Για δεκαετίες η πίστη του πελάτη θεωρούνταν μια αδιαμφισβήτητη σταθερά για τη λειτουργία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το loyalty δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα ικανοποίησης, αλλά μια συνθήκη σχεδόν πολιτισμική. Οδηγούσες τη μάρκα που γνώριζες και εμπιστευόσουν, και σχεδόν ασυναίσθητα στρεφόσουν στα νέα μοντέλα της πριν από οτιδήποτε άλλο κάθε φορά που προγραμμάτιζες αλλαγή αυτοκινήτου. Η είσοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ευρώπη δεν έρχεται να ανατρέψει αυτό το δεδομένο απότομα, έρχεται όμως να το αποδυναμώσει, σταδιακά και μεθοδικά.

Τα πρώτα σημάδια εμφανίζονται στη στάση των καταναλωτών, καθώς, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες αγοράς, περίπου ένας στους πέντε Ευρωπαίους δηλώνει πλέον ανοιχτός στο ενδεχόμενο αγοράς κινεζικού αυτοκινήτου, κυρίως όταν πρόκειται για ηλεκτρικό. Αυτό δεν σημαίνει άμεση απώλεια πελατών για τις ευρωπαϊκές μάρκες, ωστόσο ακόμα και η σκέψη να αλλαξοπιστήσει κάποιος, στα εργοστάσια χτυπάει καμπανάκι.

Η μετατόπιση αυτή αποτυπώνεται πλέον και με αριθμούς. Το μερίδιο των κινεζικών μαρκών στην Ευρώπη έχει σχεδόν διπλασιαστεί μέσα σε έναν χρόνο, ξεπερνώντας το 5% σε αρκετές αγορές, και το ανησυχητικό για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές είναι ότι το ποσοστό αυτό δεν προέρχεται από ένα νέο κοινό, αλλά από μέχρι πρότινος πελάτες τους. Η πίεση εμφανίζεται πιο έντονα σε κατηγορίες όπως οι B και C, και ειδικότερα όταν πρόκειται για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς σε αυτά τα μεγέθη, όπου ο εξοπλισμός και η αντιληπτή αξία παίζουν καθοριστικό ρόλο, το παραδοσιακό loyalty είναι σαφώς πιο εύθραυστο.

Ο αγοραστής αυτών των κατηγοριών που δηλώνει έτοιμος να κάνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, δεν αγοράζει ιστορία ή κληρονομιά, αλλά πακέτο, το οποίο όταν παρουσιάζεται ανταγωνιστικό, παύει να μοιάζει με ρίσκο.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη μεταβολή παίζει η ίδια η ηλεκτροκίνηση, μια που και πάλι οι έρευνες δείχνουν ότι οι αγοραστές EV αλλάζουν μάρκα συχνότερα από τους αγοραστές συμβατικών αυτοκινήτων. Οι λόγοι αποτελούν από μόνοι τους άλλο θέμα, ωστόσο κοντολογίς έχουν να κάνουν με το ότι εδώ δεν «δένεσαι» με τον κινητήρα ή τις επιδόσεις, αλλά με την τεχνολογία, η οποία διαρκώς αλλάζει.

Το μήνυμα για τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν είναι ότι χάνουν μαζικά τους πελάτες τους, αλλά ότι για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, δεν μπορούν να τους θεωρούν δεδομένους. Και αυτό είναι ίσως το πιο ουσιαστικό αποτύπωμα της κινεζικής παρουσίας στην Ευρώπη, η οποία φαίνεται πως έχει πετύχει να μπει «σφήνα» ανάμεσα στη σχέση του καταναλωτή με τις μάρκες που ο ίδιος εμπιστευόταν μέχρι σήμερα.