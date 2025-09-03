Renault Clio: Βαριά κληρονομιά

Με όνομα βαρύ και ως ιστορία “η” Clio, παρουσιάζεται άμεσα στην 6η γενιά της, και μάλιστα, αναγεννημένη.

Κακά τα ψέματα, ο Luca de Meo που έφυγε νωρίς από τη Renault άφησε στους διαδόχους του χρυσάφι, για υψηλού επιπέδου επεξεργασία. Μόνο αυτός ο ευρηματικός Ιταλός θα μπορούσε να συνδυάσει την αναγέννηση της Clio, ξεπερνώντας τη διαδικασία ως ρουτίνα, με την επιστροφή του Renault 5 που προηγήθηκε τον περασμένο χρόνο, όντας και το COTY του 2025.

Το R5, το μικρό-μεσαίο αυτοκίνητο σημείο αναφοράς στα αυτοκίνητα πόλης και όχι μόνο, πρόταση που ήδη λάμπει στην ευρωπαϊκή αγορά, -κόσμημα στο θολό ελληνικό τοπίο. Σε ηλεκτρική εκδοχή και όταν με την ένδειξη Alpine, με χάντικαπ τη “μόνο ρεύμα” λειτουργία του, αναστατώνει τον παλιό και ενθουσιάζει τους νεότερους. Ακριβώς τόσο όσο στο παρελθόν τα 5 Alpine και GT, αλλά και η Clio 16V, αλλά κυρίως η έκδοση “Williams” σε ποιο περιορισμένο όμως κοινό, στους απαιτητικούς οpinion leaders, που είχαν τη τιμή.

Η CLIO…

Μεγάλη ιστορία, χωρίς αμαρτίες και με βαριά ευθύνη, από τα πρώτα μικρά, περισσότερο μεσαία, σε φλερτ με τα 3.8μ μήκος, απέναντι και μάλιστα με επιτυχία στα γκρουπ των Ιταλών που κακώς παραδόθηκαν άνευ όρων, αλλά και των άλλων Γάλλων. Οι γείτονες τους a Paris, δύο “διαμερίσματα” παρακάτω, ειδικά με σήμα το λιοντάρι, αλλά και παρά πέρα, σε αντιπαράθεση με τους Γερμανούς. Επιπέδου Audi Α1 η Clio που έφτασε και ξεπέρασε τα 4,0 μ., αγνοούσε επιδεικτικά το Polo και είχε το βλέμμα της στραμμένο στο Golf, χωρίς να τρέμει το Mini.

Η παραπάνω ανάλυση -προσέγγιση χωρίς αντικειμενικά κριτήρια που αφορούν σε τιμές και διαστάσεις, έχουν να κάνουν με την αίσθηση, οδηγώντας αλλά και χρησιμοποιώντας την Clio, ως πρόταση σε βάθος χρόνου. Στο χθες, αλλά και με προοπτική στο αύριο, με προϋπόθεση, πέρα από την υβριδική τεχνολογία αιχμής που άλλωστε χαρακτηρίζει τις δύο τελευταίες γενιές και την ανταγωνιστική τιμή. Ώστε επιτέλους να αντιμετωπιστεί με ισχυρό ατού ο Ιάπωνας Πρωταθλητής, όπως και ο υπόλοιπος ανταγωνισμός κλάσης Peugeot 208 με ατού την αισθητική του. Θα πείτε για το 208 και η διαδρομή του για Όσκαρ στην ελληνική αγορά, ό,τι στην περίπτωση των Renault προέκυπτε στο παρελθόν, από το 1970, εποχή της Renault – MAVA και επιτέλους, ως δυναμική με προοπτική η ιστορία επαναλαμβάνεται.

Σήμερα, Renault και Dacia (το εμπορικό ατού) στην Ελλάδα ευθύνη πολύπειρων με όραμα.

Στελέχη -με βαριά βιογραφικά, ομάδα που εργάζεται σκληρά και με πλάνο, αξιοποιώντας και την ποιότητα ισχυρού οικονομικά ομίλου, που ξεφεύγει από τη χωρίς βάθος έννοια του κεντρικού ντιλερ, με συνεργάτες που διαθέτουν κάθετες μονάδες. Ό,τι χαρακτήριζε τη μετά την κατάρρευση της MAVA εποχή, μέχρι πρόσφατα.

ΤΟ 1990 …

Κόκκινη η Clio, σε 5θυρο αμάξωμα, για την πρώτη δοκιμή.

“Πηγαίνετε στη Ρενώ να τη φέρετε” και τότε έτσι χαρακτηρίζαμε τη Ν.Φιλαδέλφεια. Το αυτοκίνητο ήρθε στην Ελλάδα πολύ πριν το επίσημο λανσάρισμα, αποκλειστικά για τον ΚΚ, ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του ως μέλος του COTY.

Η Clio δις COTY με ψήφους ΚΚ και ΣΧ, το 1991 και το 2006 αντίστοιχα. Η Clio σε ΚΚ και 4Τ, επιλογή του Αλέξανδρου Μανιατόπουλου για το φίλο του, επιβεβαίωση και της στάσης του ΑΜ προς τον ειδικό Τύπο, σεμινάριο για τους συναδέλφους του. Τον Αλέξανδρο η ιστορία, που μακάρι να τη γράψει κάποτε ο Νίκος Τσάδαρης, θα τον κατατάξει μαζί με τον αείμνηστο Καββαθά στο κεφάλαιο-βιβλίο με τίτλο: Μοναδικοί!

Τα κλειδιά της κόκκινης από τη Γαλλία, από τον κ. Γιώργο Χαριτόπουλο, από τους τελευταίους gentlemen του χώρου, ένας marketing master, με ένα ιδιαίτερο PR που αφορούσε στην ενημέρωση, χωρίς πιέσεις-υποσχέσεις και πάρε δώσε. Ο χαρισματικός “Χάρης”, που τον συναντούσες και στο περιθώριο των Ε.δ, βασικό στέλεχος της ομάδας του ΑλΜαν με τα 33 Ακρόπολις.

O ΓΧ, είχε τη συνολική ευθύνη, αλλά ήξερε να ξεχωρίζει ρόλους, κρατώντας την απόσταση του εμπορικού τμήματος από τη σύνταξη, ότι σήμερα ακριβώς έτσι, είναι μια σπάνια επιλογή.

Στην ουσία της άσκησης, που ήταν και παραμένει η Δοκιμή, ενώ ακολουθούσε η ΣΔΟΚ συνήθως στο επόμενο τεύχος, την ευθύνη ανέλαβε ο Νίκος Γιαννούλας, αριστούχος της σχολής του Πέτρου Τριανταφύλλη, με μεταπτυχιακό σε 4Τ, όπως κ.α, εξαιρετικοί μας συνεργάτες.

Ήταν με κινητήρα 1.400 κ.εκ. των 80 ίππων με 5άρι κιβώτιο και ο Νίκος διαχειρίστηκε με μαεστρία, τη μετάβαση από το R5 με τα γοητευτικά GT και την αγωνιστική του διαδρομή που λειτουργούσε και ως αύρα για ένα αθώο 5TL. Ο Νίκος Γιαννούλας τότε, όπως κ.α της ομάδας με πρωτοστάτη τον ΚΚ που έβλεπε τουλάχιστον 10 χρόνια μπροστά σε σχέση με την αυτοκίνηση, κατάλαβαν ότι αυτοί οι Γάλλοι πάνε αλλιώς. Δεν προσφέρουν απλά ένα δεύτερο αυτοκίνητο στην οικογένεια όπως καθιερώθηκε το 5, αλλά ένα μεγαλύτερο και πιο ποιοτικό που μπορεί να λειτουργεί και ως βασικό σε μια σύγχρονη οικογένεια, επιλογή που αντέχει στο χρόνο με απόδειξη.

Η αγωνιστική διαδρομή της Clio είναι γνωστή και εμείς τυχεροί, έχουμε απολαύσει Ragniotti και Λεωνίδα, ενώ έχουμε αξιολογήσει το αγωνιστικό μέγεθος της Clio, στα χέρια των Dim και Ευσταθίου, με εξαιρετικό και τον Γρηγόρη Νιώρα.

Πονοκέφαλος οι παραπάνω, με ασπιρίνη τη δοκιμή της μπλε Clio…

CLIO WILLIAMS

Ήταν έμπνευση τότε στο Παρίσι να συνδυαστεί η Clio με τα πρωταθλήματα στη F1. Williams έλεγαν όλοι υποβαθμίζοντας τον κινητήρα που έκανε τη διαφορά με εκείνον τον εμβληματικό V10, Γάλλων έργο.

Προσοχή και όταν βλέπετε μπλε Clio με χρυσές ζάντες, σε εκδηλώσεις για ΙΑ, υποκλιθείτε φωτογραφίζοντας. Για το περιοδικό δοκιμάστηκε η Williams του Κώστα Αποστόλου από τον Νικόλα Μπέρναρντ που του άρεσε και να φωτογραφίζει, ενώ η επίσημη παρουσίαση έγινε νωρίτερα στην Κορσική.

Απεσταλμένοι Τσάδαρης, Κλεάνθης Τριανταφυλιδης και ΣΧ σε αποστολή του ονείρου με δύο Clio για τους τρεις μας. Χωρίς Χαριτόπουλο στην παρέα, με Franc Francais, σε τεράστια χαρτονομίσματα όπως θυμούνται οι παλαιοί, για τα έξοδα και ο ΓΧ επέλεξε να μην ταξιδέψει. Τρεις, για την καλύτερη δυνατή κάλυψη από ΑΜS, Car & Driver (ΝΤ) και 4Τ. Άγριο τοπίο όπου έδενε ως γάντι με ένα ελαφρύ χάτσμπακ των 980 κιλών με δίλιτρο κινητήρα των 150 ίππων, με τροχούς 15 ιντσών και εξαιρετικά ρυθμισμένη ανάρτηση.

Αποστόλη στο top 10 σε 45 χρόνια δοκιμών εκτός έδρας που ήρθε στη μνήμη και κατέληξε σήμερα στα πλήκτρα, σε συνδυασμό με την επίσημη παρουσίαση της “Clio a Paris”, τέτοιες ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση, ευπρόσδεκτη και μια Clio 1.8-16 V που συγκρίνεται μόνο με Πεζώ 205 GTi-1.9. Κακά τα ψέματα, αγαπητοί.

CLIO 2025-26

Χωρίς σχόλιο η παρουσίαση λόγω embargo που διαχρονικά σεβόμαστε αποφεύγοντας και τα διάφορα τερτίπια που δεν μας χαρακτηρίζουν.

Σημειώστε : Αποκαλυπτήρια, “Μεθαύριο” στο Μόναχο, στις 8 Σεπτεμβρίου στις 18.00 και πληκτρολογείστε 4troxoi.gr για τη live μετάδοση. Το Νοέμβριο οι πρώτες εντυπώσεις οδηγώντας κάπου στο Νότο της Ευρώπης και το 2026 -νωρίς, στην ελληνική αγορά._ΣΧ