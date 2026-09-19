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Όταν το ντιζάιν παίρνει λάθος δρόμο: Τα αυτοκίνητα που δίχασαν

Τα αυτοκίνητα που απέδειξαν ότι το διαφορετικό δεν είναι πάντα καλύτερο. Το ποιο αυτοκίνητο είναι όμορφο και ποιο άσχημο είναι καθαρά υποκειμενικό. Αυτός είναι ο κανόνας αλλά ίσως υπάρχουν και εξαιρέσεις.

To θέμα της ομορφιάς και ειδικότερα του ντιζάιν στα αυτοκίνητα, είναι κάτι άκρως υποκειμενικό. Μπορεί στην σημερινή εποχή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να είναι υπεύθυνα για μία έντονη σχεδιαστική ομογενοποίηση λόγω της ανάγκης ελαχιστοποίησης του αεροδυναμικού συντελεστή, δεν ήταν όμως πάντοτε έτσι τα πράγματα.

Ακολουθεί μία περιήγηση σε μερικά γνωστά και πολλά άγνωστα αυτοκινητιστικά δημιουργήματα του παρελθόντος, τα οποία χωρίσαμε με χαλαρή διάθεση, σε ορισμένες αυθαίρετες κατηγορίες

Κατηγορία: Η γοητεία του να μην είσαι όμορφος

Είναι ορισμένα αυτοκίνητα τα οποία ποτέ δε θεωρήθηκαν όμορφα, αλλά κατάφεραν να ασκήσουν μια διαφορετική επίδραση, κατακτώντας έτσι μία σχεδόν γοητευτική διαχρονικότητα. Κάτι δηλαδή σαν τη Γεωργία Βασιλειάδου στον παλιό, καλό ελληνικό κινηματογράφο.

ντιζάιν

Citroen Ami

ντιζάιν

Citroen 2CV
ντιζάιν

Fiat Multipla

ντιζάιν

Nissan Juke πρώτης γενιάς

ντιζάιν

Renault 4

ντιζάιν

VW Thing

Kατηγορία: Έλα πες την αλήθεια, επίτηδες το έκανες ή σου ξέφυγε

Ορισμένες φορές αναρωτιέται κανείς εάν υπήρξε κάποιος που έδωσε το τελικό οκ.

ντιζάιν

Hyundai Atos

ντιζάιν

Pontiac Aztec (2003)

ντιζάιν

Renault Velsatis

ντιζάιν

Seat Toledo (2005)

ντιζάιν

Ssangyong Korando (2003)

ντιζάιν

Toyota Will Vi (2000)

Ferrari Luce

Ferrari Luce

Κατηγορία: Form follows function, αλλά όχι και έτσι

Μερικές φορές η πρακτικότητα έχει επίπτωση στο σχεδιασμό, αλλά εδώ παραέγινε το κακό.

ντιζάιν

Chevrolet SSR (2003)

ντιζάιν

Nissan Cube (2012)

ντιζάιν

Nissan S-Cargo (1989)

ντιζάιν

Toyota Alphard (2015)

ντιζάιν

Toyota Yaris Verso (2001)

Κατηγορία: Μια εγχείρηση προσώπου που κατέληξε (πολύ) άσχημα

ντιζάιν

Aston Martin Cygnet

ντιζάιν

Bugatti Type 101 Ener Ghia (1965)

ντιζάιν

Geely LC

ντιζάιν

Mitsuoka Nouera (2004)

ντιζάιν

Ssangyong Actyon (2006)

ντιζάιν

Suzuki XL7 (2007)

ντιζάιν

Tatra T603 (1963)

ντιζάιν

Toyota Prius (2016)

ντιζάιν

Toyota WiLL Cypha (2002)

Κατηγορία: Ετούτο το κουπέ ποιος θα το πάρει;

Δεν είναι απαραίτητο οι (όχι και τόσο) χυτές γραμμές μιας σιλουέτας να μετουσιώνουν αυτόματα ένα κουπέ, σε ένα όμορφο θέαμα.

