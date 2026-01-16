Θα μας τρελάνει ο Κινέζος. Έζησες πρόσφατα τη στιγμή με το Zeekr 001, έχεις παραδεχτεί το Seal, δεν αποχωρίστηκες τις άγιες ημέρες το μαύρο Surf, ενώ οδηγείς εδώ και ένα χρόνο και δεν το αλλάζεις το αξιόπιστο MG4.

Γεγονός πως οι συνάδελφοι πριν ένα χρόνο ψήφισαν εύστοχα το MG3, πιστοί στη Hybrid τεχνολογία. όταν η σύντροχος θέλει Dolphin, αλλά θα ζήσει με το ηλεκτρικό Micra που έρχεται, όντας και κομμάτι της ζωής του ΣΧ. Αντίστοιχα, ονειρεύεσαι το Zeekr X με Hybrid κινητήρα, ενώ ήθελες να κλέψεις από το Golden Hall το Firefly, όταν έρχονται τα XPeng. Η Cupra του Κινέζου και ο Χάρης Δάνδουρας ξέρει, ενώ έχει ξεσπάσει καυγάς. Ανάμεσα στον Σωτήρη Τσαντίλη και στον Γιώργο Αμούτζα για το ποιο Chery Tiggo 4 θα επιλέξουν. Με καθαριστήρα για το πίσω τζάμι ο ΣΤ, ενώ ο Πρωταθλητής ερευνά για το πώς θα βελτιωθεί η τελική ταχύτητα.

Spanos Cars…

H μόνη άσκηση στη Spanos που δεν μπορεί να λύσει ο Άλεξ Γαλανόπουλος, ο ex Drive άνθρωπος μας. Ζητούμενο τα 180 χλμ./ώρα τελική ταχύτητα στο Tiggo 4, (ο κόφτης του Κινέζου στα 150 χλμ./ώρα) άσκηση που ξεπερνάει και τον boss. Ο Γιώργος Σπανός (του Μίμη), ένας παθιασμένος για την ικανοποίηση του αγοραστή, ακριβώς ότι επιβεβαιώνει το DNA του ομίλου με έδρα στη Λ. Συγγρού.

Γιώργος Aμούτζας

Με την ευκαιρία, δυστυχώς τον Αμούτζα δεν τον βλέπουμε στις ε.δ., αλλά προς το παρόν, live στο θέατρο Coronet, όπου υποκρίνεται ακριβώς όπως οδηγεί. Διεκδικώντας σε κάθε μέτρο και σε κάθε στιγμή το Όσκαρ που απονέμουν οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Άσκηση με υπεραξία είτε ζωγραφίζει στην ειδική με τη Fabia και τον Ηλία Παναγιωτούνη δίπλα του, είτε στη σκηνή με συνεργάτες από το πάνω ράφι, ομάδα που σέβεται τον θεατή. Πολλά τα κοινά, παντού Ειδική διαδρομή, για αυτόν τον χαρισματικό τύπο, ακόμα και όταν επιχειρεί στα πάτρια εδάφη, στα βόρεια της χώρας, αλλά δεν είναι της παρούσης…

ΠΟΙΟ RS2;

Το 001 από τη Zeekr και το “μαρτύριο” συνεχίζεται. Είναι οι χώροι του τετράθυρου GT για τέσσερις εξοπλισμένους, αλλά κυρίως το πως συμπεριφέρεται φορτωμένο, ότι σε ταξίδεψε στο παρελθόν και ειδικά στο εμβληματικό Avant των Γερμανών. Συνεργασία της Audi με την Porsche τότε το 1994, με χαρακτηριστικό αμάξωμα και μακριά από τα πλήκτρα μας συγκρίσεις του 001 με την Panamera και την Taycan. Τα ιερά τέρατα της Porsche, θηρία, με κομψή συμπεριφορά.

Ευρωπαϊκή σχεδίαση και για το Zeekr 001, με φιλοσοφία shooting brake τύπου Μercedes CLS και πέρα από τη στατική του εικόνα στον πολύ “προχώ” χώρο τους στο “δακτυλίδι” της Λ. Κηφισίας, είναι το κείμενο του Χ.Α. (διαβάστε σχετικά) από την παρουσίαση στο Costa Navarino, που σε παρασύρει, στο πηδάλιο και στα πλήκτρα.

Θηρίο στην κυριολεξία, με το αμάξωμα μήκους 5 μ., να πλησιάζει τους 2,4 τόνους, ενώ οι ηλεκτρικοί κινητήρες, ξεπερνούν τους 540 ίππους, οπότε έχεις πολλούς γρίφους να λύσεις, όπως και πολλές απαντήσεις να αναζητήσεις. Καταρχήν για το πώς συμπεριφέρεται υπό πίεση και το κυριότερο για το μέχρι που θα φτάσεις οδηγώντας σβέλτα, μακριά από το χαϊδεύω το γκάζι και φορτίζω επιβραδύνοντας. Αν είσαι άλλωστε αποφασισμένος να θυσιάσεις τα πραγματικά ατού της κατασκευής, επιλέγεις την αρχική εκδοχή με την κίνηση σε δύο τροχούς και τον μικρό κινητήρα. Εδώ είναι όλα πλούσια και αφού έχεις επενδύσει 70.000 ευρώ, συνειδητά έχεις επιλέξει το τετρακίνητο με τους 544 ίππους και την 100άρα μπαταρία, ότι προδίδει ο κωδικός Privelage.

