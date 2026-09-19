Τα αυτοκίνητα που απέδειξαν ότι το διαφορετικό δεν είναι πάντα καλύτερο. Το ποιο αυτοκίνητο είναι όμορφο και ποιο άσχημο είναι καθαρά υποκειμενικό. Αυτός είναι ο κανόνας αλλά ίσως υπάρχουν και εξαιρέσεις.

To θέμα της ομορφιάς και ειδικότερα του ντιζάιν στα αυτοκίνητα, είναι κάτι άκρως υποκειμενικό. Μπορεί στην σημερινή εποχή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να είναι υπεύθυνα για μία έντονη σχεδιαστική ομογενοποίηση λόγω της ανάγκης ελαχιστοποίησης του αεροδυναμικού συντελεστή, δεν ήταν όμως πάντοτε έτσι τα πράγματα.

Ακολουθεί μία περιήγηση σε μερικά γνωστά και πολλά άγνωστα αυτοκινητιστικά δημιουργήματα του παρελθόντος, τα οποία χωρίσαμε με χαλαρή διάθεση, σε ορισμένες αυθαίρετες κατηγορίες

Κατηγορία: Η γοητεία του να μην είσαι όμορφος

Είναι ορισμένα αυτοκίνητα τα οποία ποτέ δε θεωρήθηκαν όμορφα, αλλά κατάφεραν να ασκήσουν μια διαφορετική επίδραση, κατακτώντας έτσι μία σχεδόν γοητευτική διαχρονικότητα. Κάτι δηλαδή σαν τη Γεωργία Βασιλειάδου στον παλιό, καλό ελληνικό κινηματογράφο.

Citroen 2CV

Kατηγορία: Έλα πες την αλήθεια, επίτηδες το έκανες ή σου ξέφυγε

Ορισμένες φορές αναρωτιέται κανείς εάν υπήρξε κάποιος που έδωσε το τελικό οκ.

Ferrari Luce

Κατηγορία: Form follows function, αλλά όχι και έτσι

Μερικές φορές η πρακτικότητα έχει επίπτωση στο σχεδιασμό, αλλά εδώ παραέγινε το κακό.

Κατηγορία: Μια εγχείρηση προσώπου που κατέληξε (πολύ) άσχημα

Κατηγορία: Ετούτο το κουπέ ποιος θα το πάρει;

Δεν είναι απαραίτητο οι (όχι και τόσο) χυτές γραμμές μιας σιλουέτας να μετουσιώνουν αυτόματα ένα κουπέ, σε ένα όμορφο θέαμα.

Kατηγορία: Αναζητήσεις του Ερυθρού Σταυρού

Χάθηκε μία ταυτότητα. Παρακαλείται ο σχεδιαστής που θα την βρει, να την επιστρέψει στην εταιρεία.

Kατηγορία: Μέγας είσαι, Κρις Μπανγκλ, και θαυμαστά τα έργα (που άφησες πίσω) σου

Είναι πραγματικά αξιέπαινο που η αρκετά συντηρητική (μέχρι τότε) BMW αποφάσισε να υιοθετήσει μια τόσο προχωρημένη σχεδιαστική γλώσσα. Δεν είναι κακό να ταράζεις τα νερά, αρκεί να μην κάνεις χάλια τον τόπο.

Κατηγορία: Αθάνατοι Αμερικάνοι

Οι επιλογές ήταν και παραμένουν αμέτρητες, τόσο από το σήμερα όσο και από το χθες και το προχθές.

Κατηγορία: Οι λιμουζίνες που μας σημάδεψαν

Επιβλητικές μεν, για τους λάθος λόγους δε.

Rolls–Royce Sweptail

Κατηγορία: Αυτό το crossover τίνος διασταύρωση είναι;

Τα crossover είναι οχήματα που συνδυάζουν χαρακτηριστικά διάφορων κατηγοριών. Εδώ όμως πρέπει να έγινε κάποιο λάθος με τη δοσολογία.

Κατηγορία: Κάτι με τράκαρε από πίσω

Αυτά τα οπίσθια θα μείνουν αξέχαστα.

Κατηγορία: Εκτός από την οροφή, μήπως λείπει και τίποτε άλλο;

Τα ανοιχτά αυτοκίνητα είναι εκ προοιμίου όμορφα. Όχι πάντα.

Κατηγορία: Με τον κινητήρα πίσω

Χαμηλό, πλατύ και με μία μακριά ουρά να φιλοξενεί τον κινητήρα. Το αποτέλεσμα είναι ένα supercar που ξεχωρίζει, αλλά για τους λάθος λόγους.