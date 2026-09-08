Οδηγώντας το Renault 4 E-Tech: Parlez Vous Francais;

Σε πρώτο πρόσωπο λοιπόν και λέγεται ότι τα καταφέρνω, πέρα από τα άρθρα του Lizzin στο Auto Hebdo για το WRC, αλλά και σε επίπεδο διερμηνέα.

Σε κάθε περίπτωση, ποτέ δεν κρύφτηκε το πάθος για ένα οποιοδήποτε Peugeot GTi, ή για μια Renault Clio 16V εποχής. Γεγονός, ότι έρχεται συχνά στο κάδρο η Alpine A110 του άλλοτε, όπως και η σύγχρονη που δοκιμάσαμε ως προσφορά του Μιχάλη Καραγιάννη. Ο ΜΚ, που υποστηρίζει με συνέπεια τα άρθρα μας όπως κ.α., ξεχωρίζοντας τον Μάριο Σταφυλοπάτη και το Γιώργο Ρόκα, έχοντας φυσιολογικά pass partous για τα Nissan εποχής, του φίλου μου Τάκη Θεοχαράκη.

Αντίστοιχα, τη σύγχρονη εποχή, δεν είναι μετρήσιμο, ξεπερνάει τον κόφτη που δεν προκύπτει στα ηλεκτρικά «moter», το ενδιαφέρον για το πώς η Renault υποστηρίζει το σήμερα και το αύριο, ταξιδεύοντας στο παρελθόν της.

Ενδιαφέρον, με αφορμή το άρθρο του Γιάννη Καλογερόπουλου, πρόσφατα για τα σύγχρονα (ηλεκτρικά), όπως το R5, το Twingo που ανατριχιάζεις λόγω της τιμής του, αλλά ενώ αντικειμενικά δεν είναι διαχειρίσιμη η περιορισμένη αυτονομία, αποτελεί πρόταση-προσφορά στην προσπάθεια για τη βελτίωση του ποσοστού των πωλήσεων ηλεκτρικών auto που υποστηρίζει και η κυβέρνηση.

Στο άρθρο του JKal που το 4L συμπληρώνει αυτό το γοητευτικό παζλ που συνδυάζει το συναίσθημα με την ουσία. Επιλογές της σύγχρονή Renault για ευφυείς, μεταφράζοντας και το εύστοχο σλόγκαν του Νίκου Δήμου στο πολύ μακρινό παρελθόν. Αγοραστές που έχουν άποψη και στιλ και δεν ακολουθούν συγκρίσεις τιμών, οπότε και ταξιδεύει στο παρελθόν μια ολόκληρη γενιά. Γεγονός ότι σε συνδυασμό με μια πολυμορφικότητα που το χαρακτηρίζει, με αμάξωμα τύπου C3 και Fiat 600, κοντά στο προσγειωμένο Countyman της προηγούμενης γενιάς, μέχρι κάποιο σημείο ξεπερνάς το «δυστυχώς μόνο ηλεκτρικό», που τα συνδέει.

Από τη Renault που σήμερα διαθέτει το κορυφαίο αυτοκίνητο της κατηγορίας Β, την περίφημη σύγχρονη Clio που υποστηρίζεται υποδειγματικά στην B-SUV έκφραση της από το Captur. Μια παλέτα με προκλήσεις, σε αισθητική και σε τιμές.

Από το 1974, στο σήμερα

Είπαμε ταξίδι στο παρελθόν και αν είχες την ευκαιρία να οδηγήσεις 4L και μάλιστα υπό πίεση ίσως αντιλαμβάνεσαι και γιατί όλο αυτό, που ξεπερνάει μεγέθη και τιμές. Με το καινούργιο μάλιστα έχεις την αίσθηση ότι εκτός από την παραλία και τα διάφορα sport που προσφέρονται εκεί, οπότε και τα προσεγγίσεις με στιλ αλλά σεμνά, πέρα από την τιμή του, αφού πληρώνεις και για έναν ελεύθερο τρόπο ζωής που δεν κοστολογείται, μπορείς να πας και στο βουνό, έχοντας μάλιστα και τα απαραίτητα, που δεν τα έβρισκες στην αρχική έκδοση πριν πενήντα χρόνια.

Από δοκιμές, τότε στο χωματόδρομο το 1970 μέχρι και κυνήγι. Οι εντυπώσεις όμως οδηγώντας, σβέλτα και για να είμαστε ακριβείς, τέρμα γκάζι με τον ιδιαίτερο επιλογέα να σου επιτρέπει να αξιοποιήσεις το σασί ξεπερνώντας έναν κινητήρα χωρίς τσαγανό. Είχες όμως ένα σασί που αρκούσε να συνηθίσεις τις κλίσεις ώστε να κινηθείς πολύ γρήγορα…

Διαβάζοντας…

4Τ Ιούλιος 2026 η δοκιμή του σύγχρονου του ηλεκτρικού 4L, άρθρο του master Χρήστου Αποστολόπυλου που από τη μια σε παρασύρει να δοκιμάσεις και από την άλλη σε καθοδηγεί για το τι να περιμένεις. Το ερώτημα έχει να κάνει για τη σύνδεση με το παρελθόν, με γεγονός ότι από τη σύγχρονη «φρουρά» του περιοδικού μόνο ο Σώτος Τσαντίλης είχε γεννηθεί τότε. Οπότε να η ευκαιρία από τη μια να οδηγήσεις και από την άλλη να ταξιδέψεις.

