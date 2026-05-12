Πέτρος Πιπερίδης: Ευχαριστούμε φίλε!

Κρίνοντας από σχόλια, δημοσιεύματα κ.α. αντιδράσεις, μόνο για λίγους όπως η αφεντιά μου ήταν έκπληξη η αποχώρηση του Πέτρου Πιπερίδη «έτσι ξαφνικά» από το τιμόνι της Ελληνικής PSA και της Όπελ, που στη χώρα μας εκπροσωπεί ο όμιλος Συγγελίδη.

Πληγώνει, αλλά καλή καρδιά και δεν μετριάζεται από την κακή επικοινωνία μια εξαιρετική συνεργασία τουλάχιστον δώδεκα ετών που δεν επαναλαμβάνεται.

Ο Πέτρος Πιπερίδης, από τις σπάνιες εξαιρέσεις του κανόνα «ουδείς αναντικατάστατος» και δεν είναι τυχαία και για λόγους ανάγκης και συνθηκών ότι ο Big Boss Πολυχρόνης Συγγελίδης επέλεξε ουσιαστικά ομάδα για την αντικατάσταση του. Η ομάδα του Πέτρου και η προσαρμογή τους για την επόμενη ημέρα, έγινε με σίγουρες και απλές κινήσεις, ώστε να απογειωθούν και να δημιουργήσουν χωρίς τον αρχηγό τους. Έμπνευση άλλωστε ο Πέτρος, για τον “ταξίαρχο”-τερματοφύλακα Γιώργο Ρέτζιο, επικεφαλής πλέον, μέχρι τον βοηθό -πωλητή Πεζώ κ.α, σε ντιλερ από το Γύθειο και τα νότια παράλια της Κρήτης, μέχρι την Αλεξανδρούπολη.

Την αλλαγή των στελεχών, την είχε υποστηρίξει και ο ίδιος ο Πιπερίδης στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά είναι διαφορετική άσκηση μετακινώ τους αξιωματικούς μου και φρεσκάρω τη φρουρά, από το αναλαμβάνουν πλέον οι ίδιοι να κυβερνήσουν και μάλιστα, χωρίς να με έχουν ξεπεράσει.

Δύσκολη άσκηση για δυνατούς, ικανούς και σκληρούς, όπως τα μέλη της ομάδας Πιπερίδη με κολοσσούς όπως η κ. Κορίνα Βαλυράκη, ο Γιώργης Αλπός και βέβαια ο μετρ John Μεθενίτης, ο Παναγιώτης Αικατερινίδης κ.α. σημαντικοί, που τώρα έχουν την ευκαιρία τους και σε άλλο επίπεδο. Αναλαμβάνοντας και την ευθύνη ώστε ποτέ να μη λες ποτέ, μετακινώντας το στόχο με μαεστρία και την κατάλληλη στιγμή, αφού πρώτα και πριν από όλους, έχεις πεισθεί για το ακατόρθωτο. Ότι ταιριάζει στο DNA του ομίλου, στην ψυχή του αρχηγού και σε αυτή του στρατηγού. Αυτός ήταν ο Πιπερίδης, αυτός είναι ο Πέτρος, που δηλώνει υγιής, δυνατός και απόλυτα ικανοποιημένος, από μια τιμητική αποστρατεία όπως αντιλαμβανόμαστε, σε επίπεδα που όπως γνωρίζουμε, μόνο ο Π. Συγγελίδης μπορεί να υποστηρίξει.

Το γκρουπ της PSA στην Ελληνική αγορά με σοβαρή προσθήκη την MG, πρόκειται για Όμιλο με κυβερνήτη τον κ. Πολυχρόνη Γ. Συγγελίδη, αποδεδειγμένα άλλωστε, φίλος των κορυφαίων στελεχών της Stellantis σε παγκόσμιο επίπεδο. Kυβερνήτης Ομίλου που αποτελεί πονοκέφαλο για τις πολυεθνικές και τους φίλους του, επ ακριβώς συνάδελφοι του, στην Ελληνική αγορά. Με ατού τους συνεργάτες του, πέρα από την ευφυία του και το πάθος του, όπως ο Rally man που τοποθετεί με εύστοχο ρίσκο τον τροχό του και σε θολό τοπίο, όπου συνήθως αστοχούν οι άλλοι. Πέντε max (σικ) οι μάστορες στην αγορά και οι δύο εδρεύουν στη Λ. Κηφισίας και στον πρώτο που λείπει ο Πέτρος Πιπερίδης, καμία αμφιβολία ότι είναι ο Δημήτρης Καβούρης, δίπλα του ο Γιάννης Καραβάς. Ισότιμο πλήρωμα Πιπερίδης-Καβούρης σε κόκπιτ καταδιωκτικού με διαφορετική τη δημιουργική τους φιλοσοφία, συνδυασμός που δίδαξε τη δημιουργική συνύπαρξη σε σεμινάριο, έργο του επικεφαλής.

Η διαδρομή του Πιπερίδη είναι γνωστή και όλοι ξέρουμε για το τι παρέλαβε και που έφτασε το λιοντάρι που επέστρεψε σε ρυθμίσεις νικητή.

Σε πρώτο πρόσωπο, δεν ξεχνώ το πώς αντιμετωπίστηκε από τον Πέτρο και την Κορίνα η κατάρρευση μου στην Ιταλία το 2016, την ημέρα που έκλεισε ο θρύλος και απολυθήκαμε, όπως και τις 2/10 συναντήσεις μας. Η μία με σούσι με αφορμή το 3008 (έχει χιούμορ ο ΠΠ), μαζί και η κ. Βαλυράκη και η άλλη στη χειρότερη φάση λειτουργίας του περιοδικού αμέσως μετά τον Covid με την Κορίνα και την Ελένη μαζί μας. Συζήτηση γενικώς και φεύγοντας, μόνο μια κουβέντα ειδικώς. Είπαμε, ουδείς αναντικατάστατος, αλλά η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται…

κ. Πιπερίδη, Αγαπητέ Πέτρο,

Υποστήριξες τον Έλληνα ώστε να οδηγεί αυτοκίνητα με στιλ και χαρακτήρα, με προσεγμένο εξοπλισμό ώστε να του φτιάχνει η διάθεση χωρίς να ματώνει η τσέπη, ενώ φρόντισες, δουλέψατε σκληρά ώστε ο Γάλλος που αμφισβητήθηκε να αποδειχθεί και αξιόπιστος. Αντίστοιχα, δόθηκε σημασία στο δίκτυο ώστε οι επιχειρηματίες-συνεργάτες να νιώθουν σημαντικοί και να έχουν κίνητρο ώστε να πετύχουν και δεν λάμπουν τυχαία τα παλικάρια του φίλου μου, συναθλητής μου-θρύλος ο Βαγγέλης Γκάλλο, όπως και ο Πρόεδρος Χρυσόστομος Καρέλλης στη Στερεά Ελλάδα κ.α.

Σημαντικό, ότι σεβάστηκες τον ειδικό Τύπο αλλάζοντας και τα δεδομένα, γκρεμίζοντας και τις επιφυλάξεις του αρχηγού που μας βλέπει πλέον συνεργάτες και όχι αρπαχτικά. Κάπως έτσι και σε βάθος χρόνου, εξελίχθηκαν οι υγιείς επαγγελματικές σχέσεις σε φιλία, ελπίζω σε αμοιβαία διάσταση.

Με δεδομένο ότι δεν τερματίζουν ποτέ τα θηρία, καλή συνέχεια. Δεν ξεχνώ. _ Στράτης -4Τ .