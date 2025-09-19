Πανευρωπαϊκή παρουσίαση Porsche 911-992.2: Ευκαιρίας δοθείσης

Στην Ελλάδα και μάλιστα στην Κρήτη, η πανευρωπαϊκή παρουσίαση της νέας 911 GTS…

Φωτογραφίες: Porsche Press

PORSCHE 911 το απόλυτο Sport-GT όλων των εποχών. Από την πρώτη 911, που αμφισβητήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1960, μέχρι σήμερα, η τεχνογνωσία της Porsche, όπως διαχρονικά αντανακλάται από την 911, δεν θα βρει ποτέ αντίπαλο.

Άλλωστε, δεν είναι προσχεδιασμένο, δεν είναι a’ la carte όλο αυτό που προκύπτει και εξελίσσεται, με τρόπο μαγικό. Και αυτή η συνταγή δεν αντιγράφεται… Ανθρώπων έργο με το DNA τους να μεταφέρεται από τη μία γενιά στην επόμενη, είτε δημιουργούν, είτε προωθούν – είτε εκπροσωπούν-αντιπροσωπεύουν και συντηρούν.

Με υποστήριξη για σεμινάριο, με την αξία της all time Classic 911 σε πτήση… Συγκλονίζει η διαδρομή της στο Πρωτάθλημα της Τέλειας Διαδρομής.

Ειδικά τον πολύ παλιό της ομάδας των 4Τροχών, με πρύτανη τον αείμνηστο Κώστα Καββαθά που σύστησε στον Έλληνα τη φιλοσοφία της 911, ενώ η επικοινωνία ήταν υπόθεση του Νίκου Δήμου. Απλά χαρισματικοί, ο καθένας στο είδος του.

Ήταν η οικογένεια Μανιατόπουλου, έμπνευση του πατριάρχη Αλέξανδρου από το 1970 η υποστήριξη της στους αγώνες και στην εμπορική της διαδρομή, συχνά και ως τρόπος ζωής, με διακριτική παρέμβαση στην καθημερινότητα και άλλων σημαντικών.

Από το 2010, η σκυτάλη, που δεν τη χαρακτηρίζεις χρυσή αλλά ευθύνης, στην οικογένεια Κυριακόπουλου της Μοτοδυναμικής με τον αείμνηστο Οδυσσέα Κυριακόπουλο, να διαθέτει τη δική του κουλτούρα και βαθειά γνώση της Auto-moto εκπροσώπησης, αφήνοντας, σε κάθε περίπτωση, αναλλοίωτα τα χαρακτηριστικά. Ευαίσθητος, όντας και ο ίδιος δημιουργός, με master στην επένδυση, με στοιχεία διαχρονικής αξίας, αλλά και προοπτικής.

Dream team και στη Μοτοδυναμική, με την ομάδα του Σωτήρη Χατζίκου να υποστηρίζει υποδειγματικά το θρύλο. Σεμνοί και αποτελεσματικοί και τίποτα τυχαίο στη σύγχρονη εποχή που η προσπάθεια συνεχίζεται και εξελίσσεται από τον κ. Πάρη Ο. Κυριακόπουλο και εξαιρετικούς συνεργάτες, λάτρεις της διακριτικής παρέμβασης με άποψη.

Έργο τους, η πανευρωπαϊκή παρουσίαση της Cayenne στην Κρήτη, το 2017, στην πριν τον Covid εποχή. Σήμερα, με σφραγίδα “Ελπίδα Φιλιππίδου”, -υπεύθυνη μάρκετιγκ του θρύλου, η αντίστοιχη παρουσίαση της 911.

Τον καθήλωσε, ως ευγενικός χαρακτηρισμός του “τον στρίμωξε”, τον Γερμανό ομόλογο της για την επικοινωνία με ευθύνη τους και την υποστήριξη του ειδικού Τύπου. Με τεκμηριωμένη πρόταση και εγγύηση τη δυναμική της Μοτοδυναμικής, σε σχέση και με το εργοστάσιο.

Παρουσίαση με υπεραξία

Από το Ηράκλειο στην Ιεράπετρα μέσω Σητείας σε διαδρομή που τη χαρακτηρίζεις γοητευτική, με το τέλειο περιορισμένο αλλά μαγευτικό, ενώ τα περί ειδικής διαδρομής αποτελούν απαγορευμένη άσκηση, ειδικά στην Κρήτη.

Δυνατή η ελληνική ομάδα. Οι συνεργάτες της Porsche Greece, νέοι και ικανοί έτοιμοι για όλα, σε άψογη συνεργασία με τους εργοστασιακούς. Εξάστερη εκδήλωση με ατού τη χαρακτηριστική κρητική φιλοξενία.

Όπλα για την περίσταση, οι έξι 911 σε εκδόσεις 992/2 με τις GTS και τις επετειακές με την ένδειξη “70” να απογειώνουν το ενδιαφέρον του Έλληνα ειδικού συντάκτη που γνωρίζει όμως να παραμένει προσγειωμένος.

