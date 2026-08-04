Πέρασαν τριάντα πέντε χρόνια από τότε που ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ως πρωθυπουργός, εγκαινίασε στον Ορχομενό μια πίστα που έμεινε «μακέτο». Ανάλογα, περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα διαρκούν οι προσπάθειες για τη δημιουργία πίστας στη Χαλανδρίτσα.

Με αφορμή τη σχετική ανακοίνωση, ας είμαστε ειλικρινείς: η Ελλάδα μπορεί ενδεχομένως να υποστηρίξει τεχνικά έναν αγώνα Formula 1, αλλά αδυνατεί οικονομικά να τον διοργανώσει. Ακόμα και ως ιδέα, άλλωστε, η Formula 1 αποτελεί πρόκληση για μια χώρα που εξακολουθεί να «μπουσουλάει» στην οδική ασφάλεια.

Αυτήν ακριβώς την περίοδο, η Καθημερινή και οι 4Τροχοί υλοποιούν την πρωτοβουλία «Πρώτα ο Πεζός», επιχειρώντας να συμβάλουν στην ασφαλή αναβάθμιση της καθημερινότητας του Έλληνα – μιας καθημερινότητας που δικαιούται να είναι καλύτερη.

Είναι σημαντικό για την κοινωνία μας να υπάρχουν ικανοί ιδιώτες με όραμα. Χρειάζεται όμως και ρεαλισμός, ιδίως σήμερα, σε μια εποχή έντονης δυσπιστίας. Η εξαγγελία αγώνα Formula 1 στη μελλοντική πίστα της Χαλανδρίτσας ξεπερνά τα όρια του δημιουργικού αυθορμητισμού. Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι λάτρης της υπέρβασης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, έχασε το μέτρο, ίσως επηρεασμένος από τις επιδόσεις του στο ποδόσφαιρο και στους αγώνες αυτοκινήτου, αλλά και από την επιχειρηματική του παρουσία στο Αιγαίο.

Η Formula 1 ξεπερνά τις σημερινές δυνατότητες της Ελλάδας. Πολύ πιο ρεαλιστικό και ουσιαστικό θα ήταν η δημιουργία της πίστας να αποτελέσει κοινωνική παρέμβαση σε δύο άξονες: στην εκπαίδευση για ασφαλέστερη οδήγηση και στη μετεκπαίδευση νέων μηχανικών, οι οποίοι θα μπορούν να αποκτούν πρακτική εμπειρία υπό ιδανικές συνθήκες. Κάτι που, για παράδειγμα, γίνεται στην πίστα του Πορτιμάο στην Πορτογαλία. Εκεί οι εγκαταστάσεις φιλοξενούν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και υποστηρίζουν ένα βιώσιμο σχέδιο ανάπτυξης, χωρίς η Formula 1 να αντιμετωπίζεται ως αυτοσκοπός.

Στην ίδια κατεύθυνση, είναι αντικειμενικά εύστοχη η ανακοίνωση του πρωθυπουργού για την οικονομική ενίσχυση της αναβάθμισης της πίστας των Σερρών. Πρόκειται για εγχείρημα με σημασία που ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα και είναι κρίμα που ελάχιστοι την αντιλήφθηκαν.

Αντίστοιχα, για την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πρωτεύουσας επιβάλλεται η αναβάθμιση του Αυτοκινητοδρομίου Μεγάρων. Όχι μόνο για την αγωνιστική δραστηριότητα, αλλά και για τη μετεκπαίδευση, την ασφαλή οδήγηση και την ψυχαγωγία πίσω από το τιμόνι, υπό ελεγχόμενες συνθήκες και μακριά από τους δημόσιους δρόμους.

Αυτό υπηρετούμε. Αυτό υποστηρίζουν οι 4Τροχοί από την ίδρυσή τους.

Έχουμε πίστες και μακάρι να αποκτήσουμε ακόμα μία στην Πάτρα. Όχι ως άλλοθι για μεγαλόστομες εξαγγελίες, αλλά ως επένδυση σε έναν καλύτερα εκπαιδευμένο και πιο υπεύθυνο Έλληνα οδηγό, και, παράλληλα, με τη δυνατότητα φιλοξενίας αγώνων επιπέδου WEC και WorldSBK.

Να ονειρευόμαστε. Με μέτρο και ρεαλισμό.