Πάρ’ το αλλιώς…

Όσοι βρισκόμαστε ήδη στην Αθήνα, αναρωτιόμαστε για την αγωγή και με την ευκαιρία, κάποιοι διαχειριζόμαστε και το πώς επιβιώνεις με ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Άλλοτε ήταν όμορφα στην πρωτεύουσα τέτοιες ημέρες. Αύγουστος και είναι άδειοι οι δρόμοι, με ό,τι αυτό θεωρητικά σημαίνει για την ψυχική μας υγεία, σε συνδυασμό με το ότι είσαι συνεπής στις περιορισμένες υποχρεώσεις σου, οπότε η «αγωνία» έχει να κάνει με την επιλογή θερινού κινηματογράφου, μια ωραία συνήθεια 60 ετών, όπως και για το αν είναι ανοικτό το στέκι που εμπιστεύεσαι για την πίτσα ή το καλαμάκι, με την μπύρα στα απαγορευμένα για όποιον οδηγεί.

Κάποιοι μάλιστα, ίσως προγραμματίζουν και ένα γεμάτο προτελευταίο ή τελευταίο Σάββατο-Κυριακή, εξελιγμένο σε τετραήμερο για τις τελευταίες βουτιές. Μετά τις 15 Αυγούστου, όπως και να έχει περισσότερο χαλαρώνεις και φορτώνεσαι με δημιουργικές σκέψεις, ενώ ο καύσωνας περιορίζει το περπάτημα. Οπότε δοκιμάζεις και τον κλιματισμό σε αυτοκίνητο και σπίτι, βρίσκοντας παράλληλα αφορμή για μετρήσεις στην αυτονομία και το κόστος σε ρεύμα του BOX που οδηγείς.

DONGFEG-BOX…

Από την Κίνα, ένα τεσσάρων μέτρων σύγχρονο χάτσμπακ. Άνετο στους κακούς κεντρικούς δρόμους της πόλης, με την ανάρτηση να απορροφάει τα πάντα όλα. Ευρύχωρο για τέσσερις σε διαδρομή από το κέντρο της Αθήνας μέχρι την Κηφισιά και πίσω. Και… όλα τα θετικά σε ακούσματα και επιταχύνσεις που χαρακτηρίζουν την κίνηση με ρεύμα στην πόλη, αλλά και ευρύτερα στην Αττική.

Το κόστος; Υπολογίστε 11,8 kW/100 χιλ για 140 χιλιόμετρα διαδρομής, ή πιο απλά 7 ευρώ ρεύμα για μια διαδρομή Spanos-Συγγρού-Γκύζη-Κηφισιά-Γκύζη και Λαγονήσι όπου και η φόρτιση κάτω από ιδανικές συνθήκες.

Η σύντροφος-χάκερ αξιοποιεί το σχετικό application (σικ) και BOX-BOX και φορτίζεις, ενώ είσαι απασχολημένος. Μάλιστα, αισθανθήκαμε Ευρωπαίοι σε σχέση με τη διαδικασία φόρτισης από την Incharge της ΝRG στο Grand Resort, όπου και σταθμευμένες σύγχρονες Harley Davidson, σε πλήρη γκάμα που εντυπωσιάζει.

Η διαδικασία της φόρτισης με υποστήριξη-διευκρινίσεις από τον ευγενέστατο κ. Απόστολο Αποστόλου. Στο Λαγονήσι, συγκρότημα που ούτως ή άλλως έχει ψηλά τον πήχη των υπηρεσιών που προσφέρει σε επίπεδα “multi stars”, συνδυάζοντας τη θέση του ως μαγικός προορισμός, με service που θα πρέπει να διδάσκεται σε σεμινάριο. Αντίθεση για ό,τι γίνεται από εκεί και πέρα, στην καθημερινότητά μας, ειδικά τέτοιες ημέρες.

ΑΘΗΝΑ, IN-ΟUT

Λογικά οι συνθήκες φαίνονται ιδανικές, αλλά είναι όλη αυτή η μουγκαμάρα στον θεωρητικά άδειο δρόμο που κρύβει παγίδες. Αισθάνεσαι πως όλοι, ιδιώτες με ΙΧ, επαγγελματίες με κάθε τύπου όχημα και όσοι με κάθε τύπου δίκυκλα, έχουν συνωμοτήσει ώστε να παρασύρουν ο ένας τον άλλον και οδηγώντας να δείχνουμε τον κακό μας εαυτό.

