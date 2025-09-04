PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Με όνομα βαρύ…

Η Ιστορία του αγώνα, συνδεδεμένη με την ΕΛΠΑ του Μανιατόπουλου και με την Ομοσπονδία όλων.

Η ΟΜΑΕ άλλωστε, το κρατάει ζωντανό και υγιές εξασφαλίζοντας και την προοπτική του. Με όνομα και οργάνωση που ξεπερνά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όπου προσμετράει. Θεματοφύλακας για τα Ιστορικά αυτοκίνητα, οπότε και δεν λείπει η πολιτική στης FIA τα λημέρια, ότι όμως δεν αγγίζει αρνητικά το Ακρόπολις, που με την 73χρονη πορεία του στην ιστορία και με την παρουσία του στο WRC ξεπερνά τους άλλους αγώνες του συγκεκριμένου θεσμού, με focus σε ασφάλτινο terrain.

To PEMA-HAR σε ισορροπία και με άλλα αντίστοιχα Ράλλυ, με όνομα βαρύ όπως το Μόντε και το Σαφάρι που δεν προσμετρούν σε θεσμό, αλλά αποτελούν σημείο αναφοράς για τη συμμετοχή του λάτρη και του έμπειρου. Περισσότερο regularity το Μόντε χωρίς να υποτιμούμε το οδηγικό ιδιαίτερα απαιτητικό κομμάτι στον πάγο κ.α, περιπέτεια με υψηλό βαθμό δυσκολίας στην Αφρική, όταν πολύ σωστά η οργάνωση στο Ιστορικό Ακρόπολις επιμένει παραδοσιακά, υποστηρίζοντας το χαρακτήρα του. Είναι ο δρόμος ο δύσκολος που απαιτεί τέχνη και έμπνευση, ό,τι διδάσκει το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις στο WRC από τη Motosport Greece, με αριστούχο μαθητή την Iστορική έκφραση, ευθύνη της ΟΜΑΕ.

Η διαφορά από τον Έλληνα αγωνιζόμενο, οδηγοί και συνοδηγοί, που στο PEMA Acropolis Rally στη μία ή στην άλλη πιο σύγχρονη κατηγορία, έχει την ευκαιρία του να διαχειριστεί και τα συναισθήματά του, ενώ ο αγώνας αποτελεί δυνατή αφορμή και για το savoir faire του Έλληνα μηχανικού. Θα τον βρεις να προετοιμάζει τη «μηχανή» με προσοχή και κέφι, συνδυάζοντας την αξιοπιστία με τις δυνατότητες για επιδόσεις, αλλά θα τον απολαύσεις και στους προκαθορισμένους χώρους σέρβις μετά το Stop της ε.δ ακολουθώντας το βρετανικό μοντέλο. Μια σοφή επιλογή, ενώ θα τους συναντήσεις και στην Αλίαρτο και ειδικά στην Ιτέα πριν και μετά τη νυχτερινή ε.δ πρόσκληση για τον θεατή, πρόκληση για τον αθλητή.

Ο θεατής, θα πάει οπωσδήποτε στην εκκίνηση την Παρασκευή το πρωί και το απόγευμα, για την εκκίνηση των Regularity και Sporting αντίστοιχα και μάλιστα με ισορροπημένο και τον αριθμό των συμμετοχών, πέρα από το ισότιμο ενδιαφέρον που οφείλουμε να επικοινωνούμε. Ο χορός, το Σάββατο και είναι μονόδρομος η Ασωπία γιατί ποτέ δεν ξέρεις τη συνέχεια με αυτοκίνητα 50 ετών, αφήνοντας τη μαγεία για το βράδυ. Ώστε να ζήσεις το βουνό φωτισμένο με κρεσέντο από ακούσματα εποχής ενώ πέρα από το internet θα κάνεις και τις δικές σου μετρήσεις χρόνων με ζητούμενο τις διαφορές.

Μηχανήματα του διαβόλου τα κινητά μας, όταν οδηγούμε τα σύγχρονα κινητά αλλά εκτός της θέσης του οδηγού προσφέρονται για πολλές εργασίες συνδεδεμένες και με τις αναμνήσεις μας. Τις φορτίζει αυτός ο αγώνας, πλημμύρα συναισθημάτων και είναι υποχρέωση όλων να είναι ασφαλείς. Στη μία πλευρά όπου η οργάνωση με κριτές του WRC και στην άλλη όπου η άπαιχτη κερκίδα του βουνού με τον Έλληνα θεατή, κορυφαίος στο WRC.

Τι άλλο, καλό δρόμο και να μη ξεχνάμε όσους μόχθησαν για να φτάσουμε να έχουμε να λέμε. Να η ευκαιρία μας λοιπόν ώστε να καταθέσουμε Αρχοντιά, σκοτώνοντας τη μιζέρια κριτικής που προκύπτει σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον όπως οι αγώνες με αυτοκίνητα, όπου στην Ελλάδα θα έπρεπε να κυριαρχεί το συναίσθημα._ΣΧ

ΡΕΜΑ Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Sporting – Με 53 συμμετοχές από 11 χώρες

ΡΕΜΑ Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regulariy – Mε 50 πληρώματα στην εκκίνηση

Επίσημη Ιστοσελίδα: www.historicacropolis.gr