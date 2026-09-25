Περιπλανήσεις στο παρελθόν – Nissan Sunny GTi: Teocar και GTi

Μεγάλη η ιστορία με το made in Greece Nissan Sunny GTi, με σημαντική διαδρομή εκτός αγώνων.

Πρόσκληση – Πρόκληση: Από την Κρήτη, από τον Μανώλη Πετράκη, ο πρόλογος-πρόκληση γραμμένος με το χέρι της καρδιάς από έναν petrolhead, συνεπή αναγνώστη.

Προς ΣΧ: ενταύθα

“Να γράψεις για το Nissan Sunny GTi. Για τα συναισθήματα σου από την αρχή που το πρωτοαντίκρισες”…

H ερώτηση στον Σ.Χ. στο messenger διαβάζοντας το άρθρο του, για την Toyota Supra και για την αγωνία του να την επιστρέψει σώα στους ανθρώπους της Toyota Hellas, όπως και για τα καρδιοχτύπια στη δοκιμή της, στους βρεγμένους και λασπωμένους δρόμους της Αττικής το 1994, όπως και για την ανακούφισή του έπειτα, σαν την κοίταζε, πανέμορφη, γαλήνια και ευχαριστημένη, να αναπαύεται και να καμαρώνει στην έκθεση…

Άρθρα με συναίσθημα, τότε που τα αυτοκίνητα δεν ήταν ηλεκτρικές συσκευές, οθόνες και πανομοιότυπες λαμαρίνες μα ήσαν σύντροφοι, συνοδοιπόροι, μα κι όνειρα και αγώνες, μέχρι τη στιγμή που θα το έβλεπες, να σε περιμένει καλογυαλισμένο σε μια αντιπροσωπεία για να σε συντροφεύει έπειτα για αμέτρητα χρόνια εσένα και στις προσωπικές σας διαδρομές…

Η Nissan στο Βόλο, δεν ήσαν μια ακόμα αυτοκινητοβιομηχανία… Ήσαν η δικιά μας, και τα βολιώτικα Sunny και Chery, αλλά και τα Pickup ήσαν τα παιδιά του συμπατριώτη, του γείτονα, του φίλου, που με αγάπη τα φρόντιζε μέχρι να σταθούν στα πόδια τους ή αλλιώς στις ρόδες τους, ώστε να μπορέσουν κι αυτά έπειτα να πάρουν, το δρόμο τους…

Με τόση αγάπη, με τόση φροντίδα λοιπόν, κι από ανθρώπους δικούς μας, στάθηκε στα πόδια του κι ένα λευκό Sunny GTi με ηλεκτρική ηλιοροφή που ανυπόμονα περίμενε ο ιδιοκτήτης του, (φίλος μου) ΣΧ, μέχρι να το υποδεχτεί κι επιτέλους ν’ ανοίξει την πόρτα του…

Οπότε τώρα, το πηδάλιο δικό σου “Αφεντικό”….

Όνειρο ήταν…

Η σχέση μου με τη Nissan όπου με άντεξαν και με ανέχτηκαν περίπου δεκαπέντε χρόνια ξεπερνάει οτιδήποτε στον τόπο μας, αλλά και έξω από εδώ. Το εργοστάσιο στο Βόλο, βαρίδι με ουσία και συναίσθημα και ίσως ήταν η τέλεια ξενάγηση από τον Τάκη Ι. Θεοχαράκη και τους συνεργάτες του-αργότερα συναδέλφους μου, που με πότισαν και με Τεοκαρ.

Το πρώτο δίχρωμο Cherry 1.3 με κοντό τεσσάρι κιβώτιο, χαμηλά Yokohama και Kayaba, νομίζω λευκά, ίσως κόκκινα, ήταν στο μυαλό μια σύγχρονη όσο και αξιόπιστη Αλφα Σουντ. Το αντίστοιχο κόκκινο τρίθυρο Ν13, το Sunny του ονείρου, ότι υλοποιήθηκε άλλωστε λίγο αργότερα, ένα GTi Ιαπωνικής καταγωγής με το πλαίσιο να ξεπερνάει τον κινητήρα.

Τα Καγιάμπα λευκά και το κιβώτιο, σταθερά τεσσάρι από το 1000άρι και ο φίλος μου Τάκης Θεοχαράκης, είναι καλός με τους αριθμούς, αλλά κυρίως με την τεχνολογία, με παρονομαστή την αισθητική του.

Το 1990…

Στο “πατάρι του Αγάτσα”, μεσοτοιχία με το Service της Clarion τα αγωνιστικά γραφεία μας όπου οικοδεσπότης-μεγάλος αδελφός, ο αείμνηστος Νίκος Κελεσάκος και ήταν μεσημέρι αργά, ουσιαστικά απόγευμα με φώτα όταν πέρασε ο Τάκης I. Θ. για τη συνηθισμένη του βόλτα πριν ανηφορίσει για το Μαρούσι με τη γκρι, οκ Boss ανθρακί, Silvia. Η αγωνιστική του ομάδα, τα κομάντο, διαχρονικά το οξυγόνο του και για εμάς, ο φύλακας άγγελος, Boss μας.

Αγωνιστικά τότε σε αγροτικό, με το Micra να το ξεπερνούν οι άνθρωποι, ο θεσμός και η ιστορία του Nissan Sport Team, ενώ η Silvia το τέρας αξιοπιστίας, με κινητήρα ορχήστρα, να είναι κουρασμένη και να μην κρύβεται. Θέλαμε την ένεση μας και ήρθε γραμμένη η συνταγή για τις βιταμίνες μας όπως τη σύγχρονη εποχή το Mounjaro (μουτζάρο), που μακάρι να μην αποδειχθεί δηλητήριο.

Το όνειρο, σε prospectus ένα δισέλιδο μονόφυλλο, γραμμένο σε ιαπωνικά και αγγλικά. Το Sunny GTi σε μαύρο και γνωρίζαμε ότι το δείγμα ήταν στο τελωνείο, αλλά δεν πιστεύαμε με το Νίκο, τον Τάκη, τον Ανδρέα και τον Μηνά, τα κομάντο, ότι θα συναρμολογείτε στο Βόλο στην Τεοκάρ οπότε και ο Έλληνας θα ζήσει το όνειρο του με λογικό κόστος.

Διάβαζες και ξανά και πάλι. Από τη μια ο δίλιτρος με τους 150 ίππους που γνωρίζαμε από το Primera, χωρίς αμφιβολία ο καλύτερος στην κατηγορία για πολλά χρόνια και από την άλλη, ο εξοπλισμός. Τα ηλεκτρικά καλούδια που άλλωστε γνωρίζαμε από τα καλά Ν13 αλλά και ηλιοροφή στον στάνταρ εξοπλισμό ρε φίλε ότι άγγιζε τύπους όπως ο Μανσόλας, ο Βαγενάς κ.α., ενώ η άλλη παρέα δίναμε σημασία στα καθίσματα και στην προβλέψιμη συμπεριφορά του.

Μεταξύ άλλων, ο Ν.Τ, ο Βασιλιάς, ο Ρίζι ο αείμνηστος Άρης Σταθάκης, με τον Αλέξανδρο να γκρινιάζει με το δίκιο του και με τον τρόπο του για το ABS που τελικά κάποιοι αφαίρεσαν. Με τον Τσάδαρη τους κατανοούσαμε, αλλά ήταν οι αρετές του σε τιμή που ξεπερνούσε και το money for value που καθιέρωσε στην επικοινωνία ο Πέτρος Τριανταφύλλης, οπότε θεωρούσες υποχρέωση σου να προσαρμοστείς…

Σύμφωνοι και ο αγωνιστικός εγωισμός, αλλά και στην περίπτωση μου, δεν δεχόσουν μειονεκτήματα οδηγώντας επιτέλους ένα αυτοκίνητο που εξελιγμένο ήταν και το αγωνιστικό σου. Μετά από μισό αγώνα και με το WRC υπό πίεση να συμφωνήσουμε με τον Βαγγέλη Αμερικάνο της παρέας την Τετάρτη στου Βάθυ, by ΕλΕμ, πως η πιο πετυχημένη φόρμουλα στο WRC ήταν οι κατηγορίες Ν και Α, οπότε και ήρθε ο θεσμός πολύ κοντά στους πιστούς του.

