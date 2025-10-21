Οδηγώντας: Ο άνθρωπος κάνει τη ζημιά

Με παλιό ή με καινούργιο «αμάξι», μπορεί να αποδειχθείς αυτόχειρας ή φονιάς και σε κάποιες περιπτώσεις, το τραγικό αποτέλεσμα ξεπερνάει τη ζώνη, το κράνος, ακόμα και το ποτό.

Στη σκέψη, στον τρόπο μας, συνδεδεμένος με την παιδεία μας, -όπως άλλωστε τα πάντα- και αρκεί μια ματιά στο κινητό, ή ένας φευγαλέος προβληματισμός ώστε να μας στείλει με τα παλιοσίδερα, σε κάποιες περιπτώσεις παρασύροντας και τον ανύποπτο, που αδυνατεί να αντιδράσει.

Οι δρόμοι βελτιώνονται, οι νόμοι προσαρμόζονται, αλλά σπάνια υποστηρίζονται από την πλευρά της πολιτείας, όταν αρνούμαστε να τους σεβαστούμε στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης που δεν μας χαρακτηρίζει, αφού “εγώ ξέρω”, ή αρνούμαι να σκεφτώ.

Με καθαρό μυαλό και απόλυτα συγκεντρωμένος χειρίζεσαι με ασφάλεια ένα παλιό σωστά συντηρημένο αυτοκίνητο, που κάνει κακό αφενός στην τσέπη σου, λόγω κατανάλωσης και συντήρησης, και αφετέρου στο περιβάλλον, ρυπαίνοντας. Αντίστοιχα διαχειρίζεσαι την κρίση, το απρόβλεπτο για να είμαστε ακριβείς με πλεονέκτημα το χαμηλό του βάρος, ατού στην περίφημη ενεργητική ασφάλεια που όσο τα χρόνια περνούν, τόσο περιορίζεται η σημασία της και να εξηγηθούμε.

Πολύ βαριά, «φορτηγά» τα σημερινά αυτοκίνητα, που εξελίσσονται σε τέρατα όταν χρησιμοποιούν δυνατούς ηλεκτρικούς κινητήρες. Για τον Κινέζο είναι εύκολα τα 500 άλογα για τα 2.000 κιλά. Και μπορεί τα 5 κιλά/ίππο να μην σου κόβουν την ανάσα αλλά είναι σημαντικό το πώς προκύπτουν. Όπως και οι επιδόσεις που πετυχαίνουν αυτοί οι πύραυλοι εδάφους-εδάφους. Το κυριότερο βέβαια είναι, από τι χέρια είναι διαχειρίσιμα αυτά τα άλογα και κάτω από ποιες συνθήκες κυκλοφορούν. Και εδώ τίθεται το ερώτημα για το πόσο εκπαιδευμένοι είμαστε, ώστε να αξιοποιούνται οι κορυφαίες επιδόσεις ευκαιριακά και μόνο για την ασφάλεια μας και να μην εξελίσσονται σε ιό που πληγώνει την υγεία τη δικιά μας και των συμπολιτών μας.

Η ευχαρίστηση, εκτός από την επιτάχυνση της ανατριχίλας, δεν προκύπτει παρά μόνο σε εξαιρέσεις τύπου Taycan ή Ioniq 5 Ν που όμως θέλει προσοχή. Kαι αν κάπου υπολείπεται ο Κινεζος σε σχέση με τον Ευρωπαίο, τον Ιάπωνα και τον Κορεάτη, είναι στην εξέλιξη της ανάρτησης, πέρα από την άνεση της στην πόλη, όπου δεν υστερούν.

Οι αναρτήσεις τους στα “ΚΑΤΑ”, αν θέλεις να οδηγήσεις σβέλτα ένα όμορφο περίπου κουπέ από τα κινέζικα της νέας γενιάς, από αυτά τα τύπου Tesla Υ που δεν τα ξεχωρίζεις και συγγνώμη αγαπητέ μας Γιώργο Κούκο, αλλά αντιγράφετε ο ένας τον άλλο, όπως και στην ιταλική βιομηχανία υποδημάτων, αλλά και στα ρολόγια.

