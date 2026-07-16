Περιπλανήσεις στο παρελθόν: Στο Διαδρόμιο, η τέλεια διαδρομή

Οδηγώντας, τα «Ιστορικά» όπλα της Nissan Χαλκιάς στο Σπαθοβούνι, στη φιλόξενη χωμάτινη πίστα του Ηρακλή Καλομοίρη και ήταν από τις σπάνιες φορές που οι άνθρωποι και οι μηχανές ξεπέρασαν το κάτι διαφορετικό, τα μέγιστα ποιοτικό, που προετοιμάζει και προσφέρει η κ. Χριστίνα με τη χαρακτηριστική της ευγένεια.

Άσκηση με έντονη συναισθηματική φόρτιση που απεικονίζεται από τον PIT-Πέτρο Καστορίνη, προετοιμάζοντας το συλλεκτικό του λεύκωμα για το 2026.

Η Αγωνιστική Γνωριμία, σε διπλή διάσταση, στους 4Τροχοί-Αύγουστος, την Κυριακή 2 Αυγούστου, με την Καθημερινή της Κυριακής, με εικόνες από τον Μάριο Κουσκούτη…

Σε πρώτο πρόσωπο…

Πέρασαν 43 χρόνια από την πρώτη μου με το 240 RS κάπου στο Κορωπί για τη φωτογράφιση-αγωνιστική γνωριμία με το αυτοκίνητο που αργότερα συμμετείχαμε με τον Κώστα και τον Ευθύμη σε τρία Ράλλυ Ακρόπολις, συμμετοχή της Νικ. Ι. Θεοχαράκης με ατού τα κομάντο, σε ομάδα με μαέστρο τον Νίκο Κελεσάκο.

Πρόσφατα στο Σπαθοβούνι πάλι για φωτογράφιση και όλα γύρω μας αλλάζουν και μόνο ο ψυχισμός του οδηγού αγώνων, παραμένει απαράλλαχτος. Καθρέπτης άλλωστε αυτής της συμπεριφοράς, το πώς ενεργεί ο Θέμης Χαλκιάς και το πώς αντιδρά ο μπαμπάς του, ο συναθλητής μου Βασίλης Χαλκιάς, ένας gentleman του χώρου. Φωτογράφιση και οδήγηση του GTiR που μοιράστηκαν οι Βασίλης Χαλκιάς-Χρίστος Μαλισόβας στο Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις 2026, η ομάδα Nissan-Χαλκιάς και με τους Θέμη Χαλκιά – Μάριο Τσαούσογλου με το 240 RS, τα όπλα τους, στα χρώματα της Eldon’s και της EUROINS, με υπεραξία από το Σωματείο «Η Πίστη», με κοινωνική προσφορά που ξεπερνάει τα συνηθισμένα…

Πόλεμος συναισθημάτων, αφού πρέπει να βάλεις σε τάξη τη μνήμη σου έχοντας οδηγήσει αντίστοιχα αυτοκίνητα σε έξι χρόνια αγώνες και στη συνέχεια όλα τα αγωνιστικά Nissan, όντας στην ομάδα των Πρωταθλητών, από το 1983 μέχρι και το 1995. Στο κάθισμα του συνοδηγού οι καλύτεροι, από τον Τίμο Τζάννες και τον θρύλο Μανώλη Μακρηνό, μέχρι τους Ευθύμη Σάσσαλο, Κώστα Φερτάκη και Τώνια Παυλή.

Σήμερα, οφείλεις να ζήσεις τη στιγμή με ψυχραιμία, ώστε να αποδώσεις σεβασμό στην υπέρβαση της Nissan Χαλκιάς και όντας μετά από σαράντα και τριάντα χρόνια αντίστοιχα, να προσαρμοστείς απολαμβάνοντας σε ρυθμούς φωτογράφισης και την παρέμβαση-ανακατασκευή του Κύπριου Νικόλα Κόλα στο 240 RS και αυτή της Colin Rallying για την εξέλιξη-προετοιμασία του GTiR. Με την ομάδα του Χρήστου Αμβράζη να έχει την ευθύνη και των δύο Nissan στο HAR 2026. Οι ίδιοι, δίπλα στον Θέμη και στον Μάριο, πρόσφατα και στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 με Fabia EVO, όπου κυριάρχησαν τα χρώματα της Eldon’s, του Γιώργου Ντόντου.

Από το 240 RS στο GTiR

Τότε, στις ειδικές διαδρομές χώρεσε ανάμεσά τους η Silvia 200 SX. Σήμερα, με το συναίσθημα πλημμύρα, δεν τα ξεχωρίζεις. Για πολλούς και διαφορετικούς λόγους τα τοποθετείς σε απόλυτη ισορροπία, ότι επιβάλλουν οι αναμνήσεις σου και η στιγμή, στην Τέλεια Διαδρομή. Είτε στο προσκήνιο των Ελληνικών αγώνων που οι ιδιαιτερότητες τους δεν μετριάζουν το ενδιαφέρον μας, είτε πίσω από τη φωτισμένη σκηνή, για μια ιδιαίτερη Αγωνιστική γνωριμία μαζί τους και δεν προκύπτει οτιδήποτε θα τα συνέδεε, όπως αν συναντούσες μια φίλη από τα παλιά. Ούτε τον καλό σου φίλο συμμαθητή, που επέστρεψε από τα ξένα. Αγωνίστηκες και με τα δύο σε συνθήκες που ξεπέρασαν τα όνειρα σου και επέστρεψες υποστηρίζοντας το όραμα ενός νέου ανθρώπου, αγωνιστικά πνευματικό σου παιδί. Ο Θέμης Χαλκιάς του Βασίλη που υποστηρίζει ουσιαστικά την κουλτούρα του, με τρόπο που ξεπερνάει οτιδήποτε προβλέψιμο, ενώ ακολουθεί με συνέπεια τον δρόμο του, επιλέγοντας ένα ατσάλινο Ρόλεξ εποχής, από ένα χρυσό με φτιασίδια.

Να η ευκαιρία

Από τη μία, είναι η δουλειά του Νίκου Κόλα ένας παθιασμένος των αγωνιστικών Nissan εποχής με γνώσεις αποτέλεσμα και της εμπειρίας του και από την άλλη, το μέγεθος του Χρήστου Colin. Ένας εραστής του ακατόρθωτου που δραστηριοποιείται ακολουθώντας με συνέπεια τις προδιαγραφές, χωρίς να αποφεύγει τις απαραίτητες προσαρμογές με εμπιστοσύνη στους οδηγούς του και στην ομάδα του.

Το 240 RS, όπως το περιμένεις και αλίμονο όποιος θεωρεί παιχνίδι μια τέτοια πολεμική μηχανή τα μέγιστα απαιτητική. Ακούγεται και ανταποκρίνεται, με τις κοντές σχέσεις που φαίνεται ότι το πνίγουν, να προσαρμόζονται εξαιρετικά στα κλειστά κομμάτια, ενώ ισοπεδώνονται τα πάντα στα γρήγορα όπου αναζητάς τις κακοτοπιές για να απολαύσεις το πέρασμα του, αξιοποιώντας το μακρύ μεταξόνιο και το σχετικά χαμηλό του βάρος. Με την ευκαιρία, εύγε κουμπάρε Νικόλα για την ανακατασκευή, αλλά τα εύσημα στον Θέμη και στον Μάριο που αγωνίστηκαν στο ΙΡΑ της Φωτεινής, με πείσμα και σε ρυθμό τόσο όσο, με σεβασμό και στην Ιστορία.

Το GTiR και κακά τα ψέματα, εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος σε συνδυασμό και με τη δουλειά του Colin που έχει εξελίξει, προσαρμόσει τον παλιό στη σύγχρονη εποχή αξιοποιώντας τους κανονισμούς και την αξιόπιστη βάση.