Έξι τα αυτοκίνητα για 12 Έλληνες, γνήσιοι, αληθινοί automotive specialists μακριά από ανόητους του κακού life style που άλλωστε τελείωσε το 2010. Τέχνη να υπηρετείς το γνήσιο, το γήινο life style ακριβώς όπως το εκφράζει η 911 άλλοτε και τώρα. Με συνέπεια στην εξέλιξη της τεχνολογίας ώστε να αποδεικνύεται ότι η καλύτερη 911 είναι η επόμενη.

Για την αξιολόγηση της 911-992/3 ταξίδεψαν στην Κρήτη περισσότεροι από 60 Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι από 12 χώρες επικοινωνώντας σε όλη την Ευρώπη τις First Class υπηρεσίες που προσφέρει η χώρα μας στον οργανωμένο επαγγελματικό τουρισμό.

Συνδυασμός του επαγγελματία οικοδεσπότη που αξιοποιεί τις φυσικές ομορφιές, ενώ μένει έντιμος στην τιμολόγηση και αυτού του επιπέδου η υποδοχή-φιλοξενία, ενθουσιάζει.

Περιοριστής στο Άριστα τα σημεία όπου ο δρόμος υστερεί, ή ευτυχώς σπάνια, η κίνηση υπερτερεί. Την κακοτεχνία των δρόμων τη διαχειρίζεται η ανάρτηση της 911, από την 991 σε επίπεδα Macan GTS, ενώ την κίνηση στο δρόμο την ξεπερνάς με το μεγαλείο της 911 ακόμα και όταν “τσουλάει”. Σταθμευμένη την παρατηρείς και σε ξεκουράζει-χαλαρώνει με την απλότητα της. Σε κίνηση εντός ορίων σχολιάζεις την ποιότητα κύλισης και όταν ξεφύγεις και οδηγήσεις, απλά δεν “περιγράφω άλλο”.

Στην Κρήτη και στην ηλεκτρονική σελίδα τους για την παραγγελία σου, σε κουπέ, σε κάμπριο ή σε τύπου Targa αμάξωμα και δεν μπορεί κάπου, κάποτε θα την οδηγήσουμε, όπως πρέπει σε απρόβλεπτο τετ α τετ και για νιοστή φορά.

Καταρχάς για να ακούμε τον επίπεδο κινητήρα της που μεγαλώνει προοδευτικά αλλά με ψυχή που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και στα δύο φύλα. Δεν πρέπει να είσαι ο Βάλτερ Ρερλ ή ο captain Ανδρέας Καροτσιερης για να την απολαύσεις. Αρκεί να δημιουργηθούν προϋποθέσεις με κλειστό το δρόμο σε κυκλοφορία όπως για 1.000 και άλλα 1.000 μέτρα από τη Σητεία-λιμάνι στο αεροδρόμιο με επιστροφή.

Δεν θα μάθουμε ποτέ αν η διπλή αριστερή στροφή ανεβαίνοντας, περνάει με τόσα όσα έχει φορτώσει ο τρίλιτρος ή ο 3.6 κινητήρας παρά την εμπιστοσύνη στον ΠΤ, πηδαλιούχο στην άσκηση, αλλά και παρακάτω.

Θα επιστρέψουμε για ένα άρθρο μόνο 4T, σε διαδρομή από τη Σητεία με κατεύθυνση στην Ιεράπετρα που γνωρίζουμε από τα ταξίδια του Μ. Σαλ.

Εκεί ξανά, με την Turbo S και τον Θάνο μας, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί το δείπνο με λεμονάδα και θέα το Λιβυκό Πέλαγος. Έλειψε ο Θάνος προχθές εκεί, όπως λείπει γενικώς, ενώ ειδικά είναι καλά και υποστηρίζει τα οδοιπορικά του περιοδικού έργου του Μανώλη Σαλούρου.

Ειδική Διαδρομή, με τις φουρκέτες μετά από γρήγορες καμπές και καταγράφεις ότι ο Hybrid ακούγεται διαφορετικά ενώ το σύνολο επιβραδύνει εντυπωσιακά παρά τα 1.600 κιλά της 911. Ο 3.6 με το PDK. Γεμάτος παντού. Με ζηλευτή απόκριση στο γκάζι και είναι σαφές ότι η GTS λατρεύει τα γρήγορα κομμάτια, προσαρμόζεται στα πιο αργά, ενώ τη νιώθεις, δεν ενθουσιάζεται στις κλειστές φουρκέτες, ειδικά σε ανοικτό δρόμο στην Κρήτη.

Αντί επιλόγου

Με παρουσίαση συνδεδεμένη με την ιστορία, υπενθύμιση για την αφετηρία και τη διαδρομή, υπογραμμίζοντας τις στιγμές που ξεπερνούν το τούρμπο και την τετρακίνηση. Η κάθε παρέμβαση, άλλωστε, έρχεται στην ώρα της.

Ώστε ο θρύλος να παραμένει ανταγωνιστικός ξεπερνώντας τους προγόνους του. Ειδική περίπτωση η 911 και ευλογημένοι όσοι έχουν τη βαριά ευθύνη να την προστατεύουν, σε κάθε περίπτωση. ΣΧ