε το περιοδικό. Ο ΣΛ, οδηγεί Peugeot όπως κανείς άλλος στο ελληνικό χώμα, αλλά εξελίσσει-συντηρεί ΜΧ5 όπως κανείς άλλος στα Βαλκάνια και πιο πέρα.

MR2

H υπέρβαση επί του προκειμένου, αναζητώντας ικανοποίηση των 100 χιλ, επενδύοντας 10 χιλ, με 20% όριο προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Ήταν ένα κόσμημα με καρδιά για Oscar στα μέσα της δεκαετίας του 1980, ένα Ιαπωνικό X1/9 με ότι αυτό σημαίνει για την αξιοπιστία του. Αργότερα, μετά από δέκα και παραπάνω χρόνια αναθεώρησαν αυτοί οι Japs, κυρίαρχοι του παιχνιδιού από καιρό, δημιουργώντας ένα διθέσιο spider με τη μηχανή στο κέντρο, αυτοκίνητο για σεμινάριο, προσφορά στην παλιά MG με το αμφιλεγόμενο F, με στόχο τους, το ΜΧ5, με γεγονός πως το καλό χωράει παντού.

Την ίδια εποχή και η Bargheta της Fiat και αν για κάποιους ήταν μειονέκτημα και την έθετε εκτός της συζήτησης του καφέ, η πίσω κίνηση για κάποιους της ουσίας ήταν πλεονέκτημα, όντας εξαιρετικά ζυγισμένη. Μειονέκτημα ως φορολογικό χάντικαπ και εδώ ο 1.8 όπως και στο Toyota και κρίμα που ουδείς προσέφερε στους νέους ένα μικρό spider με 1,3 turbo, ή έστω 1.6 όπως το πρώτο ΜΧ5, το σημείο αναφοράς. Δυστυχώς, δύσκολα θα βρεις MR2 όπως της παραγωγής, όντας στην πλειοψηφία τους πειραγμένα, ενώ φυσιολογικά Ιταλό 20 ετών δεν τον δέχεσαι ούτε ως δώρο του μεγάλου αδελφού …

ΜΟΝΟ ΜΧ5 (ΜΙΑΤΑ)

Θα το βρεις και μάλιστα μπορείς να διαλέξεις, ενώ δεν θα κρύβει αλήθειες και θα διασκεδάζεις ακόμα και όταν είναι σταθμευμένο. Σε σημείο μάλιστα που λόγω αξιοπιστίας και ως εργαλείο απόλαυσης, θα επιλέξεις ακόμα και MK2-1.8, οπότε θα θυσιάσεις την αισθητική σου, διαγράφοντας και διάφορα που έχεις κατά καιρούς γράψει χωρίς μάλιστα να υποστηρίζονται. Είναι όπως όταν έγραφες ότι το Rally είναι καλύτερο από το Saxo, «γιατί έτσι». Υποστηρίζοντας το «περί ορέξεως» σε περιβάλλον που το επιτρέπει.

Το ΜΧ5 φτιάχτηκε ως ελιξίριο ζωής, όπως σχολίασε ο ΚΚ στην πρώτη παρουσίαση και ότι αντέχει στο χρόνο σε διαδρομή 35 ετών και μάλιστα εκσυγχρονίζεται τόσο όσο διατηρώντας το χαρακτήρα του, πιστοποιεί την κλάση του. Συνδεδεμένη και με τη συνολική ποιότητα, αλλά και τις ανησυχίες της Μazda, με συνολικά συμπεριφορά που μας αρέσει, οπότε και έχει την εκτίμησή μας.

ΣΟΥΝΙΟ IN-ΟUT

Βρέχει, όπως επιστρέφουμε ορθόδοξα από το Σούνιο, αλλά αρκεί μια κίνηση για να τοποθετηθεί η οροφή, ενώ οι φίλοι που ακολουθούν με την προσθιοκίνητη GTV παιδεύονται, αφού το ηλεκτρικό σύστημα της οροφής δεν ανταποκρίνεται. Η απευθείας θεωρητικά σύγκριση του ΜΧ5, είναι μόνο η Ζ3. Η αθώα πρώτης γενιάς με τον 1.8 που αν την έχεις σεβαστεί θα σε πάει στα βαθιά σου γεράματα, απάντηση με το κομψό τρόπο και στο θηρίο τη Z4 όπου χάθηκε το μέτρο. Ένδειξη και για την έλλειψη χαρακτήρα, που όσο τα χρόνια περνούν όλο και πιο δύσκολα προκύπτει. Ο χαρακτήρας του αυτοκινήτου, ως είδος προς εξαφάνιση με βαριά την ευθύνη της γραφής.

Καλό φθινόπωρο και όσοι πιστοί προσοχή αφού γλιστράει ακόμα και όταν δεν βρέχει και ο καλύτερος περιοριστής που ελέγχει την πρόσφυση είμαστε εμείς.

Ο κουρασμένος, αλλά έμπειρος εαυτός μας. _ ΣΧ