ντιζάιν

BMW Z4 Coupe (2006)

ντιζάιν

Ford Cougar

ντιζάιν

Hyundai Coupe (1999)

ντιζάιν

Marcos Mantis M70 (1971)

Kατηγορία: Αναζητήσεις του Ερυθρού Σταυρού

Χάθηκε μία ταυτότητα. Παρακαλείται ο σχεδιαστής που θα την βρει, να την επιστρέψει στην εταιρεία.

ντιζάιν

Fiat Croma (2005)

ντιζάιν

Lancia Flavia (2013)

ντιζάιν

Jeep Cherokee (2014)

Kατηγορία: Μέγας είσαι, Κρις Μπανγκλ, και θαυμαστά τα έργα (που άφησες πίσω) σου

Είναι πραγματικά αξιέπαινο που η αρκετά συντηρητική (μέχρι τότε) BMW αποφάσισε να υιοθετήσει μια τόσο προχωρημένη σχεδιαστική γλώσσα. Δεν είναι κακό να ταράζεις τα νερά, αρκεί να μην κάνεις χάλια τον τόπο.

ντιζάιν

BMW 7 Series (2002)

ντιζάιν

BMW 6 Series (2003)

Κατηγορία: Αθάνατοι Αμερικάνοι

Οι επιλογές ήταν και παραμένουν αμέτρητες, τόσο από το σήμερα όσο και από το χθες και το προχθές.

ντιζάιν

Chevrolet Silverado (2017)

ντιζάιν

Oldsmobile Bravada (2002)

ντιζάιν

Pontiac Montana (2006)

ντιζάιν

Saturn Vue (2004)

Κατηγορία: Οι λιμουζίνες που μας σημάδεψαν

Επιβλητικές μεν, για τους λάθος λόγους δε.

ντιζάιν

RollsRoyce Sweptail

ντιζάιν

Aston Martin Lagonda (1976)

ντιζάιν

Bufori Geneva

ντιζάιν

Chrysler 300M (2003)

ντιζάιν

Ford Scorpio (1994)

ντιζάιν

Lancia Thesis (2004)

ντιζάιν

Mitsubish Debonair AMG (1987)

ντιζάιν

Stutz Diplomatica (1985)

Κατηγορία: Αυτό το crossover τίνος διασταύρωση είναι;

Τα crossover είναι οχήματα που συνδυάζουν χαρακτηριστικά διάφορων κατηγοριών. Εδώ όμως πρέπει να έγινε κάποιο λάθος με τη δοσολογία.

ντιζάιν

Acura ZDX (2010)

ντιζάιν

Lexus LX 570 (2016)

ντιζάιν

Lincoln MKT (2010)

ντιζάιν

Ssangyong Kyron (2004)

ντιζάιν

Suzuki X-90

Κατηγορία: Κάτι με τράκαρε από πίσω

Αυτά τα οπίσθια θα μείνουν αξέχαστα.

ντιζάιν

AMC Gremlin & Pacer (1977)

ντιζάιν

Cadillac Seville (1981)

ντιζάιν

Chrysler Crossfire

ντιζάιν

Ssangyong Rodius (2004)

ντιζάιν

TVR Sagaris

Κατηγορία: Εκτός από την οροφή, μήπως λείπει και τίποτε άλλο;

Τα ανοιχτά αυτοκίνητα είναι εκ προοιμίου όμορφα. Όχι πάντα.

ντιζάιν

Chrysler PT Cruiser Cabrio (2005)

ντιζάιν

Jensen S-V8

ντιζάιν

Marcos Mantis (1997)

ντιζάιν

Nissan Murano CrossCabriolet (2011)

ντιζάιν

Pontiac Firebird (2001)

ντιζάιν

Pontiac Solstice (2006)

Κατηγορία: Με τον κινητήρα πίσω

Χαμηλό, πλατύ και με μία μακριά ουρά να φιλοξενεί τον κινητήρα. Το αποτέλεσμα είναι ένα supercar που ξεχωρίζει, αλλά για τους λάθος λόγους.

ντιζάιν

Covini C6W

ντιζάιν

Marussia B2

ντιζάιν

Mitsuoka Orochi

ντιζάιν

Mosler Consulier

ντιζάιν

Panther P6

ντιζάιν

Panther Solo

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