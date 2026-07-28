Οδηγώντας Renault Austral Full Hybrid στη Μάνη: Μια όμορφη συνήθεια…

… η επίσκεψη μας για λίγες ημέρες στο Μαυροβούνι, λίγα χιλιόμετρα από το Γύθειο με διαμονή στο φιλόξενο Castello Antico, που όχι μόνο αντέχει στο χρόνο, αλλά κάθε φορά αποδεικνύεται και καλύτερο.

Από τις περιπτώσεις που σταθμεύεις και οδηγείς μόνο αναζητώντας την Τέλεια διαδρομή, ως και φόρος τιμής και για το Tour Du Peloponnese που κάθε χρόνο αφήνει το αποτύπωμά του στην πλευρά όπου το Λιμένι, με Pit Stop στην Αερόπολη και μείνετε συντονισμένοι…

Τον Οκτώβριο…

… το TDP και ο πλοηγός αναγνωρίζει από πολύ νωρίτερα, οπότε είναι αυτονόητο ότι αποτελεί κλειδί η επιλογή του αυτοκινήτου, για το πρώτο χτύπημα σε συνδυασμό με διακοπές λίγων ημερών. Οι προδιαγραφές άλλωστε δεν είναι διαπραγματεύσιμες και σήμερα είναι μονόδρομος η full hybrid τεχνολογία, με κινητήρα που να ανταποκρίνεται και πλαίσιο που να δημιουργεί τις προϋποθέσεις της άνετης μετακίνησης, χωρίς να δυστροπεί στην ευκαιριακή πίεση. Ξεκινάς ότι θα σέρνεσαι με τα όρια στην Εθνική οδό μέχρι την έξοδο για τη Σπάρτη, αλλά στη συνέχεια θέλεις τα απαραίτητα που συνδέονται με τις προτεραιότητες του καθενός μας…

Με το Renault Austral…

Με Full Hybrid κινητήρα σε έκδοση Alpine και συνολικά εντυπωσιάζεσαι, ενώ δεν τρομάζεις από την τιμή του που δεν ξεπερνάει τα 40.000 ευρώ.

Ευχάριστη έκπληξη η αναβαθμισμένη διαδικασία παραλαβής, ιεροτελεστία που ταιριάζει στη Renault-Κυριακούδης, άσκηση ευθύνης από τον Στρατή Σκλαβάκη. Ένας ωραίος παλιός της φρουράς 4Τ-ΑΒ, επί του προκειμένου για ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο και σταθμευμένο. Σε παρασύρει το δίχρωμο αμάξωμα του Austral, με τον κωδικό Alpine που συνδυάζεται με το έμβλημα του θρύλου, τοποθετημένο στις μπροστινές «φτερούγες». Θα πείτε, σε SUV τα φτερά, τα χαρακτηρίζεις ΣΧ φτερούγες και να εξηγηθούμε ότι στη Renault αξιοποιούν με σεβασμό τον κωδικό-φωτιά.

Full Hybrid by Renault

Ο downsized θερμικός 3κύλινδρος κινητήρας, με τούρμπο και άμεσο ψεκασμό, συνδυάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες. Ο πρώτος, ισχύος 50 kW, συνεπικουρεί στην κίνηση του αυτοκινήτου και επιπλέον φορτίζει την μπαταρία ιόντων-λιθίου 400 Volt χωρητικότητας 1,73 kWh, ενώ ο δεύτερος (25 kW) εκτελεί χρέη μίζας, αλλάζει τις σχέσεις, αλλά κατά περίπτωση μπορεί να συμβάλλει στη φόρτιση της μπαταρίας. Συνδυαστικά η ισχύς ανέρχεται στους 200 ίππους, με 205 Nm ροπής για τον θερμικό κινητήρα και άλλα τόσα από τον ηλεκτρικό, χωρίς ωστόσο οι τιμές να αθροίζονται.

Η ειδοποιός διαφορά σε σχέση με τον ανταγωνισμό εντοπίζεται στο multi–mode κιβώτιο, το οποίο διαθέτει 2 σχέσεις για τις περιπτώσεις που το Austral κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, 4 σχέσεις για τον θερμικό κινητήρα και συνολικά δεκαπέντε συνδυασμούς, μέσα από τους οποίος επιλέγει την ιδανική σχέση ανάλογα με τις συνθήκες κίνησης και οδήγησης.

Πρωτοφανές

Στα 46 χρόνια σε 4Τ για πρώτη φορά ξεπερνάς τη μέτρηση του κατασκευαστή σε κατανάλωση και γεμίζοντας στη Shell πριν τη Σπάρτη, όνειρο ζω. Με την κατανάλωση στα 5 λτ./100 χλμ., υποστηρίζοντας ένα τρελό παιχνίδι με το γκάζι και την επιβράδυνση όπου η κατανάλωση συχνά περιορίζεται και σπάνια αυξάνεται. Ακόμα και στον επαρχιακό δρόμο όπου η εξαιρετική ποιότητα κύλισης συνδυάζεται με ένα ακριβές τιμόνι και εδώ έχουμε στοιχεία Rafale σε ένα θεωρητικά πιο συμβατικό πλαίσιο.

Είναι εντυπωσιακό το πώς σε παρασύρει αυτός ο συνδυασμός ώστε να οδηγείς με το σύγχρονο τρόπο, ώστε να κερδίζεις και στοιχεία αυτοεκτίμησης, σε εποχή που οφείλουμε να αποφεύγουμε την πρόκληση, ειδικά στην περίοδο των διακοπών. Δικαιώνοντας και τη φιλοσοφία έκφρασης του περιοδικού, όπλο του Ομίλου της Καθημερινής, που σηματοδοτεί η καμπάνια μας «Πρώτα ο Πεζός» και έπεται συνέχεια.

Δεν μας αρέσει τυχαία αυτό το Renault, εκφράζει απόλυτα τα θέλω μας για ένα SUV, όπως άλλωστε τα πρέπει η νέα Clio, που σέβεσαι.

Αύγουστος από μεθαύριο και προσοχή να επιστρέψουμε όλοι υγιείς και αισιόδοξοι. _ΣΧ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

RENAULT AUSTRAL E–TECH FULL HYBRID 200 4CONTROL

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: β/κ + η/κ >ΚΥΒΙΣΜΟΣ (β/κ): 1.199 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ): 130 ίπποι/4.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ (β/κ): 205 Nm/1.750 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ (η/κ): 50 ίπποι

ΡΟΠΗ (η/κ): 205 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 200 ίπποι

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο multi-mode

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας (Πολλαπλών συνδέσμων με 4Control Advanced)

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.533×1.830×1.645 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.667 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 430 έως 657 (ρυθμιζόμενο κάθισμα) – 1.736 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.538-1.612 (με 4Control Advanced) κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,4 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ WLTP: 4,6-5,2 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 107-118 γρ./χλμ.