Φεύγαμε από το Χολαργό και αργότερα από το Γέρακα για αγώνα με το λευκό GTi και η ηλιοροφή διαχειριζόταν τις αναθυμιάσεις από τα Καρέλια του Αντωνάκη μέχρι τη Λ. Αθηνών για να παραλάβουμε το αγωνιστικό μας. Το 1991, το GTiR με τη δική του Αγωνιστική διαδρομή στα χέρια και του φίλου μου Μανώλη του Βασιλιά μας και του Μπιλ Τζακ που λατρεύω και αργότερα, από το 1994 το GTi…

Το αυτοκίνητο παραγωγής στην αρχή λευκό και μετά ανθρακί, βάλσαμο στη διαδρομή μας και μετά από κάθε αγώνα, οπότε ο ήχος του κινητήρα του σε προκαλούσε ώστε να πας παραπέρα, διασκεδάζοντας και με τον επιλογέα και με άλλα, με το βάρος του μακριά από τη σημερινή πραγματικότητα που περιορίζει την ευελιξία γαλλικής καταγωγής. Γαλλικό άρωμα από το Sunny; Καμία σχέση. Ο καθένας στο είδος του.

Ποιο δείγμα; Η απόδειξη…

Το πρώτο αγωνιστικό μας Nissan GTi στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, εξελίχθηκε από τα κομάντο στη Λ. Αθηνών, περίπου εκεί από όπου σήμερα οι δημοσιογράφοι, αφού έχουν συνεννοηθεί με την εξαιρετική κ. Κέλυ Σκάρη παραλαμβάνουν το ηλεκτρικό τους Micra κ.α., σύγχρονα Nissan, με τον Ιάπωνα να αντιστέκεται τουλάχιστον στην Ελλάδα, με ατού την αξιοπιστία του.

Ελληνικές λύσεις στο αγωνιστικό που ήταν η εξέλιξη του αυτοκινήτου, δείγμα που ήρθε από την Ιαπωνία, ως το πατρόν για τη συναρμολόγηση του GTi στο Βόλο. Εμείς το δοκιμάσαμε και το ερωτευθήκαμε με έντονα τα συναισθηματικά στοιχεία αναγνωρίζοντας ότι κάπως έτσι θα αποκτήσουν Nissan με στιλ και χαρακτήρα κ.α. που δεν τα έβλεπαν τα “Ντάτσουν-έλα μωρέ”, ενώ αγωνιστικά, θα μείνει ο θρύλος στην κορυφή οπότε και δεν θα χαθεί το χαμόγελο τους που επέστρεψε την εποχή του GTiR.

To 1994 το Sunny GTi στη μάχη με Καγιάμπα από το ράφι, roll cage από τον Χέρμπι, κιβώτιο από Primera GT με περίπου μπλοκέ, 14άρια Pirelli και διάφορες λεπτομέρειες συνδεδεμένες αποτέλεσμα της εμπειρία τους, όντας γεννημένοι νικητές αυτοί οι τύποι, οικογένεια μου.

Ατού του Sunny GTi, το πλαίσιο, μαγεία στο χώμα και βέβαια ο κινητήρας και ναμαστε πρωταγωνιστές με το καλημέρα και στη συνέχεια με το αγωνιστικό full spec της NME όπου ποτέ δεν βολεύτηκα, αναρωτιόμουν αν με το δικό μας, με το απλό θα πηγαίναμε πιο γρήγορα τουλάχιστον σε επίπεδα F2.

Ιστορίες, χωρίς αμαρτία…

Μεγάλο κεφάλαιο το Sunny GTi σε πρώτο πρόσωπο, αλλά και όχι μόνο και τυχεροί όσοι έχουν καταφέρει και τα συντηρούν σωστά, τα διατηρούν και τα απολαμβάνεις σε εκδηλώσεις τύπου regularity. Εξαιρετικά με την ισορροπημένη τους αισθητική που διατηρεί ζωντανό το θρύλο, αλλά και στην ουσία της άσκησης, με πλεονέκτημα την αξιοπιστία, το κινητήρα και το κιβώτιο, με την υπεραξία του, από τα φρένα, που ξεπερνούν τις προδιαγραφές τους. _ΣΧ