Οι δίκυκλοι, δεν ξέρεις από που έρχονται και που πηγαίνουν … Οι περισσότεροι, επιτέλους με κράνος. Εξαίρεση αυτοί με τα νοικιασμένα λευκά-πράσινα πατίνια και αναρωτιέσαι αν πληρώνουν τη χρήση και αν επιτρέπεται να ανεβαίνουν δύο χαρούμενοι.

Έχουν και στιλ αυτοί με τα πατίνια, όπως και οι χρήστες οχημάτων τύπου Segway, που από τη μια πρέπει να τους προφυλάξεις, αλλά από την άλλη ευαισθητοποιούν τον κακό σου εαυτό και αγριεύεις. Ειδικά αν περπατάς και πρέπει να συνυπάρξεις στο πεζοδρόμιο μαζί τους και με τον ποδηλάτη, σε σημείο που αναρωτιέσαι αν ο νέος ΚΟΚ επιτρέπει την κίνηση τους στο πεζοδρόμιο, όπου δεν τίθεται θέμα φοράς, αλλά κακής συμπεριφοράς.

Συμπεριφοράς που είπαμε χαρακτηρίζει την κίνηση στους άδειους δρόμους τέτοια εποχή, με το τέλος της προτεραιότητας, την αδιαφορία για το χρώμα στα φανάρια, τη χρήση και της κάμερας του κινητού για μια face time, επικοινωνία, σε τρυφερή διάσταση κ.α.

Όπως η επιστροφή στο ανοικτό παράθυρο με το μπράτσο έξω. Θυμίζοντας εποχή 1960-70, ως προστασία από το τσιγάρο τότε, σήμερα και για τη διατήρηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Βλέπετε ο κ. Τεσλα παρασύρθηκε από τον άδειο δρόμο και την έλλειψη αστυνόμευσης και αφού οι κάμερες είναι ακόμα σε pause, γκάζωσε άτσαλα και τώρα πορεύεται σε ρύθμιση ECO, χωρίς κλιματισμό και με περιορισμένη απόδοση, μήπως φτάσει στον προορισμό του, χωρίς να αναζητήσει τον Λάζαρο Καλύβα της οδικής βοήθειας, συνεργάτης του 4T, για τη μεταφορά του.

Υπερβάλεις ΣΧ, θα σχολιάσει φίλος κάτοικος προαστίων και μακάρι στην Κηφισιά και στη Γλυφάδα η κυκλοφορία να εξελίσσεται πολιτισμένα, όπως δεν γίνεται στο κέντρο. Και μακριά από εμάς σχόλια που κρίνονται ρατσιστικά και αφορούν στο πόσο Έλληνες είναι ή δεν είναι οι άναρχοι στο δρόμο.

Δημιουργώντας την αίσθηση ότι όλοι τρέχουν να προλάβουν να παρανομήσουν, αφού από το Σεπτέμβριο με την επιστροφή στα θρανία, θα ενταθούν και οι έλεγχοι με το κόστος των παραβάσεων να έχει εκτοξευθεί.

Πάντως μακάρι ο νόμος να εφαρμοστεί και να σταματήσει η επιείκεια και στους φιλότιμους delivery, δημόσιοι κίνδυνοι όταν πιέζονται, όπως και σε όσους με τα πατίνια δεν αντιλαμβάνονται πως το σεμνά και ταπεινά, πρέπει να χαρακτηρίζει τις μετακινήσεις μας, υπεράνω του τύπου του μέσου και της ηλικίας μας.

Στο μεταξύ, να θυμόμαστε ότι SOS, μόλις βρέξει τέτοια εποχή, γλιστράει και απαιτείται να επιλέγουμε άμυνα και όχι ακόμα έναν τρόπο έκφρασης του ήρωα που κρύβουμε μέσα μας, ως διακριτικός χαρακτηρισμός του λάτρη της επίδειξης.

Απλά, δεν είναι εποχή για τέτοιες απερίσκεπτες συμπεριφορές που άλλωστε δεν συνάδουν με τον πολιτισμό μας, όντας υποχρεωμένοι να τον διδάξουμε στα παιδιά μας και καταδικασμένοι να τον προσφέρουμε στους αλλοδαπούς φίλους που έχουν επιλέξει την Ελλάδα μας για την κατοικία τους.

Σοβαροί λοιπόν, με την προσοχή μας στο 100/100, αντί για αναρχία στη συμπεριφορά μας οδηγώντας, καθώς είναι δεδομένο ότι δεν προκύπτουν εκπτώσεις για την ασφάλεια μας._ ΣΧ