ΠΑΣΜΑ – Ανανέωση!

Θεσμός, η ετήσια συνάντηση των μελών του ΠΑΣΜΑ, όπως κ.α. που σέβονται τους Ελληνικούς αγώνες και ειδικά τους αγωνιζόμενους, με αφορμή το «καλή αγωνιστική χρονιά».

Οικοδεσπότες, τα μέλη του ΔΣ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, σε ετήσια εκδήλωση στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, συνάντηση που εξελίχθηκε και καθιερώθηκε ξεπερνώντας τα τυπικά συνδεδεμένα με ευχές και βραβεύσεις.

Ακούγοντας τις εύστοχες τοποθετήσεις των μελών του ΔΣ, διακρίνοντας νέους ανθρώπους στο ακροατήριο, στην πλειοψηφία τους αγωνιζόμενοι μέλη του ΠΑΣΜΑ, διαπιστώνεις ότι κάτι άλλαξε, ότι και απογειώνει την ευθύνη των εμπλεκομένων, με γεγονός ότι ο νέος δεν συγχωρεί, ενώ δεν γνωρίζει τις μανούβρες και τα τετ-α-κε, ξεπερασμένος τρόπος μιας άλλης εποχής.

Αναγνωρίζεται πλέον σε Πανελλήνιο επίπεδο το κύρος του θεσμού, δημιουργικό έργο των «πέντε» της αποχής, σήμερα έγκριτος θεσμός υψηλού κύρους και προς την κοινή γνώμη, με ικανό ΔΣ, με μέλη του πεισματάρηδες, πετυχημένοι στην κοινωνία και στους αγώνες. Θα κριθούν μάλιστα, τον επόμενο μήνα και πρόκειται για όργανο που χαρακτηρίζεται από τη συνέπεια στην έντιμη υποστήριξη των αγωνιζομένων, οπότε οι προτάσεις των μελών, επεξεργάζονται και προωθούνται σχετικά.

Καταρχήν για την ασφάλεια των αγωνιζομένων και κατά συνέπεια των Ελληνικών αγώνων και στη συνέχεια, για την προβολή τους, το εργαλείο για την αναβάθμιση τους. Άλλωστε δεν βραβεύτηκαν τυχαία και νέοι ωραίοι άνθρωποι, καθαρά «παιδιά» της επικοινωνίας που υποστηρίζουν με πάθος την προβολή των Ελληνικών αγώνων.

Όπως μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λαμπράκης και ο Μάρκος Καπετανάκης, ενώ γνωρίσαμε και τον 20 χρόνο Ηλία Ευθυμίου. Αεικίνητος τύπος, με όπλο του την κάμερα, που υπενθυμίζει τη φιλοσοφία του ΚΚ, οπότε υπηρετώ και υποστηρίζω για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χώρου που λατρεύω και δεν τον εκμεταλλεύομαι (το χώρο και τους ανθρώπου του), για τα έσοδα και τη δική μου καταξίωση.

Επιβάλλεται μάλιστα, η επίσκεψη στο κανάλι του Ηλία στο YouTube, με γεγονός ότι σε καθηλώνει, ενώ προσφέρονται για το ενδιαφέρον του χορηγού, «άρθρα», όπως το Greek Rally Championship 2025 / Best of / Flat out. Αγωνιστικό ενδιαφέρον και στα αντίστοιχα site των παραπάνω, όπως το 3-2-1Go και το automotopatras.gr, όπως όμως και στο GRally, που επιβεβαιώνει την προσπάθεια μιας άλλης εποχής. Σημαντικό να μαθαίνεις από τους νέους και σήμερα ήταν όλοι εκεί στο κέντρο της Αθήνας σε χώρο ιερό, τιμώντας καταρχήν τον Έλληνα αγωνιζόμενο και την εκπροσώπηση του, με στοχευμένο το πλάνο τους, για τη συνεργασία, αλλά και την κριτική, καταρχάς στα Σωματεία με αφορμή κάθε αγώνα και στη συνέχεια στην Ομοσπονδία.

Μάλιστα, με θεσμικό τρόπο που επιβεβαιώνεται και τυπικά με την ΟΜΑΕ να υποστηρίζει αυτή τη συνεργασία, επιβεβαιώνοντας ότι το πάμε αλλιώς δεν κρύβεται, ενώ ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Είναι σαφές, οι Σύνδεσμοι, ήταν και παραμένουν το όργανο υποστήριξης των οδηγών και αν τα Σωματεία θέλουν να αλλάξουν ταχύτητα και να προσαρμοστούν σε αυτή τη νέα τάξη, αξιοποιώντας και τη δυναμική του Πρωταγωνιστή, είναι μονόδρομος να συνεργαστούν με τους θεσμικούς εκπροσώπους των αγωνιζομένων. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς._ Stratissino

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΝ (χωρίς OUT)

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕI

– Ο ΧΩΡΟΣ, ΚΟΣΜΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΖΕΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ

– Ο ΠΑΣΜΑ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ

– ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΜΙΛΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥΝ. ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ

– Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΗ ΚΩΒΟ, ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ

– ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΠΩΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ START LINE, ΤΗΣ ΑΛΜΑ ΑΙΓΙΟΥ. ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΟΠ

– ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΚΟΚΤΕΙΛ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

– ΟΤΙ Ο PIT ΔΕΝ ΕΚΠΟΣΩΠΗΘΗΚΕ ΑΛΛΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΛΕΥΚΩΜΑ ΤΟΥ, ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ.

– Η ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΝΤΡΟΧΟΥΣ

ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ

ΤΑ ΕΝ ΟΙΚΩ ΜΗ ΕΝ ΔΗΜΩ, ΦΤΑΝΕΙ Η ΓΚΡΙΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΣΤΕ, ΤΟ 2027 ΔΕΝ ΤΟ ΧΑΝΕΙΣ…

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ

ΟΛΟΙ ΥΓΙΕΙΣ, ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 2027 ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ…