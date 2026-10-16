Salon A Paris: Σε πρώτο πρόσωπο

Ο ΣΧ, στο Παρίσι οριακά εκτός αγώνα, με τελευταία φορά εκεί το 2019 και επιστρέφοντας φέτος σχολιάζει.

Α Paris και αυτή τη φορά εκτός από το κινέζικο φαγητό, επιλογή “Πάνος Δάβαρης”, ο παλιός που ξέρει, παρευρεθήκαμε στη διήμερη παρουσίαση της Avatr. Κινέζος της luxury κατηγορίας που αναμένεται τον Μάρτιο στις αίθουσες της Βελμαρ ίσως κ.α. και αν δεν έχω μπερδευτεί και ας με συγχωρήσει -διορθώσει ο Άγγελος Σταφανόπουλος, ο ex Aστυπάλαια, σήμερα “Κινέζος πρέσβης” στην κάτω Κηφισιά, πρόκειται για τη Genesis της Changan, όπου μάλιστα, πρόσφατα οπλίστηκε με το Deepal S05 PHEV και “κλαίνε ήδη μανούλες”.

Όντας ένα σύγχρονο SUV, ισορροπημένο και αποτελεσματικό. Μπουνιά με στιλ σε άλλους Κινέζους, σε μετωπική με τους Ευρωπαίους και μάλιστα με ατού και την αισθητική, αλλά και «σκούντημα», στον Ιάπωνα Αυτοκράτορα, συγκρίνοντας με τα “όπλα” της προηγούμενης γενιάς. Με αφορμή το πώς λειτουργεί (;) με ρεύμα το C-HR PHEV, το “αμάξι-σύζυγος”.

Στην περίπωση του ειδικού συντάκτη, τον προκαλούν και τον παρασύρουν οι σχέσεις που γοητεύουν, προτάσεις όπως το GR και το RAV4, ενώ a Paris είχε πολύ ενδιαφέρον το πακέτο της Hyundai.

O κατασκευαστής επιπέδου VW σε δυναμική, αμυντικός ογκόλιθος μαζί με την Toyota, στην Κινέζικη επέλαση.

Είδα, άκουσα, αλλά κυρίως περπάτησα…

… στα κορεάτικα εδάφη, όπως πριν είκοσι και λίγα ακόμα χρόνια, στην αρχή του αιώνα με τους Πάνο Δάβαρη και Ανδρέα Τσούκα, που ήξεραν τι θέλουν και που πάνε. Σήμερα a Paris, με τον κ. Δάβαρη, επίτιμος Κορεάτης πολίτης από το 2004, να απολαμβάνει διδάσκοντας την ειδική συμπεριφορά που απαιτούν οι συνθήκες, με πιλότο τον Μάριο Μπαρκή. Στο κόκπτι και ο Κώστας Μάτης με επικοινωνία από τον Θανάση Αγγελή. Ο οικοδεσπότης, με ατού τις εξαιρετικές κ. Φίλου και κ. Παλαιολόγου. Dream Team.

Με τον Μάριο, η αφεντιά μου, απόφοιτοι από το ίδιο Πανεπιστήμιο, αλλά δεν υπήρξαμε συμφοιτητές έχοντας σε ηλικία είκοσι και πέντε χρόνια διαφορά, αλλά συνεργάτες. Ο ΜΜ που μέχρι πρόσφατα, διαχειρίστηκε με μαεστρία και τακτ την ειδική σχέση του δντη του 4Τ με τον κατασκευαστή της καρδιάς του.

Ακριβώς όπως και ο Χάρης Δάνδουρας ο Cupra man λόγω Seat και τυχεροί, μετά το θηρίο τον Ανδρέα Χριστοφορίδη, -σε pause-, ήδη συνεργάζονται με τον Παγκόσμιο Δημήτρη Ψυλλάκη, που μεταφέρει σε όλους την εμπειρία του από ένα ανεπανάληπτο οδοιπορικό που έζησε, έχοντας απόλυτη γνώση και για την Ειδική Διαδρομή όπου “πυροβολεί” σήμερα.

Στη Hyundai

Αν υπήρχε μετρητής ενδιαφέροντος και κυρίως λάμψης και φωτισμού, αυτός ο Κορεάτης ξεπέρασε ακόμα και τους Γάλλους – οικοδεσπότες, στο δίπλα pavilion (sic), ενώ κτύπησε κόκκινο σε παρουσίες στη συνέντευξη Τύπου.

Μεγέθη που θα λάμψουν στο Πρωτάθλημα του 2027 το Ionic 3, το ανανεωμένο, αναγεννημένο, για να είμαστε ακριβείς Βayon όπως και το Tucson τού αύριο, υποστηρίζοντας και τη σύγχρονη ταυτότητα της σχεδίασης της Hyundai.

Για το ηλεκτρικό Ionic 3 με τις σωστές διαστάσεις, από τις περιπτώσεις που το θέλεις και σε full hybrid έκδοση, ακριβώς όπως θα προσφέρεται το ολοκαίνουργιο Bayon και το κυριότερο, από το καλοκαίρι, το ι20.

Σημαντικό για το Ράλλυ της αγοράς, όπου προκύπτει είδηση και για τους petrolhead, τύπου ΕλΕμ, για i20N-250 PS, το 2028.

H Hyundai με προστιθέμενη αξία την αξιοπιστία της, το χαρακτηριστικό και του εισαγωγέα στη ελληνική αγορά, με μερίδιο που ξεπερνάει κάθε ανταγωνιστή τους.

Το Ionic 6 N; Μένουμε ψύχραιμοι… _ΣΧ