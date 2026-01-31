Οδηγώντας – Renault Clio 1.8 16V & Clio VI Full Hybrid E-Tech: Άλλοτε και τώρα

Συνήθεια που μας χαρακτηρίζει, αυτή η ιδιαίτερη άσκηση, σε περιπτώσεις όπου ο παλιός είναι αλλιώς, ενώ ο νέος που είναι ωραίος και σε προκαλεί σχεδιαστικά όπως η Clio VI, επιβάλλεται και να σε γοητεύει, οδηγώντας.

Περιπτώσεις, όπου το DNA, όπως στην περίπτωση της Renault, «θηλυκός» άλλωστε κατασκευαστής, αντέχει στο χρόνο, υποστηρίζοντας διαχρονικές αξίες, συνδεδεμένες με την οδική συμπεριφορά. Δεν κάνεις εκπτώσεις όταν οδηγείς, ειδικά όσοι εναπομείναντες πιστοί και είναι γεγονός πως σήμερα, ελάχιστοι κατασκευαστές έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν ότι για την πλειοψηφία θεωρείται ξεπερασμένο λόγω της φιλοσοφίας των καιρών, αλλά και λόγω κόστους.

Κάποτε κυριαρχούσαν προσιτά, ελαφριά, μικρά-μεσαία αυτοκίνητα που διψούσες να οδηγείς, ενώ κατασκευαστές όπως η Peugeot και η Ford, δεν έκαναν εκπτώσεις προσφέροντας στις προτάσεις τους, sportive χαρακτηριστικά. Σήμερα, αυτή τη φιλοσοφία κατασκευής τη βρίσκεις σε όλα τα Cupra, στα βάθη της καρδιάς της Peugeot και της Renault, αλλά και σε ακριβές προτάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, δεν αποτελεί σύμπτωση ότι όσοι πιστοί θέλουμε να οδηγούμε ένα GR Yaris ή αναζητούμε αυτοκίνητα τύπου Youngtimer, σε καλή κατάσταση. Σε μια εξωστρεφή κοινότητα Πραγματικών Οδηγών, θα μαζεύαμε υπογραφές, ώστε να μην είναι ηλεκτρικό το νέο 208 GTi, να είναι καθαρόαιμη η Clio RS VI που αναμένεται, αλλά και για να επιστρέψουν στις εκθέσεις και στο δρόμο, το Hyundai i20N και η σειρά ST της Ford.

Κακά τα ψέματα

Αναμονή με ενδιαφέρον για τη νέα Clio, που συστηθήκαμε πριν λίγους μήνες στο Παρίσι, ενώ τη δοκιμάσαμε πρόσφατα στην Ελλάδα. Ταξίδεψαν με τη Full Hybrid εκδοχή της Clio VI οι Μανώλης Σαλούρος – Θάνος Ηλιόπουλος στην ορεινή Ναυπακτία και τη δοκιμή-οδοιπορικό μπορείτε να διαβάσετε στους 4Τροχοί-Φεβρουάριος, με την εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής.

Σε ένα μήνα, επανάληψη με τη σύγχρονη Clio VI – Hybrid σε συνδυασμό με τη λευκή Clio 1.8 16V. Της συλλογή «Renault Clio RS» του Mr. Globin Κωνσταντίνου Σταύρου, ο κορυφαίος Service Park manager στο WRC. Νοικοκύρης, με πιστοποιητικό και την άριστη κατάσταση των Clio. Αυτοκίνητο του ‘92 το λευκό, όπως ήταν και τότε της MAVA και μετά από 34 χρόνια το σταθμεύεις δίπλα στην έκτης γενιάς Clio Hybrid και χαμογελάς.

