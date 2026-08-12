Οδηγώντας: Πού περπατάς, πού περπατάς;

Τέτοιες ημέρες τέτοια λόγια και αφού δεν προκύπτουν μια 911 GTS, ή μια 718 πριν βαρύνει, φούλ στις μπαταρίες και αυτή, θα επιλέξεις ή κάποιο Ιστορικό, όπως για παράδειγμα την τρίλιτρη SC εποχής, ή την GHIBLI -και μείνετε συντονισμένοι- ή κάτι γήινο.

Δύσκολο και το πού θα κατευθυνθείς ώστε να αποφύγεις την κίνηση και ιδανικά να ζήσεις τη στιγμή, έχοντας επιλέξει με ψυχραιμία και με τον έξυπνο τρόπο ώστε να μην καταστραφείς οικονομικά αλλά και να μη χάσεις το δίπλωμα σου, πχ πριν τον Ορχομενό, ή στον περιφερειακό της Λειβαδιάς.

ΙΤΕΑ ΙΝ-ΟΥΤ

Μια αγαπημένη συνήθεια από τις περιπτώσεις που μπορεί να κριθεί λεπτομέρεια το αυτοκίνητο, ή ο συνοδηγός, αφού μετράει η διαδρομή και κυρίως ο προορισμός.

Κρίμα που έφυγε νωρίς ο Ανδρέας Καλαφάτης και δεν έζησε τη στιγμή, με το πλοίο του Ράλλυ Ακρόπολις να δένει στο αναβαθμισμένο λιμάνι, έργο της κυρίας Σοφίας Αναγνωστάκου, της μικρότερης αδελφής του Γιάννη, από τους καλύτερους rallyman της εποχής του, από τους ελάχιστους που υποστηρίζουν αυτόν τον χαρακτηρισμό, οπότε η ταχύτητα συνδυάζεται με την εντιμότητα. Τυχερός, γνώρισα τον πατέρα τους οπότε και καταλαβαίνεις.

Όπως και αναγνωρίζεις ότι αυτή η αύρα Motosport που επηρεάζει τη Φωκίδα και ειδικά την Ιτέα, είναι έργο του αείμνηστου Ανδρέα Καλαφάτη. Σημαντικός, τεράστιος ο φίλος μου άφησε έργο και σωστούς διαδόχους και υποκλίνεσαι στον τρόπο του Νικόλα, με συμπεριφορά όπως ο μπαμπάς του στο γνωστό γραφείο-reception έτσι και στο τηλέφωνο. Αντίστοιχα σε παρασύρουν τα post της Χρυσαφένιας για το μπαμπά της και αν θεωρείται αυτονόητη.

Αντίδραση η ανατριχίλα, το εκπληκτικό είναι το πώς σε ανακουφίζει, ώστε να βγαίνει ο καλός σου εαυτός και αυτό συνδέεται και με τον τρόπο της μαμάς τους. Φίλη μου εδώ και 40 χρόνια, αν και σημαντικά νεότερη η κα Μαρία Καλαφάτη, του Ανδρέα … Άνθρωποι που οταν σε ρωτούν τι κάνεις, το εννοούν…

Κατηφορίζοντας …

Είναι διαθέσιμο το Hyundai i20 N του ΕλΕμ, πάντα με φρέσκα λάστιχα, αμορτισέρ και υλικά στα φρένα, ενώ αυτός ο κινητήρας αποδίδει περισσότερη ροπή σε όλη την κλίμακα, αφού ο ιδιοκτήτης γκαζώνει και στην Κηφισίας. Με κίνηση ή χωρίς όπως τέτοιες ημέρες, οπότε και επιβάλλεται μεγαλύτερη προσοχή. Ειδικά σε περιοχές όπως η Κηφισιά και το Κολωνάκι οπότε και εκτοξεύεται η προσοχή σου για τον Πεζό, ιερό πρόσωπο στην περίπτωση μας σε Καθημερινή και σε 4Τροχοί, αλλά και για τους δίκυκλους. Σε εκνευρίζουν αλλά οφείλεις να είσαι ψύχραιμος. Ειδικά με τα πατίνια και γιατί αγαπητοί Έλληνες και ξένοι, ανεβαίνετε δύο σε αυτή τη σανίδα όπως του σκί;

Με το i20 N, που θα το άλλαζες μόνο με ένα GR Yaris και θα το συγκρίνεις μόνο με το Fiesta ST, όχι Line, απορρίπτοντας ένα βαρύ Cooper S, ενώ ψάξε και δεν θα βρεις καλό άσσο της BMW, έστω τύπου Μ.

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Γνήσιο το Ν του Κορεάτη, λευκό του Λώρη και ο εξελικτής είχε κατά νου το κατέβασμα από το Δίστομο στην Ιτέα οπότε απολαμβάνεις ένα πλαίσιο που ανταποκρίνεται ακόμα και αν πρέπει να διορθώσεις, ενώ έχεις και κινητήρα-κιβώτιο ώστε να πυροβολήσεις. Θα λοξοδρομήσεις προς την Ερατεινή, ενώ θα απολαύσεις και τις ευθείες-καμπές με ορατότητα προς το Γαλαξίδι για το γεύμα σου. Στην απέναντι πλευρά όπου η Μαρίτσα και το τίμιο ψάρι εκεί το συνδυάζεις με μια Schweppes Pink Grapefruit, (σικ) ώστε με το καθαρό σου μυαλό να μοιραστείς ιδανικά τη συνάντηση με τον Νικόλα Καλαφάτη, ξεφυλλίζοντας αναμνήσεις και ακούγοντας το πλάνο του ανήσυχου, που τους χαρακτηρίζει.

Γεγονός ότι είναι υποχρέωση σου να επιστρέψεις το μπιζού στον Λώρη καθαρό και πλήρες σε καύσιμα ακολουθώντας τη δική του συνήθεια, ενώ δεν περνάει από το μυαλό σου, σε ξεπερνάει η ντροπή που θα αισθανθείς αν ποτέ συλληφθείς έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, ακριβώς όπως και αν οδηγείς χωρίς ζώνη.

Ο άδειος δρόμος, το εξαιρετικό σασί και η διαδρομή πρόσκληση, ο συνδυασμός που απαιτεί το σεβασμό σου, συνδεδεμένος και με την ασφάλεια των άλλων.

Θα ταξιδέψετε, ή και ταξιδεύετε, σημαντικό να επιστρέψετε με την ίδια θετική διάθεση, ώστε και να αντιμετωπίσουμε ένα απαιτητικό Φθινόπωρο.

Οδηγώ συγκεντρωμένος, και είναι μονόδρομος. Άσκηση τύπου Regularity πλέον οι μετακινήσεις μας, κακά τα ψέματα._ ΣΧ