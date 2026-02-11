Τα στατιστικά κρύβουν αλήθειες. Όπως τα ποσοστά χρήσης αλκοόλ από οδηγούς, αλλά και τα αποτελέσματα ελέγχων σε όρια ταχύτητας που συχνά ξεπερνούν το παράλογο.

Όρια είτε περασμένα και ξεχασμένα, που απαιτούν αναθεώρηση, είτε «παγίδες» με βασικό σκοπό την είσπραξη προστίμων. Πρακτικές που δεν ταιριάζουν σε μια σύγχρονη πολιτεία.

Όπως δεν της ταιριάζει και η επιβολή της τάξης με τον βούρδουλα, τη στιγμή που η νοοτροπία παραμένει αμετάβλητη και η έννοια της ατομικής ευθύνης δεν καλλιεργείται ουσιαστικά. Ναι, σήμερα περισσότεροι φορούν κράνος. Κάποιοι υπολογίζουν τα ραντάρ. Αρκετοί αποφεύγουν το ποτό, ενώ άλλοι κατεβάζουν το κινητό από το αυτί μόνο και μόνο επειδή φοβούνται την κλήση, όχι επειδή αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο.

Αντίστοιχα, αρχίζουμε να κατανοούμε την κόκκινη γραμμή στη χρήση της δεξιάς λωρίδας. Μόνο που η εικόνα διαψεύδεται καθημερινά, καθώς… εκείνος που απαγόρευσε την κίνηση στη δεξιά λωρίδα των Μέσων τη χρησιμοποιεί με αναμμένα τα πρόσθετα μπλε φώτα στην εσωτερική πλευρά του παρμπρίζ. Επιλογή-προσβολή, που δείχνει πλήρη αδυναμία κατανόησης του τι «τρέχει» παραπλεύρως.

Όπως και να έχει, είναι μάλλον αισιόδοξη η εικόνα που μεταφέρεται μέσω απολογισμών, επειδή μειώθηκε το ποσοστό των οδηγών υπό την επήρεια αλκοόλ. Πόσο, όμως, μπορεί να αντέξει αυτή η προσέγγιση, όταν στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην αστυνόμευση και ουδείς ασχολείται σοβαρά με την εκπαίδευση; Των παιδιών, των εφήβων αλλά και των ώριμων οδηγών, που σήμερα σπανίως μεταφέρουν εμπειρία και γνώση στις νεότερες γενιές, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Με την ευκαιρία, οι εισπράξεις από τα πρόστιμα στους δρόμους υποθέτουμε πως χάνονται στο βαθύ πηγάδι. Ή μήπως αξιοποιούνται σε δράσεις που αφορούν και τη μετεκπαίδευση του Έλληνα οδηγού, ο οποίος εξακολουθεί να αναζητά τον «καθηγητή» του; Φυσιολογικά, προκύπτει καχυποψία για το πώς διατίθενται τα χρήματα του Δημοσίου στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Οι ενέργειες μπορεί να δημοσιεύονται στη Διαύγεια, πώς όμως αναλύονται τα κόστη; Ακόμη και σε υγιείς οργανισμούς, με έντιμα στελέχη, η απόλυτη διαφάνεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι υποχρέωση.

Τα Σεμινάρια Ασφαλούς Οδήγησης από ιδιώτες, με τους κανόνες της ελεύθερης οικονομίας, είναι μια πρακτική που φαίνεται να εξελίσσεται. Όπως και σε άλλες περιπτώσεις, με τον ρόλο του εθελοντή να αποτιμάται στη μέγιστη αξία του. Ζήσαμε πρόσφατα μια τέτοια στιγμή, προσκεκλημένοι της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης. Προσφέραμε την εμπειρία μας ως υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας ανθρώπων που έχουν την ευθύνη της Προστασίας του Πολίτη, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δράση ουσίας, που αναζητά μιμητές.