H σκέψη σου, στο πόσο εμπνευσμένοι ήταν τότε στη Renault προσπερνώντας με ουσία την Peugeot και τη VW στη μάχη των GTi, αλλά και πόσο έντιμοι είναι σήμερα, ακολουθώντας με συνέπεια το πλάνο Clio, καθρέπτης και της ιστορίας τους. Δείγμα γραφής και του γραφείου Τύπου στο παρελθόν, ως σημείο αναφοράς μάλιστα, αλλά και σήμερα, με τον κ. Χρήστο Σκιρδή να υποστηρίζει με συνέπεια τον ειδικό Τύπο, σε print και σε digital εκδοχή, όπως άλλωστε εκφράζεται και ο οργανισμός μας.

Γεγονός, ότι στη νέα Clio VΙ, αντικατοπτρίζεται και το restart της Renault στην Ελληνική αγορά. Έργο ικανών, με ατού την εμπειρία τους και κλειδί την πλήρη γκάμα κινητήρων σε όλες τις κατηγορίες. Με την ευκαιρία, τεχνίτες αυτοί οι Γάλλοι και στο πως εξελίσσονται τα SUV, ώστε να μη συμπεριφέρονται ως μικρά φορτηγά μιας άλλης εποχής, ενώ διδάσκουν και με τη διαχείριση της Dacia. Κατασκευαστής που έπαψε να λειτουργεί ως δεκανίκι του Γάλλου. Στη Μεταμόρφωση, -σημειολογική σύμπτωση για όσους γνωρίζουν-, η Ελληνική ομάδα δημιουργεί με αθλητικό πρόσημο, με φιλοσοφία Πρωταθλητή, οπότε καμία αμφιβολία ότι θα αποδειχθούν και ανθεκτικοί, με παρουσία που θα ξεπερνάει τις αντικειμενικές προβλέψεις.

Clio vs Clio…

H Clio 1.8 16V με την πορεία της καταγεγραμμένη και ξέρεις τι τρέχει, βλέποντας τη λευκή έτοιμη για ειδική διαδρομή, σε regularity άσκηση, η με roll cage σε sporting, δίπλα στην κόκκινη Clio VI έτοιμη για τη μάχη στο Rally των πωλήσεων. Στην Αθήνα, με ατού την οργάνωση του Θέμη Χαλκιά, με ευαισθησία και εμπειρία στο after sales.

Οι διαφορές, μεταξύ του «άλλοτε με το τώρα» ξεπερνούν τα 250 κιλά σε συνολικό βάρος του αμαξώματος, όπως και κάποιους κοινούς παρονομαστές. Το μακρύ τους μεταξόνιο και οι κινητήρες τους, με κυλινδρισμό στα 1,8 λίτρα και τέσσερις κυλίνδρους. Τότε θέλαμε δίλιτρο κινητήρα όπως προέκυψε στην Clio Williams του ονείρου, ενώ σήμερα ο Hybrid 1.8 πρόκειται για το «savoir faire» αυτού του Γάλλου, ακόμα και σε σχέση με την Πρωταθλήτρια Toyota, χωρίς να υποτιμούμε το σύστημα της Nissan. Full Hybrid κινητήρας made in Europe, μόνο από αυτόν το Γάλλο και είναι προφανές πως ανησυχούν στο Παρίσι και στο Wolfsburg, όπως κ.α., που μιλούν Ελληνικά.

Όπως ανησυχούσε η αγορά στο παρελθόν, όταν ο Αλέξανδρος Μανιατόπουλος είχε τη Renault σε πτήση νικητή, με αεροδρόμιο στη Ν. Φιλαδέλφεια.

Η δική μας διαδρομή, οδηγώντας μέχρι το Σούνιο, με επιστροφή από την Καμάριζα, όπως και στα Δερβενοχώρια και είναι ζήτημα αξιοπιστίας να τηρηθεί η συμφωνία μας με τον Σταύρου ώστε να πάμε με την Clio Williams στον Άγιο Μερκούριο. Με την προϋπόθεση ότι και η Clio RS VI δεν θα χρησιμοποιεί full electric κινητήρα, ενώ θα χρησιμοποιεί ένα χειροκίνητο 6αρι κιβώτιο.

