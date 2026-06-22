Ράλλυ Ακρόπολις: Ήμουν κι εγώ εκεί…

Ξεφυλλίζοντας αναμνήσεις και οι περισσότεροι που αργότερα συμμετείχαμε ως αγωνιζόμενοι στο Ράλλυ των Θεών, ξεκινήσαμε ως θεατές, στατικά στην αρχή, πιο ενεργοί αργότερα και το κυριότερο, σέρβις-υποστήριξη σε φίλους, πριν τη μεγάλη ώρα…

Την αθώα εποχή, δέκα ετών το 1965 στην “κερκίδα” της αφετηρίας και του τερματισμού στη Διονυσίου Αεροπαγίτου, εκατό μέτρα από το σπίτι μας, μαζί με τον πέντε ετών αδελφό μου Νικόλα, με ανάγλυφες προσκλήσεις από την ΕΛΠΑ, που της έφερνε στο σπίτι, ο μεγαλύτερος ξάδελφός μας και τις περιμέναμε με λαχτάρα. Ο Τέρενς Κουίκ, που εργαζόταν τότε στο γραφείο Τύπου και για μένα ήταν συγκλονιστικό όταν το 2003 στα πενήντα χρόνια του ΡΑ, μας έδωσε εκκίνηση στο τελευταίο μας, ακριβώς εκεί, κάτω από τον Ιερό Βράχο.

Μέχρι το 1971 το ίδιο μοτίβο, με προσθήκη την παρακολούθηση του Τεχνικού ελέγχου στην Ελφίνκο, λίγα μέτρα από το σχολείο μας. Σε τερματισμούς, δεν ξεχνιέται η αγωνία του Ίκαρου και όλων μας ακολουθώντας το κρεσέντο του, το 1969 αναμένοντας τους “Υψηλάντη”-Νίκο Ζουμπρούλη με το λευκό-μαύρο ΤΤ, που έχασαν την τρίτη θέση από τον Λωράν με το DAF, λίγο πριν τον τερματισμό. Αντίστοιχα το 1971, δεν ξεχνιέται το σπικάζ του ιδρυτή της ΑΛΑ και αγωνιζόμενου, για να υποδεχθούμε τους Λυσίκομο-Σιρο με τη μπλε 1750, ακατάλληλη και για χωμάτινο σπριντ, με τον Κώστα συχνά στο τιμόνι της σε non stop αγώνα.

1972-1981 …

Επιτέλους live μετάδοση και μάλιστα first class θεατές με Ford Mustang και τον οριακά μεγαλύτερο Βασίλη Ηλιόπουλο, που είχε δίπλωμα και από το Μαραθώνα μετά συζύγων, βρεθήκαμε την επόμενη ημέρα στο Σούλι με το δίθυρο Fiat 128. Ακούσαμε κινητήρες και τσαλακωμένες λαμαρίνες στη λίμνη, ήταν αδύνατο να πλησιάσεις από τον πολύ κόσμο, όπου ο Μπλομκβιστ είχε ένα άγριο έβγα με το Saab, είδαμε στο Σούλι κατηφόρα όπου τα Fiat 124 να εντυπωσιάζουν προσφέροντας θέαμα, χωρίς να υπολείπονται σε επιδόσεις και αξιοπιστία.

Τότε το ενδιαφέρον για τον Έλληνα δεν είχε προσωπικά στοιχεία και άλλωστε για πολλά χρόνια από τον Σιρόκο περίμενες τη διαφορά, όταν αργότερα περίμενες τον Ιαβέρη, ενώ απολάμβανες τον Γιώργο Μοσχού.

Ο ένας Τάσος με την Αlpine, ο άλλος με Εscort, ο Γιώργος με την Αlfetta και τα Νissan… Κοινός παρανομαστής η πίσω κίνηση, γάντι με τους ατμοσφαιρικούς κινητήρες και τυχεροί ζήσαμε από την κερκίδα το χορό με τα Εscort και τα Violet και τις Celica, ενώ ακούσαμε τη Stratos και εκτιμήσαμε τον Σιρόκο όταν απογείωσε το Violet 710 με τον Μανώλη Μακρινό δίπλα του.

Ειδική προετοιμασία για την παρακολούθηση με αγωνία για ένα συνδυασμό ώστε να δούμε αλλά και να υποστηρίξουμε φίλους και δεν ήταν σίγουρη λόγω κόστους και υποχρεώσεων η τριήμερη εκδρομή, αφού συχνά επιστρέφαμε σπίτι και ξανά την επόμενη ημέρα στο βουνό, ζώντας τη στιγμή στην Πελοπόνησσο.

Ότι μπορεί να συμβεί και στο φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με σχεδιασμό για Όσκαρ, έργο της Ανίτας Πασαλή, που δούλεψε από λευκό χαρτί με οδηγό την εμπειρία της και ζητούμενο να προσφέρει έναν αγώνα για όλους τους Έλληνες.