Η Zeekr, το premium brand της Geely και απαιτείται σεμινάριο ώστε να αναλύσεις και να κατατάξεις σχετικά, στα Κινέζικα γκρουπ. Στην Ελλάδα, με υψηλού επιπέδου εκπροσώπηση η Geely και η Zeekr, όμιλος που υποστηρίζει με συνέπεια το after sales, ακολουθώντας την “οδό Toyota” επί του προκειμένου και για συγκεκριμένους λόγους.

100%!

H φόρτιση και το απόλυτο μέχρις εκεί, αφού οι δυνατότητες του σε ξεπερνούν. Η ένδειξη στον πίνακα που δεσπόζει αναφέρει Range: 570 χλμ. και όντας καχύποπτος και λόγω εμπειρίας χαμογελάς. Δεν είναι αυτό που φαίνεται, η πρώτη σου σκέψη και στη συνέχεια επικεντρώνεσαι ώστε να ρυθμίσεις από την κεντρική οθόνη, ακόμα και τις πιο απλές επιλογές, ενώ σε παιδεύουν οι διακόπτες στο τιμόνι.

Κάθεσαι όμως εξαιρετικά, η κύλιση είναι σε luxury επίπεδα, εκτός αν κυνηγάς εγκάρσια χαντάκια και υψομετρικές διαφορές σε διασταυρώσεις στου Γκύζη, όπου δεν κρύβεται το βάρος του και βιάζεσαι να ξεφύγεις από το κέντρο και να βρεθείς στην παραλία, αλλά και στα Δερβενοχώρια, ώστε να οδηγήσεις…

Αυτοκίνητο πού στην πόλη ικανοποιεί και όποιον έχει επιλέξει επαγγελματία οδηγό για τις μετακινήσεις του, ενώ παίρνει την ευθύνη εκτός, ώστε να απολαύσει. Άσκηση-επιλογή που σε limo χαρακτήριζε το Α8 και σήμερα συνδέεται με την XΜ και τις 5αρες και 7άρες της BMW.

Στην πόλη, θα δεις άμεσα ένδειξη 550 χλμ. αυτονομία και εκεί μένει, ενώ στην Αττική Oδό βλέπεις 500, με τη συνέχεια να εξαρτάται από τον τρόπο. Με το 001 άλλωστε, ξυπνάει μέσα σου ο παλιός δοκιμαστής του 4Τ και θέλεις να το εκθέσεις.

Εκτεθειμένος, o δοκιμαστής…

Πολύ γκάζι και η κατανάλωση παραμένει κάτω από τις 20 kWh, οπότε και οργώνεις αλλά δεν πέφτεις κάτω από τα 300 χλμ., όταν οι επιταχύνσεις, από στάση ή κυρίως οι ενδιάμεσες, ταλαιπωρούν τον αυχένα και το στομάχι σου που διαμαρτύρεται. Το τιμόνι δεν είναι όπως της M5 αλλά υποστηρίζει την πίεση και τη βρώμικη δουλειά, για την ουδέτερη συμπεριφορά του όπως σε ένα RS6, την αναλαμβάνει η τετρακίνηση. Πραγματικό Quattro, με την αερανάρτηση να συμμετέχει και μάλιστα εδώ πρόκειται για τρολ στα Κινέζικα, η επιλογή off road. Το πιθανότερο ότι ο χρήστης θα επιλέξει τη ρύθμιση πολύ χαμηλά για το αμάξωμα, είτε για να κερδίσει ρεύμα, είτε για να προσαρμόσει το θηρίο στις Σέρρες, αφού δεν χωράει στα Μέγαρα. Εκτεθειμένος ο δοκιμαστής και από τα φρένα του 001 και οι τεράστιοι δίσκοι δεν είναι fake news, αλλά κρίνοντας από τις επιδόσεις και την αντοχή τους το πιθανότερο, από Ευρωπαίο κορυφαίο προμηθευτή. Θα σχολιάστε, “αντιγράφουν αυτοί”, χαλάλι απαντάς, ειδικά αν συνυπολογίσεις, την εξαιρετική ποιότητα κύλισης και αυτή της κατασκευής, όπως εκφράζεται σε υλικά και σε αμάξωμα, που δεν αφήνει ερωτηματικά σε οποιαδήποτε μέτρηση και αν το “κοστολογήσεις”.

Mercedes ή μήπως Lexus για την άτυπη σύγκριση; Απλά, το 001 από τη Zeekr που ήρθε με καθυστέρηση αλλά δεν ξεπεράστηκε. Ένα κομψό, τηρουμένων των αναλογιών του, GT για τέσσερις, που στο δρόμο του, θα βρει μόνο το αντίστοιχο XPeng7+ που αναμένεται.

Κακά τα ψέματα και με προϋπόθεση ότι εμπιστεύεσαι τον εισαγωγέα που σέβεται και δεν θα σε προδώσει, ο Κινέζος διεκδικεί ότι του αναλογεί, εκφράζοντας και χαρακτήρα, όπως το Zeekr X και άλλα._ Σ.Χ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ZEEKR 001 AWD

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 2 ηλεκτροκινητήρες

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 544 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 686 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μίας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Διπλά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 100 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.995×2.005 ×1.560 χλστ.

ΤΡΟΧΟΙ: 265/40 R22

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.999 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 539 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 2.350 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 3,8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 200 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 22,8 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA (WLTP): 585 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC: 22 kW

ΦΟΡΤΙΣΗ DC: 250 kW

ΤΙΜΗ: 69.990 ευρώ (Privelege Awd)