Στην περίπτωση μας, η 16V χαρακτηρίζει το άλλοτε και η συγκεκριμένη VI πιστοποιεί το σήμερα, δείχνοντας το δρόμο και στο βάθος, σε λαμπερό τούνελ με Hybrid τεχνολογία, απάντηση με άποψη στους Full electric κινητήρες και της Renault.

Πιέζεις τον 16V και αν τότε σε ενοχλούσε που δούλευε ψηλά, σήμερα ενθουσιάζεσαι και μάλιστα πιέζοντας τόσο όσο με σεβασμό στην ηλικία της. Στη διάθεση του Π.Ο., το σωστό πλαίσιο, οι τροχοί των 15 ιντσών που υποστηρίζουν το πηδάλιο, τα εξαιρετικά φρένα και ο σφικτός επιλογέας με αίσθηση ότι το κιβώτιο έχει επιλεγμένες σχέσεις, πακέτο που σε ταξιδεύει σε άλλη εποχή.

Με τη σύγχρονη Clio VΙ ζεις το σήμερα με ποιότητα, αξιοποιώντας το πλαίσιο και chapeau στους Γάλλους τεχνικούς που έχουν δουλέψει σκληρά στην ανάρτηση, ενώ σου προσφέρουν ένα εξαιρετικό πηδάλιο, δημιουργώντας ένα premium σύνολο, έντιμα και συνειδητά μακριά από τη φιλοσοφία GTi που υποστηρίζει ο παλιός.

Στη σύγχρονη μούσα, η ποιότητα της κύλισης σε κορυφαία επίπεδα, με τα σπορτίβ χαρακτηριστικά να ξεχωρίζουν στον παλιό, όντας το κορυφαίο GTi της εποχής.

Το παλιό, των 3,7 μέτρων, με ένα σύγχρονο σύστημα κλιματισμού και ένα iPod προσαρμοσμένο μακριά από την οθόνη όπως του γραφείου σου, σε παρασύρει, σε ταξιδεύει, σε οδηγεί, με το χαμόγελο σου καθρέπτης της θετικής σου διάθεσης.

Το σύγχρονο των 4,3 μέτρων, σε άσκηση οδηγώντας εκτός πόλης, πρόκειται για το κορυφαίο μικρό-μεσαίο της B κατηγορίας, που βλέπει με αξιώσεις και σοβαρές προτάσεις της μεγαλύτερης. Περί τιμών, για το παλιό δεν προκύπτει απάντηση αφού εξαρτάται από την κατάσταση του, ενώ για το καινούργιο είναι και θέμα εξοπλισμού, όπου το 2026, δεν κάνεις εκπτώσεις, αλλά αναζητάς την ποιοτική υπέρβαση της καθημερινότητας. _ ΣΧ

Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

RENAULT CLIO FULL HYBRID E-TECH 160 PS

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1.789 κ.εκ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 θερμικός κινητήρας + 2 ηλεκτρικοί

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 160 ίπποι/5.250-5.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 172 Nm/3.000-4.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 205 Nm

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΠΗ 270 Nm 1.800-3.750 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ Mutli-mode (4+2 σχέσεων)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1,4 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.116 × 1.768 × 1.451 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.591 χλστ.

ΒΑΡΟΣ 1.271 κιλά

ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ 309-1.094 λίτρα

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 8,3 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 180 χλμ./ώρα

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 39 λίτρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3,9-4,2 λίτρα/100 χλμ. (WLTP)

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ 6,1 λίτρα/100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2 89-95 γρ./χλμ.

TIMH 24.900 ευρώ

RENAULT CLIO 1.8 16V

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: Θερμικός με φυσική αναπνοή

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.764 κ.εκ.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ: 4 σε σειρά

ΒΑΛΒΙΔΕΣ: 16

ΙΣΧΥΣ: 137 ίπποι/6.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 162 Nm/4.250 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Χειροκίνητο 5 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΤΡΟΧΟΙ: 185/55 R15

ΦΡΕΝΑ: Αερ. Δίσκοι εμπρός, δίσκοι πίσω

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 3.712×1.641×1.365 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 1.020 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,0 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 209 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 8,1/100 χλμ. (συνδυασμένος κύκλος)