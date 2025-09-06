PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Στο δρόμο το σωστό!

Η πόλη της Ιτέας φόρεσε τα καλά της και υποδέχεται το καλύτερο Ιστορικό Ράλλυ της Ευρώπης και όχι μόνο.

Η αγωνιστική πρωτεύουσα της Στερεάς Ελλάδας, χωρίς τον εμβληματικό της οικοδεσπότη τον Ανδρέα Καλαφάτη που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή αφήνοντας, όμως το αποτύπωμά του με τη διαχρονική αξία. Ατού του αγώνα η ποιότητα της ΟΜΑΕ που χθες δίδαξε στην αφετηρία και συνεχίζει. Αξιοποιώντας το ελληνικό βουνό και το πάθος του Έλληνα κριτή κλάσης WRC.

Κερασάκι σε αυτό το εύγευστο γλυκό, που ψάξε και αλλού στον κόσμο δεν θα βρεις, ο Jari-Matti Latvala σε πτήση με την Toyota Celica ST185. Σωματοφύλακες οι De Mevius Jr & Sr και «Νταρτανιάν» ο Γιώργος Χατζηρήγας. Άνθρωπος του αγώνα ο Γιώργος, που έχει την εμπιστοσύνη του κ. Μάριου Σταφυλοπάτη, με όπλο τους τoν θρύλο. Την Lancia Delta Integrale 16V, πολεμικό παιχνίδι στα «χέρια» τους.

Των Ενόπλων Δυνάμεων σήμερα ο εξαιρετικός Will Graham με τη BMW M3 σε ρυθμό McCormack, ενώ σε κάποιους της Ελληνικής κοινότητας, με τα περάσματά του προκαλεί τις αναμνήσεις τους με εμπειρίες υψηλού επιπέδου.

Εξαιρετικοί για το θεατή και τα επίπεδα συναγωνισμού καθρέπτης της κατάταξης στις ειδικές διαδρομές, ο SASSOS, o Αχιλλέας Χριστοδούλου και ο Πέτρος Παντελή, γνήσιοι Rallymen που απαντούν με πείσμα στα προβλήματά τους.

Απόλυτοι gentlemen drivers οι Αλέξανδρος Χριστοδούλου, Μελάς, Γιώργος Παραδείσης και Δελλαπόρτας, όπως και ο Τεο Καλαμάρας με τους συνοδηγούς τους.

Τους υπολογισμούς τους για αύριο κάνουν οι Παναγιώτης Παραδείσης και Κουτσίκος. Οι επιδόσεις με στοιχεία ευχάριστης έκπληξης από τους Μπουσούνη, Πέτρο Βασιλόπουλο Κώστα Κοφινά και Γιάννη Καλαϊτζιάν, σε συνδυασμό με την προσπάθεια όλων με μικρούς κινητήρες σε ένα περιβάλλον απόλυτου Ράλλυ Ακρόπολις.

Με βαθμό δυσκολίας και για πολύπειρους όπως ο Μανώλης Παναγιωτόπουλος και ο Άκης Λαδιάς, που ζουν τη στιγμή με αρχοντιά που δεν την κρύβουν.

Απόψε, ανέβασμα από την Άμφισσα στο Προσήλιο και αύριο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Οινοχώρι, οπότε στο κατέβασμα οπλίζεις την κάμερα και αποθηκεύεις τα περάσματα Latvala, Χατζηρήγα, Αμαξόπουλου και άλλων ειδικών στην κατηφόρα. Καλή συνέχεια._ΣΧ

Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος