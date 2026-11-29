Με την ευκαιρία του project της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ και του 4ΤΡΟΧΟΙ, σε συνεργασία για σεμινάριο με την TOYOTA HELLAS, νάμαστε στο “Μέγαρο”.

Στην πίστα του Χρήστου Αναστασιάδη που λειτουργεί ως καλά ρυθμισμένος σύγχρονος-καθαρός κινητήρας, χάρη στον Σταύρο Γ. Γρυλλάκη. Ο τέλειος χώρος και για έναν καλύτερο Έλληνα οδηγό σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον και η αναβάθμιση έργο ιδιώτη με όραμα, -πλεονέκτημα η θέση της, είναι υποχρέωση της πολιτείας και της Περιφέρειας, που άλλωστε, είναι δίπλα μας σε αυτή τη διαφορετική προσπάθεια και δεν βρέθηκε τυχαία στην εκδήλωση ως και ομιλητής στο καλωσόρισμα, ο Αντιπεριφερειάρχης, Κωνσταντίνος Ιαβέρης.

Σε κρεσέντο και το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, με την ευαισθησία της Motorsport Greece για την Οδική Ασφάλεια να εκφράζεται με μαεστρία από τον Τάκη Πουρναράκη όπως και στην περίπτωση μας.

Αντίστοιχα και περί υποστήριξης, από τη μία διαψεύδεται ότι οι αναγνώστες μας μετακινήθηκαν με UBER, αλλά από την άλλη, επιβεβαιώνεται η στήριξη αυτής της σύγχρονης υπηρεσίας στην προσπάθεια μας. Η UBER που κυριαρχεί στην Αττική και όχι μόνο και να η αφορμή για σεμινάριο των εξαιρετικών οδηγών τους στην Ακαδημία, με γεγονός πως όσο ζεις μαθαίνεις.

ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΠΑΣΧΟΣ-DRIVING ACADEMY

Σεμνά, αποτελεσματικά και με το απαιτούμενο επαγγελματικό ήθος να επιβάλλει και τη διαρκή εξέλιξη με ζητούμενο να ξεπερνάς και τα σύνορα. Από το 2000 η προσπάθεια του ανήσυχου ΘΠ, έχοντας σπουδάσει φυσικός σε κορυφαίο επίπεδο, εργάστηκε ως αρχισυντάκτης στο περιοδικό Power, ενώ ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη διδάσκοντας Ασφαλή Οδήγηση. Συνοδηγός του ο αδελφός του Νικόλας, ο κορυφαίος Ευρωπαίος professor στο πρακτικό κομμάτι της εκπαίδευσης, ενώ πλαισιώνονται από σπουδαίους συνεργάτες, που συνδυάζουν τη γνώση με εξαιρετικό τρόπο στη μεταφορά της.

Ο Θωμάς Παπαπάσχος, ένας 50χρονος διεθνής από καιρό, λάτρης των αγώνων ντριφτ, με βαριά πτυχία εκπαιδευτή, όπως και της αυστηρής BMW. Μετά το Ελληνικό στο Μαρκόπουλο και σήμερα στο «Μέγαρο» όπου η βάση της Ακαδημίας που προσφέρει εκπαίδευση σε διαφορετικά επίπεδα. Ακριβώς, όπως και εκτός έδρας και μάλιστα σε υψηλό ποσοστό η αναλογία και ψάξε στα social media και θα τους βρεις να διδάσκουν ασφαλή οδήγηση στα πιο απίθανα μέρη της χώρας και παραπέρα, με μεταπτυχιακό και στον πάγο.

Στην Ακαδημία όπου κυριαρχούν, ο σεμνός τρόπος, και οι ξεκάθαροι ρόλοι, είναι γεγονός, ότι οι ικανότητες των εξαιρετικών εκπαιδευτών, που ακολουθούν με συνέπεια τις προδιαγραφές κάθε άσκησης, συνδυάζονται με μηδενικό θόρυβο σε σχέση με τη φωνή τους. Η απόλυτη ηρεμία.

Στου Παπαπάσχου, βρίσκει ανταπόκριση κάθε αίτημα για μεμονωμένη μετεκπαίδευση, με σπεσιαλιτέ τους τα εταιρικά projects και δεν είναι σύμπτωση ότι εκεί εκπαιδεύτηκαν για ακόμα περισσότερη γνώση οι νεότεροι, μέλη οικογενειών με ιστορία στην οδήγηση. Άλλωστε δεν θα τους επισκεφτεί τυχαία ο Σπύρος, που διάβασε Μανώλη Σαλούρο και αναμένει να παραλάβει το RS5 sedan.

ΤΥΧΕΡΟΙ!

