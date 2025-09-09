PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Ναι μεν, αλλά…

Με κυβερνήτη την ΟΜΑΕ, «νικητές» οι Έλληνες αγωνιζόμενοι, με τη συμπαραστάτη των μηχανικών τους στη μέγιστη τιμή.

Οι λίγες άλλωστε εγκαταλείψεις, κάποιες ήταν αστοχίες του πληρώματος, είναι ο καθρέφτης της ποιότητας του Έλληνα τεχνικού. Σε ομάδες όπως του Πάλλα, του Κύρκου, του Τσαγγαρά, του Βασιλείου, του Σπύρου, των APR, του CarCenter, του Γιαλούρη, του Παντιέρα, του Ανδρέα Χριστοδουλάκη, του Χριστακίδη, των Νομικός-Κουρής, του Νικόλα Χρυσάφη, του Τσαλαματά, του Λιαρομάτη κ.α. Εξαιρετικοί στην προετοιμασία, μοναδικοί στο δρόμο, με τα «service» σε προκαθορισμένα σημεία και επιστήμονες στο SP, όπου ακούς τα εργαλεία τους και μόνο.

Το Service Park στην Ιτέα, στην Αγωνιστική Πρωτεύουσα του χώρου, που παρά την απώλεια του εμβληματικού οικοδεσπότη Ανδρέα Καλαφάτη, διατηρεί το χαρακτήρα της, διαχρονικά συνδεδεμένος με την κοινότητα των Ελληνικών αγώνων.

H PEMA…

Η εταιρεία-χορηγός ονομασίας του αγώνα που επένδυσε σωστά και δικαιώθηκε, εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ανεφοδιασμού με καύσιμα και λιπαντικά, εξυπηρετώντας πλοία σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υπεραξία, στην προσπάθεια της ΟΜΑΕ, με που δεν μετριάζεται από αστοχίες. Κάποιες επιλογές ίσως αντέχουν σε βελτιώσεις, ίσως και σε αναθεώρηση. Με την προϋπόθεση, ότι ο υπέρμετρος εγωισμός, σε φλερτ με τη φιλοδοξία διαφόρων της επικίνδυνης άποψης του ημιμαθή «τα ξέρω όλα», εξελιχθεί σε ήρεμη δύναμη, με τη δημιουργία ομάδας με μέλη ικανούς.

Οπότε, δεν θα είναι αμφιλεγόμενη η διαδρομή του αγώνα, όπως και η επικοινωνία με καταιγίδα ενημέρωσης που όμως δεν αποτελεί πληροφόρηση, αλλά άρθρο που δεν διαβάζεται ούτε από τον ενδιαφερόμενο που αναζητά το όνομά του.

Σημαντικό να έχουμε να λέμε για την αφετηρία-ανατριχίλα κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και να μη σχολιάζεται η άκομψη συμπεριφορά αγωνιζομένων με πανηγυρισμούς, όπως και να μη προκύπτει αρνητικό σχόλιο για την αψίδα της ράμπας. Με το όνομα του χορηγού να ξεπερνά σε μέγεθος τη σφραγίδα που χαρακτηρίζει το θρύλο, όπως το «Historic Acropolis Rally».

Να μη ξεχνάμε, γιατί θα ξεχαστούμε, η καθιέρωση του Historic Acropolis Rally,έργο της ΕΛΠΑ του ευεργέτη των Ελληνικών αγώνων Αλέξανδρου Μανιατόπουλου οπότε και έχουμε να λέμε, απολαμβάνοντας, το έργο της ΟΜΑΕ. Με εύστοχες επιλογές, όπως η προσμέτρηση του αγώνα στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά και η Ιτέα ως επίκεντρο του αγώνα, ενώ ευρύτερα η τοπική Αυτοδιοίκηση, έδωσε το στίγμα της. Στη λαμπερή Αμφίκλεια, όπου η Δήμαρχος Αμφίκλειας – Ελάτειας κ. Αθανασία Στιβακτή αποδείχθηκε professor σε σεμινάριο υποστήριξης event με όνομα βαρύ. Αντίστοιχα, με τη σωστή ενημέρωση-συνεννοήσεις, υποδέχθηκαν και οι Δελφοί ένα μηχανοκίνητο γεγονός με ιστορία. Πρωταγωνιστές και οι κριτές όπως και οι ενδιάμεσοι, παρά τη ζέστη και τη σκόνη, όλοι τους με σφραγίδα Motosport Greece, στην επέκταση του πτυχίου τους, με εμπειρία WRC.Αξιόπιστοι και οι πλοηγοί με εργαλεία τους τα pick up της Ford, από τη Ford Ελλάς.

Λέγεται πως ήταν υπέροχοι και οι συμμετέχοντες στη Regularity άσκηση, με σφιχτό αγώνα πραγματικό Ακρόπολις, με ανεξάρτητη διαδρομή που απαγορεύει τη διπλή κάλυψη και επικοινωνία εκτός φιλοσοφίας ΙΑ. Εκδήλωση με πλεονέκτημα τη δυναμική του Αλυτάρχη Σπύρου Κατσιμαλή, αλλά με τον αγώνα σε άλλης γης άλλα μέρη, καμία επαφή…

Ποιος να συγκριθεί μαζί του;