Η σύγχρονη εποχή που δεν απορρίπτει την πανάκριβη εκδρομή, αλλά απαγορεύει την αγωνία ώστε να δεις όσες περισσότερες ε.δ μπορείς, με το χαρτί και τους χάρτες να κρύβουν αλήθειες. Οπότε να η ευκαιρία να εκτιμήσεις και τη δουλειά της οργάνωσης για το θεατή, άσκηση υψηλής ευθύνης για την Ανίτα, ότι εκτοξεύει και την αγωνία της Ελένης Ξενάκη, που πρέπει να προσδιορίσει, να συνθέσει και να προκύψουν οι προτάσεις, με όμορφες εικόνες του Καττίκη-WRC.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ …

Κατέβασμα στον Άγιο Μερκούρη το 1975 στο τέλος πριν την πόρτα για τα βασιλικά κτήματα με τρακτερωτά στην άσφαλτο, οι Ρερλ κ Σια…

Μερκούρης και το 1976 με φορά προς εθνική, όπως και το 77 με Βάτανεν εκτός και Μίκολα, που θέλεις να ακούς τον κινητήρα της Celica, να βάζει δύσκολα στον Βάλτεγκαρντ με το Εscort.

Το 1978 τα Fiat 131 Abarth σε πτήση με τον Ρερλ να θυμίζει στο Βέρμιο στον Άλεν who is the boss. Το 1978, ήταν ένας κακός αγώνας για την “Greek mafia”, όπως μας αποκαλούσε χαριτολογώντας ο Σάλονεν αργότερα.

Το 1979 η αγωνία στα κόκκινα, μεταξύ θεών και ιδεών η κόντρα του Βάλτεγκαρντ με το Εscort με τον Νταρνις και τη Stratos, ενώ έντονη η φόρτιση και στα δικά μας, ώστε να ολοκληρώσει ο Ιαβέρης ψηλά στη γενική και να τερματίσουν οι Μοσχούτης-Λιονής με το Εscort, αντιμετωπίζοντας τα μύρια όσα. Στο σερβίς του αείμνηστου Παύλου, ο Σομιτ και ο Σιλεφ, οι συνήθεις ύποπτοι συνοδηγοί του μετά συντρόφου ο Τίμος και συζύγων εμείς. Όμορφα χρόνια.

Ο Τιμο Σάλονεν, που το 1980 πετούσε με το τετράθυρο Violet το αγαπημένο και του Γιώργου Μοσχού και με την ευκαιρία, εκτίμηση μας, ότι ο Φινλανδός υπερβάλλει, αφού θεωρεί ότι αδικήθηκε όταν ο Βατανεν προδόθηκε από το ημιαξόνιο του Εscort σε ε.δ που (σωστά) ακυρώθηκε …

Το 1981 στον αγώνα, με τον αείμνηστο Λάκη Μακράκη οδηγό στο Εscort και στην κυριολεξία αστοχία υλικού μετά τα Μετέωρα. Ο αγώνας που αποκλείστηκαν τα Audi, ενώ ο Βατανεν σφράγισε το νταμπλ σε νίκες με κορυφαία ελληνική επίδοση, -πέρα από τους πυροβολισμούς του Μοσχού, την προσπάθεια του Αποστόλου, με τον αείμνηστο Μιχάλη Κριάδη στο μπλε R5 Αlpine, εξ Boss.

Το 1982 θεατής στον αγώνα της Μουτόν και ήταν σύνθεση, μια ωραία παρέα η ομάδα της παρακολούθησης με τον Βελλή στο Abarth δίπλα στον Παύλο και εμείς στο κατόπι τους συνήθως με Κοντούζογλου και Αλβανό, μια όμορφη συνήθεια με ζητούμενο να συνδυάζεις τα συναισθήματα σου με την ουσία όπου το θέαμα προηγείται του αποτελέσματος. Μηδενική ενημέρωση και έγραφες ώρες στον Πύργο, στα γραφεία της ΕΛΠΑ αν ήθελες να ζήσεις αγώνα ακολουθώντας χρόνους.

Αν ήθελες να ζήσεις αγώνα από το γραφείο Τύπου υποστηρίζοντας και τα πρώτα σου αθώα βήματα σε 4Τ, μονόδρομος η συμμετοχή σου στο Info team. Τότε ούτε του ονείρου η σχέση με 4Τ όπως εξελίχθηκε, ούτε με το γραφείο Τύπου του αγώνα, ευθύνη μου από το 1999 μέχρι το 2003 και τυπικά και στη συνέχεια μέχρι το ΕRC και το κυριότερο, η αγωνιστική συμμετοχή, σε επίπεδα που ξεπερνούσαν και τις προσδοκίες Σκανδιναβού επαγγελματία.

Καλό αγώνα και από την κερκίδα, με σεβασμό στους τελευταίους, ενώ περιμένουμε και τον ουραγό._Στρατισίνο