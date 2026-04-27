Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας: Αυτό είναι το σωστό

Μετά τον αγώνα στον Πύργο, σχολίασα ότι χωρίς αμφιβολία ο Παναγιώτης Λ. Κύρκος, το παλικάρι του φίλου μου και συνεργάτης μας σε τρία ΡΑ, με τον συνοδηγό του, κορυφαίος άλλωστε στο είδος, θα το βρουν το Yaris, όντας εξαιρετικοί, ουσιαστικά και αποδεδειγμένα.

Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

Από τις περιπτώσεις που πληκτρολογείς : Κύρκος-Πολυζώης-GR Yaris και η απάντηση: «winners».

Το λάστιχο τους στέρησε τη νίκη ή να συμφωνήσουμε με ρεαλισμό, τη δυνατότητα να διατηρηθούν στην κορυφή, με τον Πολυζώη να έχει την εμπειρία να διαχειριστεί μια ενδιαφέρουσα διαφορά, με γεγονός πως ο ρυθμός προκύπτει από τα δεξιά μας.

Κακά τα ψέματα, αν ακολουθήσουν το μοτίβο της συμμετοχής και της υπομονής με την εμπειρία και το ταλέντο τους, έχουν να αντιμετωπίσουν την ποιότητα του πεισματάρη Παπαδημητρίου που αξιοποιεί και την ήρεμη δύναμη του Κουζιώνη, αλλά και τον ενθουσιασμό του Αχιλλέα Χριστοδούλου.

Είναι σημαντικό, αποτέλεσμα της αγωγής του και έργο του εξαιρετικού συνοδηγού του, η διαχείριση της όποιας κρίσης να γίνεται αμυντικά με λιγότερο και όχι με τέρμα το γκάζι. Πιστοποιεί κλάση αυτή η συμπεριφορά που το ένα λάθος, δεν φέρνει το άλλο και προοδευτικά βελτιώνεσαι αναβαθμίζοντας και την ποιότητα σου, ότι ο Σούκουλης διαθέτει περίσσευμα.

Αντίστοιχη η εικόνα στη Rally3, με τον Flandy σε πτήσεις εντός-εκτός και επί τα αυτά και λογικά ενίοτε αστοχεί. Σε κατηγορία που ο νικητής Πέτρος Παντελή πολεμάει με ατού την ποιότητα του, ακριβώς ότι χαρακτηρίζει και τον άστοχο σήμερα Θέμη Χαλκιά, το αγωνιστικό μου βαφτιστήρι.

Έχουν διαφορετικό στιλ οδήγησης αλλά αντίστοιχα σοβαρή προσέγγιση που τους καθιστά σημαντικούς και θα έχει ενδιαφέρον η μεταξύ τους ανταλλαγή πυροβολισμών με χρόνους κορυφής.

Στη Rally3, Ψάλτης και Παυλίδης ήρθαν, έζησαν τη στιγμή, τους αρέσει και εδώ θα μείνουν, με ατού την EMC-Κώστας Σπύρου. Αντίστοιχα, ο gentleman για πολλούς λόγους George Delaportas ακούει με σεβασμό τον Ηλία, όπως ακριβώς κατά καιρούς όλοι ακούγαμε Ρέμο και αυτή η σχέση αποτελεί έμπνευση που σε βελτιώνει.

Έχει πλάνο ο Παναγιωτούνης και τσαγανό ο Γιώργης που το συνδυάζει με την ευφυία του. Θυμίζει μάλιστα τον Κώστα Αποστόλου και για αυτό και Gentleman, με τον Κώστα σήμερα κόσμημα στα πιτς που διαχρονικά άλλωστε, προκαλεί τους φακούς του Ηλιόπουλου. Ο αντιστάρ είναι αυτός που με τη φωτογένεια του σε κερδίζει, ότι ισχύει και για τον Δελαπόρτα που σέβεται και το παρελθόν, με απόδειξη.

Οι gentlemen drivers κυρίαρχοι στη Rally3 ότι ισχύει και για τους Θεοχαρόπουλο και Καλαμαρά που βελτιώνονται, ενώ όλοι έσφιξαν το χέρι του Γιώργου και του Άλαν, οι παγκόσμιοι της κοινότητας που μας έκαναν την τιμή και ποιος ασχολείται με χρόνους και αποτέλεσμα, όπου άλλωστε δεν υπολείπονται.

Το ζουν οι Βασιλάκης-Harryman, όπως και ο Νώντας Καρανικόλας στην ίδια τέντα όπου ο Γιώργος παραμένει ψύχραιμος. Άρωμα WRC και παρακάτω στου Σερδερίδη, που με τους φίλους του διεθνείς, -να είναι καλά που τους φέρνει μαζί του, απολαμβάνει το μεγαλείο του Έλληνα που θυμώνει, ξεφουσκώνει, χαμογελάει και φιλοξενεί.

Ο «Σερδε» που μας αδίκησε ως κοινότητα πριν 12 μήνες, έχει βρει αντιπάλους και το θέλεις αυτό, μας αρέσει που συναγωνίζονται, οπότε και ψιθυρίζεις: «Με Αμούτζα και Ρουστέμη στα πιτς και τον Λάμπρο πιτ μαρσαλ στο Μέγαρο, -σύμφωνοι, Νταπρά δεν έχω, αλλά “κουλοί” δεν είμαστε». Σε πανάκριβο θεσμό, όπου η υποστήριξη παραμένει μηδενική ακόμα και για τη συμμετοχή σε εξαιρετικούς αγώνες όπως προχθές στον Πύργο και ειδικά σήμερα στη Θήβα με την τοπική αυτοδιοίκηση δίπλα στην οργάνωση σε αγώνα 3Χ2 και προσεγμένο shake down.

Οι 6 Ε.Δ. και το pre game, ίσως πρέπει να εξελιχθούν σε υποχρεωτικές ασκήσεις, όπως υποχρεωτικό μπορεί να γίνει το μοτίβο επικοινωνίας του Ράλλυ Στερεάς από το ΕΛΛΑΔΑ, ακριβώς όπως το 2025 στον Παρνασσό.

Rally3 is back…

Συγκλονιστικό κοκτέιλ με πολλούς ώριμους και ένα σεμνό «πιτσιρίκι» με ταλέντο και σωστή εκπαίδευση που διδάσκει και διαχείριση σε όνομα βαρύ και ως αγωνιστική ιστορία. Δίπλα του στο μπάκετ το χρυσάφι και κυρίως στο SP όπου ο Τζίγγερ ανασαίνει αλλιώς και όπως του ταιριάζει μακριά από τις σκοτούρες του όντας κυβερνήτης του επιχειρηματικού του στόλου. Ο Γιάννης που νιώθει όμορφα ανάμεσα σε φίλους του, συναθλητές του στα πιτς όπου συνάντησε και τον Ιαβέρη που διαχρονικά διδάσκει αξιοπρέπεια, ενώ δεν κρύβεται η λάμψη του μπαμπά ΓΒΒ, όταν ακούει τη γνωστή φωνή του Στεφανή: «από Flandy, ok».

Να μείνουμε φίλοι…

Οι φτερούγες ζουν και μπορεί να μην εμπνέουν, αλλά αν θέλεις να μάθεις και να προσαρμοστείς χάζεψε στα βίντεο τα περάσματα των Ζυγογιάννη-Τσέλιου που έβαλαν φωτιά και στη Rally3, ενώ πετούσαν και οι Σταυρόπουλος-Παναρίτης, όπως άλλωστε και πολλοί με FWD, όπου ο οριακός ρυθμός έφερε και αστοχίες που για τον Έλληνα ερασιτέχνη κοστίζουν διπλά. Γεγονός ότι ο Τσάκαλος δεν χάνει, ενώ ο Δημόπουλος προσαρμόζεται και οδηγεί τα πάντα-όλα, ότι αποτελεί πιστοποιητικό κλάσης, πολύτιμο στοιχείο που διαθέτει και ο Σπύρος Καραστεφάνου και παρακολουθήστε την εξέλιξη του αθόρυβου Βασίλη Χατζηδάκη με το Rally4.

Το χέρι στην καρδιά, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, για τους Κατσίμη και Παναγιωτόπουλο, όπως και για τους πλοηγούς επιπέδου WRC, όπως οι Ζήβας και Σκαλτσάς. Με δύο πυροβολάρχες ακριβώς πίσω τους στις αφετηρίες, με τα Ιστορικά -ορθά- να προηγούνται των σύγχρονων στη σειρά εκκίνησης.

Το χειροκρότημα για τον Χατζηρήγα, η ανατριχίλα για τον Αμαξόπουλο.

Του ονείρου, ο Γιώργης με Rally3 και ο Μήτσος με Rally4. Απαραίτητο το όνειρο-έμπνευση στο Motorsport και με κίνδυνο την παρεξήγηση, δεν περιγράφω άλλο.

Χωρίς αμφιβολία, οι «Ιστορικοί», μια ωραία παρέα με μηχανές και συναισθηματικής υπεραξίας, προπονήθηκαν επαρκώς και θα εκφραστούν αλλιώς στο ΙΡΑ, ικανοποιώντας το θεατή στο βουνό και τους παλιούς στον καναπέ.

Μέχρι τότε, να ευχηθούμε υπομονή στους φίλους Πέτρο Βασιλόπουλο και Τάκη Κουκλιαμπή, με γρήγορη επιστροφή στις υποχρεώσεις τους και αποτελεί λεπτομέρεια ότι ο κ. Πέτρος διέγραψε το αφήγημά μας στην κ. Ελένη Γεωργοσοπούλου για την ασφάλεια στη sporting κατηγορία, σε σχέση με τη regularity.

Πάμε στο Historic Acropolis Rally από την ΟΜΑΕ στις 22-24 Μαΐου, με επίκεντρο τη Λαμία και Ε.Δ. Ταρζάν για να μαθαίνουν σωστά την ιστορία και οι ξένοι συμμετέχοντες._Stratissino

Διαβάστε επίσης: 4ο Ράλλυ Στερεάς Ελλάδας: Νικητές οι Γιάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης