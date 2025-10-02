Σήμερα διαμορφώνεται ένα νέο καθεστώς γνωριμιών όπου το αυτοκίνητο προηγείται και συστήνει τον οδηγό του.

Κάποτε σχολιάζαμε «πες μου τι οδηγείς να καταλάβω ποιος είσαι», πέρα από θέματα που αφορούν το αυτοκίνητο. Πλέον, με το leasing να παρεμβαίνει δυναμικά, τα πράγματα άλλαξαν.

Από τις περιπτώσεις που διαλέγεις, αλλά με περιορισμούς και προδιαγραφές. Είναι γεγονός ότι ο λάτρης όλο και κάπου κάτι κρύβει, ενώ οι ώριμοι petrolheads για… ένα Garage ζουν και ονειρεύονται.

Κρυμμένοι θησαυροί, όπου κυριαρχεί το συναίσθημα και δεν είναι όλα τα γκαράζ όπως των επώνυμων με πανάκριβα αυτοκίνητα, ενώ κάποιοι από συλλέκτες εξελίσσονται και άνθρωποι της αγοράς.

Κακά τα ψέματα

Σε κάθε περίπτωση άλλοτε και τώρα, όταν βλέπεις ένα αυτοκίνητο με άποψη, αναρωτιέσαι ποιος το οδηγεί. Έχουμε λοιπόν την περίπτωση ότι από το αυτοκίνητο μαθαίνεις τα περί του ιδιοκτήτη, χωρίς όμως να τον κατατάσσεις και να τον τοποθετείς αφού δεν είναι σίγουρο ότι γνωρίζει τον λόγο που το επέλεξε. Συνήθως η επιλογή γίνεται από επιφανειακά χαρακτηριστικά που ικανοποιούν, ενώ δεν προκύπτει γνώση σε βάθος η οποία είναι απαραίτητη για την πλήρη αξιοποίηση του αυτοκινήτου.

Σε ένα σύγχρονο life style, όπου το αυτοκίνητο τοποθετημένο με αρχοντιά στην τέλεια διαδρομή, παίζει το ρόλο του και για την ψυχική μας υγεία. Δεδομένο ότι αναφερόμαστε σε νηφάλιους και ισορροπημένους.

Μάθαμε λοιπόν ότι είναι ηθοποιός ο σύντροφος της κα Βανδή από το αυτοκίνητο με το οποίο ενεπλάκη σε μια σειρά από αστοχίες και το κυριότερο, από το πώς διαχειρίστηκε την κακιά ώρα.

Η γνωριμία μας μαζί του από το περίφημο ούτως ή άλλως Ford Raptor, ένα εξαιρετικό pick-up με sportive χαρακτηριστικά που δεν είναι Jeep. Ευθύνη του οδηγού το πώς τοποθετείται το συγκεκριμένο όχημα στο δρόμο και το πώς χρησιμοποιείται, αφού σπάνια ο οδηγός αξιοποιεί στο έπακρο τα μοναδικά χαρακτηριστικά του.

Η Porsche 911 προχθές στη Θεσσαλονίκη και τα προηγούμενα χρόνια στην Εθνική Οδό, όπως και η Ferrari στο Καβούρι και φτάσαμε στο Raptor. Εξελίσσεται αυτό το νέου τύπου καθεστώς γνωριμιών όπου το αυτοκίνητο προηγείται και συστήνει τον οδηγό του, χωρίς να προβάλλει τα πραγματικά χαρακτηριστικά του.

Όλοι αυτοί στα βράχια, όπως και ο ηθοποιός (συγγνώμη Γιώργο Αμούτζα, Πρωταθλητή μας) επιλέγουν ό,τι εντυπωσιάζει και αγνοούν ότι η χρήση του εκάστοτε αυτοκινήτου απαιτεί ειδική γνώση.

Δυστυχώς δεν εκπαιδεύτηκαν στην οδήγηση αυτοκινήτων ειδικών απαιτήσεων γιατί κρίνοντας από τα χαρακτηριστικά τους, η κουλτούρα τους δεν δημιουργεί προϋποθέσεις γνώσης της μηχανής τους με σεβασμό και υπομονή. Σεβασμό στους άλλους και στον εαυτό τους και υπομονή ώστε και με τη σωστή καθοδήγηση να καταλάβουν τι οδηγούν, άρα και το πώς πρέπει.

Συχνά ρωτούν αν υπάρχουν ειδικοί. Σαφέστατα και μπορείς να πας στου Ιαβέρη ώστε να μάθεις την αμυντική οδήγηση, ώστε νηφάλιος να αντιμετωπίσεις το απρόοπτο που σκοτώνει.

Την ώρα που στο Driven, η εξέλιξη του 4Τ-Safe track, ο Νίκος Τσάδαρης και οι συνεργάτες του διδάσκουν τη φιλοσοφία 4Τ, οπότε όντας σωστά ενημερωμένος και γνωρίζοντας τη μηχανή σου, με καθαρό μυαλό και με την προσοχή σου στη μέγιστη τιμή, ζεις τη στιγμή. Κάπου τα 140 χιλ. είναι λίγα, αλλά και κάπου πάρα πολλά.

Driving Academy

Η μετεκπαίδευση που λειτουργεί άτυπα, αφού δεν προκύπτει στην ατζέντα των ειδικών στα Υπουργεία, σήμερα έχει όνομα-επώνυμο «Θωμάς Παπαπάσχος», με τη σχολή του Driving Academy στην πίστα του κ. Αναστασιάδη στα Μέγαρα, με μαέστρο τον κ. Σταύρο Γρυλλάκη.

Στο κρεσέντο τους η BMW Hellas, με την παρουσίαση και εκπαίδευση για την οδήγηση της σειράς Μ όπως “Μαγεία στο Μέγαρο” να αφορά και στους ανθρώπους του ειδικού Τύπου.

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου η άσκηση εκεί, ενώ προηγήθηκε αντίστοιχη στις Σέρρες, στην καλύτερη πίστα στα Βαλκάνια. Το σημαντικό είναι ότι άνθρωποι- ιδιοκτήτες BMW, όπως και άλλοι, έμαθαν με τον τρόπο το σωστό το πώς χειρίζεσαι μια σοφή μηχανή επιδόσεων αξιοποιώντας και τα ιδιαίτερα προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα που αναβαθμίζουν την ασφάλεια σου χωρίς να περιορίζουν την ικανοποίηση σου, σε ένα περιβάλλον όπου οι συνθήκες είναι ιδανικές.

Θα επανέλθουμε._ΣΧ