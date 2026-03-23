Πώς θα κινηθούν Μετρό και Τραμ στις 24 & 25 Μαρτίου

Η ΣΤΑ.ΣΥ. ανακοίνωσε μεταβολές στα δρομολόγια, με τον σταθμό «Σύνταγμα» να παραμείνει κλειστός από τις 8 το πρωί.

Με τροποποιήσεις θα κινούνται το Μετρό και το Τραμ, λόγω του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε η ΣΤΑ.ΣΥ.

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, την Τρίτη 24 και την Τετάρτη 25 Μαρτίου θα κλείσει από τις 8 το πρωί και μέχρι το πέρας των παρελάσεων και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Επίσης, τα δρομολόγια του Τραμ:

– Στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» την Τρίτη 24/3 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Λ. Βουλιαγμένης» (Πικροδάφνη – Λ. Βουλιαγμένης – Πικροδάφνη) από τις 8 το πρωί και την Τετάρτη 25/03 τη στάση «Φιξ» (Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη) από την έναρξη λειτουργίας και μέχρι το πέρας των παρελάσεων.

– Στη Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» την Τετάρτη 25/03 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Σεφ» (Ασκληπιείο Βούλας – Σεφ – Ασκληπιείο Βούλας) από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και τη στάση «Π. Δημαρχείο» (Π. Δημαρχείο – Σεφ – Π. Δημαρχείο) από τις 11 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι.