Σταθερά… ηλικιωμένος

Από τα τελικά στοιχεία του Δεκεμβρίου 2025 προκύπτει η πλήρης εικόνα των οχημάτων που κυκλοφορούν στη χώρα.

Τα επιβατικά αυτοκίνητα ανέρχονται σε 4,4 εκατομμύρια, αποτελώντας το 87,1% του συνόλου. Από αυτά, το 43,3% ή περίπου 1,9 εκατομμύρια βρίσκονται στην περιοχή της Αθήνας. Η αναλογία σε εθνικό επίπεδο είναι 1 ΙΧ για κάθε 2,48 κατοίκους, ενώ στην Αθήνα φτάνει το 1 αυτοκίνητο ανά 1,65 κατοίκους. Αν προστεθούν και τα 198.000 ελαφρά φορτηγά της πρωτεύουσας, η αναλογία διαμορφώνεται σε 1 όχημα για κάθε 1,5 κάτοικο. Στη μεγάλη αυτή πυκνότητα συνέβαλε διαχρονικά και ο θεσμός «μονά-ζυγά», που επί περισσότερα από 40 χρόνια ενθάρρυνε τα νοικοκυριά να αποκτήσουν δεύτερο ή και τρίτο αυτοκίνητο.

Ο στόλος αυξάνεται σταθερά, καθώς κάθε χρόνο αποσύρεται μόλις το 1% έως 1,5% των κυκλοφορούντων οχημάτων. Πρακτικά, σε κάθε 100 νέες ταξινομήσεις αντιστοιχούν περίπου 40 αποσύρσεις. Το 2025 ταξινομήθηκαν 225.141 καινούργια και εισαγόμενα μεταχειρισμένα ΙΧ, ενώ οι αποσύρσεις και οι καταθέσεις πινακίδων έφτασαν περίπου τις 90.000. Έτσι, ο στόλος αυξήθηκε κατά σχεδόν 3% μέσα σε ένα έτος. Με τον ίδιο ρυθμό, το 2030 τα κυκλοφορούντα ΙΧ εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 5,12 εκατομμύρια, δηλαδή 16% περισσότερα από σήμερα, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κυκλοφορία. Παράλληλα, παραμένει το φαινόμενο οχημάτων σε ακινησία που κυκλοφορούν παράνομα και ανασφάλιστα.

Η μέση ηλικία των ΙΧ στο τέλος του 2025 ήταν 14,8 χρόνια, όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 12,3 χρόνια, γεγονός που καταδεικνύει σημαντική υστέρηση στην ανανέωση. Τα ελαφρά φορτηγά αντιπροσωπεύουν το 15,7% του στόλου, ποσοστό υψηλό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η σύνθεση αυτή έχει ιστορικές ρίζες, καθώς έως τη δεκαετία του ’70 η φορολογία ευνοούσε την αγορά τους έναντι των επιβατικών. Η απότομη αύξηση φόρων στα ΙΧ το 1979 οδήγησε το 1980 σε κατάρρευση της αγοράς επιβατικών και ενίσχυση των ελαφρών φορτηγών.

Σήμερα, ο μέσος όρος ηλικίας τους φτάνει τα 19,1 χρόνια, αφού το 55% έως 60% των πωλήσεων αφορά εισαγόμενα μεταχειρισμένα, με αργό ρυθμό απόσυρσης. Τα βαριά φορτηγά αριθμούν 263.700 οχήματα, εκ των οποίων το 26,4% βρίσκεται στην Αθήνα. Η μέση ηλικία τους είναι 18,8 χρόνια, καθώς η αγορά βασίζεται κατά 90% σε εισαγωγές μεταχειρισμένων, εξέλιξη που συνδέεται και με την υψηλή θεωρητική αξία των αδειών δημοσίας χρήσεως.

Στα λεωφορεία, ο στόλος το 2025 έφτασε τις 34.200 μονάδες, με αντίστοιχο ποσοστό 26,4% στην Αττική. Η μέση ηλικία μειώθηκε στα 15,6 χρόνια, χάρη στην πρόσφατη ανανέωση αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η αγορά μοιράστηκε περίπου ισόποσα μεταξύ καινούργιων και εισαγόμενων μεταχειρισμένων.

Παύλος Λάσκαρις