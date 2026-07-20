Όπως λέμε WRC…

Φυσιολογική εξέλιξη η νίκη του Pajari στην Εσθονία, θα σχολιάστε όσοι ακολουθείτε το WRC, γνωρίζοντας την καταγωγή του Sami και ακολουθώντας το παλμαρέ του.

Οι περισσότερο ειδικοί, έχοντας ζήσει τη διαδρομή του 24χρονου Φινλανδού, με τα Ford Fiesta, από το Rally4 του νηπιαγωγείου στο Rally3 του Γυμνασίου-Λυκείου και στο Πανεπιστήμιο της Rally2 με Toyota GR Yaris, όπου ολοκλήρωσε αριστούχος Παγκόσμιος Πρωταθλητής 2024.

Ο Sami Pajari, από το 2025 με το Toyota GR Yaris Rally1, ως ξεχωριστός της μεγάλης των Φινλανδών σχολής που ξέρουν ακριβώς το πως ο θρύλος τους παραμένει ζωντανός ακόμα και στη σύγχρονη εποχή όπου το φυσικό ταλέντο δεν αρκεί, ενώ έχουν τη θέση τους και οι δουλευταράδες.

Ο Pajari χωρίς μπαμπά πρωταθλητή, υποστηρίχθηκε από τον Latvala και σήμερα ευγνωμονεί τον αρχηγό της Toyota τον σπουδαίο «Μορίζο» που του οφείλουμε το GR Yaris κ.α., όπως και τον Juha Kankkunen και όλη αυτή τη σπουδαία αγωνιστική ομάδα της Toyota, με στελέχη που γνωρίζουν.

Sami Pajari

Το πώς διαχειρίζεσαι τον νέο και το πως εκφράζεται ο σεβασμός στον παλιό και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κουλτούρα ανθρώπων έργο, που ξεπερνάει το πώς στρίβεις και τι χρόνους σημειώνεις, ενώ είσαι άμεσα OUT, αν διαπιστωθεί συμπεριφορά εκτός πνεύματος.

Ο Τογιοτισμός όπου η ευγένεια και ο σεμνός τρόπος των συντελεστών, που συνδέονται με ιερή σχέση εμπιστοσύνης, ξεπερνάει το κόκπιτ και έχει να κάνει με όλο το φάσμα της δραστηριότητας τους. Τυχεροί, γνωρίζουμε τα στελέχη τους, με σακάκι στη βεράντα-ταράτσα στα Γλυκά Νερά, αλλά και στο χειρουργείο-ατελιέ στον Ασπρόπυργο, με φόρμα εργασίας.

Μεταφέρεται άραγε όλο αυτό, ως φιλοσοφία; Αναρωτιέσαι και σχολιάζεις πως «όλα γίνονται» ακολουθώντας το «μοτο Στεφανή», αρκεί βέβαια να είσαι προετοιμασμένος ότι στο Ελληνικό Motorsport, θα απογοητευθείς από τη συμπεριφορά ανθρώπων, όντας χώρος όπου έστω και αργά αποκαλύπτεται ο αχάριστος, τα μέγιστα ευεργετημένος…

Κακά τα ψέματα

Έτσι όμως είναι και έτσι θα είναι και αφού Pajari δεν έχουμε, ας βάλουμε το κεφάλι κάτω και ας βρούμε τους Έλληνες Virves, ώστε να μην έχουμε να λέμε ότι οι κουμπάροι, ο Αμούτζας και ο Ρουστέμης, όπως και στο παρελθόν ο Μανιαδάκης, (ΣΧ: ευθύνη μου), έμειναν ταλέντα, ενώ η προσπάθεια του Αχιλλέα εξαρτάται αποκλειστικά από τον κ. Αλέξανδρο και του Παναγιώτη, από τον κ. Λεωνίδα, ενώ θα έπρεπε να υποστηρίζονται από χορηγούς. Ειδική περίπτωση ο Flandy και μακάρι να έχει το χρόνο να αγωνιστεί έξω από εδώ, απολαμβάνοντας τη διαφορά.

Στο μεταξύ, στα δικά μας, διαβάζεις πληρωμένο άρθρο-αφιέρωμα στον δεύτερο, αναζητώντας καθαρή φωτογραφία του πρώτου, αντιμετωπίζοντας και το προσβλητικό άλλοθι «τότε ήταν αλλιώς» συγκρίνοντας επιδόσεις Ελλήνων στο παρελθόν.

Ενοχλητική εντέλει η ιστορία αντί για έμπνευση και τότε, αν έχανες για 1 δευτερόλεπτο σε τριήμερο αγώνα, θα βρισκόσουν σε βαριά κατάθλιψη, με ερωτηματικό για το αν θα ξανατρέξεις, χαμένος στην ανάλυση της αυτοκριτικής που σε βασανίζει.

Υποχρέωση μας…

… ακόμα και αν ο καθρέπτης μιας προσπάθειας με έντονα συναισθήματα και πολύ κόπο έγινε θρύψαλα, οφείλουμε να συμβάλουμε ώστε να μη ψάχνουμε την Ελληνική σημαία στο βάθος της γενικής κατάταξης, στον αγώνα των Θεών.

Καιρός να προκύψει σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση του Έλληνα οδηγού αγώνων, με μέθοδο και πρόγραμμα, πρωτοβουλία της ΟΜΑΕ, με την υποστήριξη του αρμόδιου Υπουργείου, αξιοποιώντας και τη μεταξύ τους τέλεια σχέση. Γεγονός, ότι σε επίπεδο WRC, έτσι θα υποστηρίζονται αντικειμενικά και οι σχέσεις με τον Promoter του θεσμού, αποφεύγοντας με βέτο την επιλογή ξένου οδηγού στη SS την παραμονή του αγώνα, προσβολή σε ότι οφείλεις να υπηρετείς με έντιμη συνέπεια, υποστηρίζοντας το λόγο σου και αποφεύγοντας και την άστοχη πρακτική (;), της μη εξήγησης, που δεν συνάδει με φορέα, συνδεδεμένο με την πολιτεία.

Το Ράλλυ Ακρόπολις, ο Εθνικός μας αγώνας, που ακόμα και εσύ ο επαγγελματίας, οφείλεις να τον αντιμετωπίζεις ως ιεροτελεστία, ειδικά σήμερα που μειώνονται δραματικά τα ιερά και όσια που μας χαρακτηρίζουν._Stratissino

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