Ο Jari–Matti Latvala σε πτήση 13/14 ειδικές διαδρομές σε αγώνα που λατρεύει, ενώ ταιριάζει στο άρμα του. Στην Toyota Celica ST185, γνωστή ως «Carlos Sainz». Περίπτωση όπου δεν προκύπτει το αφήγημα, «να έτρεχα και θα βλέπατε»… Ίσως αν ο Delecour οδηγούσε το Sierra, σήμερα στο χώρο του κ. Μ. Σταφυλοπάτη, ή ο ΚΚΚ το Escort της Κirkos, σταθμευμένο στις νέες τους εγκαταστάσεις. Απο εκεί και πέρα, ήταν απολαυστικοί και επισκέπτες, όπως οι διεκδικητές του τίτλου με την 911 και τη M3, κ.α όπως οι ακροβάτες με τα Volvo. Σε επίπεδο γενικής κατάταξης, μακριά από τη σπαζοκεφαλιά των αποτελεσμάτων και τη διανομή βαθμών, όπως και τα τερτίπια της συμμετοχής εκτός συναγωνισμού. Πρόταση που θα σβηστεί, αν αποδειχθεί ότι SASSOS και Καπουρελάκος είχαν ενημερωθεί γραπτώς και είχαν αποδεχθεί με υπογραφή, ότι χωρίς την ειδική αξιολόγηση της FIA, συμμετείχαν για το πανηγύρι.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΡΗΓΑΣ

Ο άνθρωπος του αγώνα, αξιοποιεί με μαεστρία την εμπιστοσύνη του Μάριου Σταφυλοπάτη και την ομάδα τους, ώστε η 35 χρονη Ιταλίδα να ανταποκρίνεται στο τέρμα γκάζι του χαρισματικού οδηγού. Συνοδηγοί του και οι θεατές που δεν ήταν πολλοί, αλλά ήταν γνώστες και πειθαρχημένοι, οπότε εμπνευσμένος πίεσε και δικαιώθηκε.

Οδηγώντας τους Ντε Μέβιους, σε εγκατάλειψη τον νεότερο και σε σκέψεις τον δις Παγκόσμιο. Με εκδόσεις Γκρουπ Α του 323 και του GTiR, αντίστοιχα. Στο ρυθμό του, με το δικό του καθαρό στιλ, ο 22χρονος Αχιλλέας Α. Χριστοδούλου με το EVO VI αξιοποίησε το ταλέντο του και την ποιότητα του συνοδηγού του. Ο κ. Κώστας Σούκουλης ένας σπουδαίος των Ελληνικών αγώνων.

Στο δικό «μας» άτυπο βάθρο με τέσσερις, οπότε με Latvala και Χατζηρήγα και οι Π. Παντελή, SASSOS με τους συνοδηγούς τους και «φτερούγα is back» σε συνδυασμό με τους εξαιρετικούς Βυτόγιαννη. Το EVO II, το Legacy, το Ιmpreza, χάρμα οφθαλμών, με τα Subaru να κερδίζουν και σε ακούσματα. Αυτιά και για τις τρεις 911, η λευκή του κ. Μελά, που με τον νεαρό κ. Στάθη Βαρδαξή επέστρεψαν δυναμικά, όπως όταν ξεκίνησαν.

FWD

Στη δημοφιλή κατηγορία με την κίνηση εμπρός το περιβραχιόνιο στον Γιώργο Δελλαπόρτα, στον καλύτερο αγώνα του στη sporting κατηγορία, κυρίως για τον τρόπο του. Ο ΓΔ, ο «regularity champion στο χώμα», με σεβασμό στο Golf και με την προσοχή του στον κ. Ευάγγελο Παναρίτη. Η μέγιστη προσοχή στο συνοδηγό του Τάκη Κουκλιαμπή και από τον Πέτρο Βασιλόπουλο που με εξαιρετικούς χρόνους και περάσματα πήρε και το πτυχίο του χωμάτινου οδηγού αγώνων, που ήδη διαθέτει ο Δημήτρης Τρίκαρδος. Σε φοίτηση ο Σάββας Τζιλάβης, οι τρεις τους σε άτυπο ενιαίο με κωδικό ΜΚ1-8V.

Στην περίφημη κλάση 1300 όπως την ξέραμε, δεν μετριάζεται από την αστοχία του Λαδιά και την απουσία των Αργυρίου και Βαζάκα, η επίδοση του Θοδωρή Καλαμαρά που διέπρεψε με τον κ. Λαμπράκη δίπλα του στο Toyota Starlet. Επίτιμος προσκεκλημένος του ο Δημήτρης Καττής, που θα συναντήσουμε στην Ιτέα, στο Φθινοπωρινό Ράλλυ από το ΑΣΜΑ.

Χωρίς Ιστορικά, σε αγώνα για τα Ιστορικά, οπότε δεν θα απολαύσουμε ακούσματα από την Ιntegrale του Αλέξανδρου Χριστοδούλου και τοποθετήσεις του Εσκορτ από τον Π.Παραδείση, ούτε come back από τον Παράβαλο με την ΑE92, που στα ίσια υπερέχει των Εσκορτ 8V! Την ώρα που οι «Μωραΐτη-Αμαξόπουλος», πρόταση-ψευδώνυμο, σε ειδικές αναμετρήσεις τύπου Οινοχώρι αμφισβητούν ανθρώπους και μηχανές, υψηλών προδιαγραφών.

Οδηγώντας …

Σημαντική η εξέλιξη, με κάθε ευκαιρία και αφορμή από τον κ. Κώστα Κοφινά. Λάτρης της αξιοπρέπειας συνεργάζεται με τον Λάμπρο Ζωγράφο και της αξιοπιστίας οπότε και οδηγεί την Corolla του κ. Λιαρομάτη. Αντίστοιχα, σημειώστε: Χαράλαμπος Μπουσούνης, με το κόκκινο Σιέρα… ενώ στο άλλο στο λευκό, ο Sir Takis έβαλε τελεία, χωρίς παύλα.

Επόμενος αγώνας, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το Rally ELBA στις 25-27 Σεπτεμβρίου, όπως και το Rally Sprint Αιγίου, για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.

Vive Le Sport._Stratissino