Οι αναγνώστες μας, υπεραξία σε κάθε δραστηριότητα του 4Τροχοί, όπως και οι χρήστες των site του 4Τ και της Καθημερινής, με τη συνέπεια που τους χαρακτηρίζει. Σωστά ενημερωμένοι, ήρθαν στην ώρα τους το Σάββατο και την Κυριακή και αφού άκουσαν με προσοχή τη θεωρεία από τον Θωμά φόρτωσαν με ενέργεια και απορίες και βρέθηκαν στην πίστα, χωρισμένοι σε τρία γκρουπ και ειδικότερα σε ζευγάρια. Πολύ γρήγορα συμπεριφέρθηκαν μεταξύ τους όπως οι φίλοι από καιρό και ήταν εντυπωσιακή η αλληλεγγύη που προέκυψε, ενθαρρύνοντας ο ένας τον άλλον, ώστε να ανταποκριθούν στην άσκηση.

Ευφυέστατες επιλογές οι ασκήσεις, με εξαιρετική προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες και εδώ έχουμε να κάνουμε και με το πως ο εκπαιδευόμενος αξιοποιεί και το μυαλό του, ώστε να του γίνει βίωμα το πώς είναι πλεονέκτημα και όχι περιορισμός, π.χ. το σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης. Σε κάθε περίπτωση, η γνώση προκύπτει και δεν επιβάλλεται επιτακτικά και δασκαλίστικα.

Οι συμμετέχοντες, αναγνώστες του 4Τροχοί και της Καθημερινής συνεπείς και πειθαρχημένοι και οι περισσότεροι γνώστες για τα βασικά της οδήγησης οπότε και μπήκαν αμέσως στη φιλοσοφία κάθε άσκησης, ενώ εξελίχθηκαν σε συνεργάτες των εκπαιδευτών τους.

Ήρθαν συγκρατημένα αισιόδοξοι, έφυγαν ευτυχισμένοι, ακολουθώντας με συνέπεια τα βασικά της μετεκπαίδευσης, που αφορά και τις λεγόμενες αυθεντίες του είδους.

ΜΕ ΑΤΟΥ…

Τα αυτοκίνητα της Toyota. Στόλος των δώδεκα, σε δύο αυτοκινητάμαξες και την ώρα που το τμήμα μάρκετινγκ και επικοινωνίας φροντίζει για την πτήση της καμπάνιας «ΠΡΩΤΑ Ο ΠΕΖΟΣ» όπου συνεργαζόμαστε αρμοδίως, ο Ηλίας Καραΐσκος, φρόντισε για την τέλεια προσαρμογή της γκάμας στο εγχείρημα. Ένα κοκτέιλ με SUV και χάτσμπακ όλων των διαστάσεων, όπου τα καθαρά υβριδικά συνδυάστηκαν με αμιγώς ηλεκτρικά όπως το C-HR+ και το εξαιρετικό bZ4X δεύτερης γενιάς, με επιδόσεις και συμπεριφορά που βάζουν σε σκέψεις και τους λάτρεις της σειράς GR. Άλλωστε ο κοινός παρονομαστής, το σημείο αναφοράς παραμένει η αξιοπιστία τους, ενώ διδάσκουν και την υβριδική τεχνολογία χωρίς να ξεπερνούν τη λογική στην τιμολόγηση.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ…

ΠΡΩΤΑ Ο ΠΕΖΟΣ, η ιδέα του Μιχάλη Σταυρόπουλου που εξελίχθηκε σε πρόταση από την Ελένη Ξενάκη, του 4Τ, του ΡΑ και του COTY, με το project να ξεπερνάει κάθε προσδοκία, σε απόλυτη ισορροπία από την Εμπορική διεύθυνση του περιοδικού που με την ευκαιρία, διδάσκει το πώς επεξεργάζεσαι το χρυσάφι με το τακτ που λείπει. Η διαφορά και στην επικοινωνία-προώθηση, προέκυψε από το τμήμα μάρκετινγκ του Ομίλου όπου δημιουργούν νέοι άνθρωποι με την ευγένεια και τη γνώση τους, να αντικατοπτρίζεται στο αποτέλεσμα.

Επί του προκειμένου κ.ο. μόνο, subcomandante o αρχισυντάκτης του 4Τ, Mάνος Σαλούρος, coordinator σε μία ακόμα άσκηση, όπως στο Μέγαρο, προσπάθεια που ξεπερνάει τα πλήκτρα και το αγαπημένο του drone.

Τι να πεί, ο παλιός; Μιλάει η δουλειά της φρουράς. Γεγονός, ότι στο σωστό περιβάλλον μαθαίνεις και συμπληρώνοντας τα 71 σου χρόνια, αναμένοντας να ζήσουμε τη στιγμή μεθαύριο, την Τετάρτη στο Royale Olympic του Πρωταθλητή Γιάννη Παπαδημητρίου και μείνετε συντονισμένοι._ ΣΧ