Αντιγραφή, σε φώτα, σε μάσκα, σε όγκους, πέρα απόι το εσωτερικό και τις δύσκολες ονομασίες, με διακριτικά που δεν ξεχωρίζουν, ό,τι σε κρατάει σε μόνιμη σύνδεση με τα ειδικά site, όπως το δικό μας σε πτήση διαρκείας, ανθρώπων έργο και ειλικρινά, τι να μας πεί η google;

Περί αναρτήσεων και θα απογοητευθείς επίσης, αν αποφασίσεις να κινηθείς εκτός δρόμου, ακόμα και όπως το έκανες αργά-αργά πριν σαράντα και πενήντα χρόνια με το οικογενειακό σεντάν και ράντιαλ λάστιχα με ψηλό προφίλ.

Τότε που πήγαινες για κυνήγι ή ακόμα και για δοκιμές στο Σχίνο και στο Πλατανάκι με ένα σεντάν. Μετά το 1990 με ένα SUV τύπου Forester ή RAV4, όπως και με το XTrail, προσθέτοντας σήμερα το Quasqai, το Τuscon και το C5 Αircross, με κοινό παρανομαστή το Vitara και μέχρι εκεί.

Το σχόλιο δεν αφορά μόνο στα εντελώς ηλεκτρικά, αλλά έχει να κάνει με οποιαδήποτε κατασκευή λόγω συνθηκών, έχει ξεφύγει σε διστάσεις και σε βάρος, οπότε απαιτείται σεμινάριο, αναβαθμισμένη εκπαίδευση για την οδήγηση τους και δεν αναφερόμαστε σε τρόπους αξιοποίησης των δυνατοτήτων που δεν προκύπτουν σε δημόσιο δρόμο, αλλά στη σκέψη που απαιτείται. Συγκλονίζουν οι επιταχύνσεις αυτοκινήτων τύπου SUV, sport, κ.α. και δύσκολα μπορείς να τοποθετήσεις ένα τέτοιο μηχάνημα με ασφάλεια στο δρόμο, ακόμα και αν διαθέτεις εμπειρία και θεωρείς εαυτόν αυθεντία

ΜΕΓΑΡΑ-ΣΕΡΡΕΣ ΙΝ-ΟUT

Όταν η ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως στις περιπτώσεις της ΒΜW Hellas και της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ, διακρίνουν το πρόβλημα, την αδυναμία του Έλληνα στην απαιτητική οδήγηση σύγχρονων αυτοκινήτων και με πρωτοβουλία τους, αξιοποιούν τους χώρους -πίστες στα Μέγαρα και στις Σέρρες και προσφέρουν κοινωνικό έργο.

Ξεπερνώντας την πολιτεία που σε ευελιξία και σε αντανακλαστικά αντιδρά όπως ένα παλιό αμερικάνικο Cherokee και να η ευκαιρία να γίνεις καλύτερος και εσύ ο ιδιώτης χρήστης, γνωρίζοντας από τη μία μέχρι που φτάνει μια ΒΜW σειράς Μ ή μια σύγχρονη Porsche 911 του ονείρου και από την άλλη, το πώς είσαι υποχρεωμένος να χειριστείς αυτά τα μεγέθη στο δημόσιο δρόμο, στην άσκηση της μετακίνησης σου.

Στα Μέγαρα με τις Μ, στις Σέρρες με τις 911 και όσο ζεις μαθαίνεις και εσύ που πιστεύεις πως είσαι ειδικός αλλά επιβάλλεται η εκπαίδευση-ενημέρωση σου και για τα σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα που πλέον στην κυριολεξία σε προστατεύουν.

Το κυριότερο, ειδικά στα Μέγαρα, όπου πλέον και το Driving Academy του Θωμά Παπάσχου, υπάρχει η δυνατότητα να εκπαιδευτεί υποδειγματικά το παιδί σου, το βαφτιστήρι σου, τα ανίψια σου και οι φίλοι τους, ακολουθώντας ένα από τα σεμινάρια που προσφέρει αυτή η σχολή μετεκπαίδευσης, σε εποχή που ως άσκηση αποδεικνύεται περισσότερο χρήσιμη από ποτέ.

Ιδανικές οι συνθήκες που σβήνουν και το ξεπερασμένο, “πάρε τον μικρό ή τη μικρή, να του ή να της δείξεις”, αφού εσύ ξέρεις …

Κάποτε έπρεπε να ξέρουμε το πώς διορθώνουμε. Σήμερα το πώς οδηγούμε, ώστε να μην διορθώνουμε. _ΣΧ