Ασπρόμαυρο το φιλμ στο πρώτο μέρος, με το λευκό 4L σε πτήση είτε στο άδειο κέντρο της εποχής, αλλά και παραπέρα στη διαδρομή-σχολείο από τη Βάρκιζα στο Σούνιο, με την ειδική άσκηση το κατέβασμα από τα Καλύβια στην παραλία. Πολύ ελαφρύ δεν είχες λόγους να ασχοληθείς με την αντοχή των φρένων που άλλωστε τα χρησιμοποιούσες σπάνια, ενώ δεν είχες και την αγωνία του καυσίμου, όπως με μεγαλύτερα αυτοκίνητα στο σπίτι, που όμως δεν μπορούσες να υποστηρίξεις.

Το 4L του άλλοτε, ένα αγαπημένο πολυεργαλείο, όπλο στα χέρια του πρωτάρη, που δεν σε πρόδιδε σε κάθε χρήση, με τους πιστούς του, να μην το αλλάζουν π.χ. με το 2CV.

Με το ηλεκτρικό, οδηγώντας δεν προκύπτει σύγκριση ούτε χωράει σε χρονοκάψουλα ώστε να συγκρίνεις τις όποιες μετρήσεις, παραθέτοντας αντικειμενικά κριτήρια σε ένα συνηθισμένο «άλλοτε και τώρα». Βαρύ και ηλεκτρικό το σύγχρονο και να προσθέσουμε ότι έχουν περάσει πενήντα και βάλε χρόνια με ότι αυτό σημαίνει για την κίνηση στους δρόμους, αλλά και για τη διάθεση μας. Είναι άνετο, καλά φτιαγμένο σε επίπεδα του R5 και τόσο όσο σβέλτο σε περίπτωση που χρειαστείς τις ρεπρίζ του, σε συνδυασμό και με την κατανάλωση που τη διαχειρίζεσαι μακράν καλύτερα από τα αντίστοιχα της Stellantis…

Περί τιμής…

… αν μπεις σε αυτή τη λογική ακόμα και συνδυάζοντας την αγορά του μέσω leasing, κρίνεται ασύμφορο και θεωρείται πανάκριβο. Δεν φτιάχτηκε όμως για να συγκρίνεται και αν εσύ φίλε μου στο «Καμέλια» στο Ψυχικό, το θεωρείς ακατάλληλο όντας πιο ακριβό από το καλό Atto2 ή από ένα Tiggo 4 με καθαριστήρα στο πίσω τζάμι, τότε απλά δεν διάβασες και δεν κατάλαβες. Δεν απευθύνεται σε εσένα, αλλά στον τύπο που οδηγεί μαύρο Cooper S Works των 45 χιλ. και αδιαφορεί για το αν μπαίνει στο δακτύλιο. Αυτός λοιπόν, ο μερακλής που ξέρει θα το αποκτήσει.

Ο «σικάτος», με άποψη που δεν τον ενδιαφέρει ο τιμοκατάλογος, δε θέλει R5 γιατί είναι ίδιο με Micra, ίσως και αντίστροφα, ενώ έχει και τη δυνατότητα να ξεπεράσει την τιμή πρόκληση του Twingo, τοποθετώντας στο γκαράζ κάτι μοναδικό που συνδέεται με την αυτοκίνηση του άλλοτε, που ακόμα και αμάξια-εργαλεία είχαν το ύφος τους. Συνδεδεμένο και με όποιον το επέλεξε και δεν αγόρασε από λίστα με διαθέσιμα σε λίστα του προμηθευτή για εταιρικές κ.ο. μόνο πωλήσεις.

Πόσο κάνει; Ανεκτίμητο με γεγονός πως το συναίσθημα δεν κοστολογείται._ΣΧ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

RENAULT 4 E-TECH ELECTRIC 52 kWh 150

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 150 ίπποι

ΡΟΠΗ: 245 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 52 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.143 × 1.796 × 1.572 χλστ.(έως τις ράγες οροφής)

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.624 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 420 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.462-1.521 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,2 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 150 χλμ./ώρα

AYTONOMIA WLTP: 409 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 15,2 kWh/100 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 10-100%: 4,5 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (70 kW): 15-80%: 30 λεπτά

ΤΙΜΗ: Από 33.500€ (χωρίς επιδότηση)

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης – Renault