Εδώ ο Έλληνας μηχανικός έχει γράψει κεφάλαιο στην ιστορία με υπογραφή «Colin» σκέτο. Από ένα απλό GTiR, plan A να εξελιχθεί σε γκρουπ Ν εποχής 91-97 και σήμερα ακόμα παραπέρα σε plan Historic Rally’s με τροχούς 15 ιντσών, κιβώτιο τύπου ντοκ και ανάρτηση του ονείρου από την JAMSport του Μιχάλη Κυρλαγκίτση που έχει δίπλα του τον ανήσυχο Στράτο, το παλικάρι του. Θείος του ο αείμνηστος Τάσος, παππούς του ο κ. Στράτος, οι φίλοι του ΣΧ.

Με το 240 RS πέρασε μισός αιώνας και που είσαι αείμνηστε Φέρτακα, αλλά με το GTiR ούτε μια ημέρα από την πρώτη δοκιμή στη Δαφνούλα το ‘91 με τον Μιχάλη Σταυρόπουλο να φωτογραφίζει και να βιντεοσκοπεί, το λευκό τότε, νεοφερμένο από την Ιαπωνία εργοστασιακό αυτοκίνητο.

Η εξέλιξη του στα χέρια μας και τέτοια δουλειά έχεις συναντήσει μόνο στη Celica του Πίτσου και στο Sierra της Kyrkos Racing και πρόκειται για δείγμα γραφής που αξιοποιείται ως παράδειγμα, όταν πραγματικά θέλεις να εργαστείς σκληρά και να εξελίξεις, συνδυάζοντας τα τυπικά σε προδιαγραφές με τους άγραφους νόμους που πρέπει να ξέρεις να τους βρεις και να τους διαχειριστείς όπως ο Χρήστος και η παρέα του στο Nissan GTiR της Nissan Χαλκιάς.

Σχεδόν γκρουπ Α, με το κιβώτιο και την ανάρτηση να κάνουν τη διαφορά οπότε και αξιοποιείς τη μετάδοση το ατού του, ενώ ποτέ δεν σε απασχόλησαν τα φρένα, ίδια με του GTi. Εξαιρετικό σε κάθε δράση του, με την προσαρμογή του στη χρονοκάψουλα να διεκδικεί όσκαρ και τι άλλο να ζητήσεις; Να έχουν και τύχη οι Βασίλης Χαλκιάς-Χρήστος Μαλισσόβας, στο Historic Acropolis Rally 2027.

Πήγαμε καλά…

Αποδεικνύεται, αφού ο Colin γελάει, ενώ ο Θέμης απάντησε στο κινητό του μόνο στη Στέλλα του μετά από μια τρίωρη διαδρομή, απολαυστική και για το Γιώργο «Γάτο» Γατάκη, σε ρόλο συνοδηγού μας. Αντίστοιχα, ήταν η ήρεμη δύναμη που χαρακτηρίζει ακόμα τον Βασίλη Χαλκιά, το όπλο του άλλωστε για το Σαφάρι που θα συμμετέχει από τον Σεπτέμβριο. Σε κάθε περίπτωση, ο PIT συνελήφθη χαλαρός με τη διάθεση και την τέχνη του Μάριου να απεικονίζεται στη δουλειά του, ότι ικανοποίησε τον Νίκο στον όροφο τέσσερα του Μεγάρου όπου δημιουργούνται οι σύγχρονοι 4Τροχοί, με το DNA τους, η σταθερή αξία που τους χαρακτηρίζει.

Τι άλλο; Ολοκληρώσαμε με τον όμορφο τρόπο, περίπου όπως αρχίσαμε με τις Αγωνιστικές Γνωριμίες και κάπως έτσι εξελίχθηκε η Τέλεια Διαδρομή διάρκειας 46 ετών που ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο. Τα σέβη μου._ Στρατισσίνο.