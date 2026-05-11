Προσωπική μαρτυρία

Όλοι μας θεατές σήμερα στην τελευταία ε.δ. του Δημήτρη Ψύλλου, που μας προσκάλεσε στο Κοιμητήριο και μας καθήλωσε, όπως το έκανε όταν οδηγούσε, με τον κόσμο να βγαίνει στη μέση του δρόμου στη Λειβαδιά, ενώ τον αποθέωσαν και στην Ανάβυσσο το 1998, όπως κ.α.

Σήμερα, το χειροκρότημα ήταν διαφορετικό και δεν ήταν τυχαίο ότι όλοι παρόντες αυθόρμητα και χωρίς συνεννόηση, καλεσμένοι από τη συμπεριφορά του στην 25χρονη αγωνιστική του διαδρομή και στη συνέχεια, σε ένα Σαφάρι ζωής που λυγίζει και σκληροτράχηλο ράμπο. Ήρωας στην πραγματικότητα και ως καλλιτέχνης στην ταινία, όπως και η ζωή του Δημήτρη Ψύλλου που σήμερα έλαμψε ξανά στη μνήμη μας ως μια ταινία χωρίς ψεγάδι με υποστήριξη από ένα κοκτέιλ μουσικής. Το αυθόρμητο που λάτρευε και τον χαρακτήριζε χωρίς όμως εκρήξεις παρά τις αστοχίες και τις ατυχίες και μάλιστα στην κυριολεξία σε σχέση με την ασθένεια του, που την κρατούσε υπό έλεγχο με τον ψυχισμό του.

Σήμερα όλοι παρόντες από τον Ιαβέρη, θρύλος εν ζωή, ο υγιέστατος Πατριάρχης του χώρου μας, μέχρι το παλικάρι του Δημήτρη τον Γιώργο Δ. Ψύλλο που έδωσε δείγμα γραφής και μένει η πιστοποίηση για το πτυχίο του, ευθύνη και του συνοδηγού του.

Με την οικογένεια Ψύλλου να πρωτοστατεί σεμνά και ταπεινά όπως τους ταιριάζει, μεταξύ άλλων ήταν παρόντες και ο Παντελής Τοψής το θηρίο και η οικογένεια Χαλκιά και μέχρις εδώ τα ονόματα αφού είπαμε ΟΛΟΙ μας παρόντες ενώ παραδοσιακά δεν είναι επιλογή μας το απουσιολόγιο σε τέτοιες εκδηλώσεις υψηλής συναισθηματικής φόρτισης. Ότι χαρακτήριζε τη σημερινή μας συνάντηση με ρυθμίσεις στην αγωνιστική μας πραγματικότητα που ακόμα και τα στραβά μεταφράζονται ως εξαιρετικά ανέκδοτα που μένουν στο σκληρό δίσκο της αγωνιστικής εμπειρίας, μιας σημαντικής φρουράς του χώρου μας.

Τον Δημήτρη Ψύλλο, τον παραδέχτηκες και ως άνθρωπο εκτός μπάκετ. Πάντα όρθιος και ποτέ λυγισμένος με την αξιοπρέπεια του σημείο αναφοράς για την κοινωνία μας.

Ήταν ένα άτυπο memorial σήμερα στους Αγ Αναργύρους, ένα μάθημα ζωής σεμινάριο για τους νεότερους που αδυνατούν να διαχειριστούν άλλωστε την ιστορία ως ένα αγεφύρωτο χάσμα γενεών που χαρακτηρίζει ευρύτερα την κοινωνία μας. Ότι μας στερεί τη δυνατότητα να ζήσουμε στιγμές και να θυμηθούμε μαζί με τους νεότερους τη διαδρομή των Ελληνικών αγώνων, ως η πεμπτουσία του Ευρωπαίου ερασιτέχνη οδηγού αγώνων. Με τρόπο και ποιότητα που τα τελευταία χρόνια συνέβη μόνο στο ΟΑΚΑ με οικοδεσπότη τον Βασίλη Χ. Αναγνωστόπουλο, τον APR Jr που δίδαξε επικοινωνία.

Ποτέ μη λες ποτέ, με δεδομένη τη θετική πρόθεση του ΣΟΑΑ και τη δυναμική που χαρακτηρίζει το ΠΑΣΜΑ, χωρίς να υποτιμούμε την ποιότητα κάποιων Σωματείων με ιστορία και τσαγανό όπως το ΑΣΜΑ. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς._Στρατισίνο