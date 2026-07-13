Σημεία των καιρών

Κρύβει ένα μέρος της αλήθειας η τόση ένταση για την ηλεκτρική Ferrari, αν την περιορίσουμε στον εξηλεκτρισμό από τον κορυφαίο κατασκευαστή θερμικών μονάδων του πλανήτη.

Άλλωστε, ακόμα και οι ηλεκτρικές Porsche δεν προκαλούν σοκ, με την καλή έννοια, όμως ποιος δεν θέλει μια Taycan; Την ίδια ώρα, με τη Ferrari ανεβήκαμε στα κάγκελα, ίσως γιατί η Luce προσβάλλει κατ’ αρχάς την αισθητική μας, πέρα από την υποκειμενική διάσταση της κριτικής.

Κακά τα ψέματα, η ήδη… διαβόητη ηλεκτρική Ferrari δεν συνάδει με την ανατριχίλα που προκύπτει ακόμα κι όταν απλώς ονειρεύεσαι μια Ferrari, που εμπνέει ακόμα και σταθμευμένη, ενώ αναστατώνεσαι στο πέρασμα και στο άκουσμά της, οπουδήποτε και αν τη συναντήσεις. Τυχεροί, τη γνωρίσαμε και τη ζήσαμε στο πλαίσιο των δοκιμών των 4Τροχών, ενώ ακόμα την απολαμβάνουμε, και μάλιστα τη σπάνια πλέον 458 Speciale, στον φυσικό της χώρο, στην αγαπημένη μας Τοσκάνη.

Γεγονός ότι, με αφορμή την υψηλού ρίσκου επιλογή του εργοστασίου να επενδύσει τα υπερκέρδη του σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με επιδόσεις υπερηχητικού, συνειδητοποιείς ότι ουσιαστικά είναι αντιπαθητικά όλα αυτά τα άψυχα, χωρίς χαρακτήρα ηλεκτρικά των 1.000 ίππων, με βάρος που φλερτάρει με τους 2,5 τόνους και δυστυχώς δεν είναι όλα κινεζικά. Αντίστοιχα, διατηρείς σχέση εκτίμησης με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο όταν πρόκειται για την πόλη. Με δεδομένο ότι σήμερα κινητήρα τύπου hybrid θα επιλέξεις ακόμα και για την ανήσυχη καθημερινότητά σου. Με τη δυνατότητα στην περίπτωση των plug-in υβριδικών να κινείσαι μόνο ηλεκτρικά στη διαδρομή σπίτι-γραφείο-σπίτι, οπότε αισθανόμαστε σύγχρονοι και δηλώνουμε πολιτισμένοι.

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Σήμερα αμφισβητείται συνολικά η αισθητική μας, που στην αυτοκίνηση ξεπερνά τη σχεδίαση, εξωτερικά και εσωτερικά, και αφορά και τον τρόπο που οδηγούμε. Το τέλειο θα ήταν με ευγένεια και υπομονή, όπως όταν απολαμβάνουμε το οικογενειακό δείπνο, χωρίς εκνευρισμό, παρά την καθημερινή πίεση. Η αισθητική μας δοκιμάζεται, αφού πλέον είναι σπάνιο είδος η ηρεμία που μαλακώνει και την ψυχή και σου επιτρέπει να σκέφτεσαι. Σημαντικό για τους νέους να δημιουργούνται προϋποθέσεις ώστε να ονειρεύονται και είναι υποχρέωσή μας να υποστηρίζουμε το όραμά τους.

Αφορμή για τα παραπάνω σχόλια, η δράση μας, «Πρώτα ο Πεζός» που εξελίσσεται με υψηλού επιπέδου υποστήριξη και αισθητική, στοιχεία που ενισχύουν το κύρος του πρότζεκτ, υπογραμμίζοντας την ήρεμη δύναμη των δημιουργών, με τις σταθερές αξίες που τους χαρακτηρίζουν.