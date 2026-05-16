Στην Πελοπόννησο με το ανανεωμένο Hyundai Santa Fe: Εμπειρία

Δεν εξελίσσεται πάντα ιδανικά η δοκιμή ενός νέου αυτοκινήτου, ειδικά όταν πρόκειται για βελτιωμένη εκδοχή, οπότε αναζητώντας το διαφορετικό, έχεις επιλέξει να κινηθείς σε χωμάτινο terrain, αξιοποιώντας και το DNA του Κορεάτη κατασκευαστή. Με συμμετοχή στο WRC και δυνατότητες των SUV τους στο χώμα, σε επίπεδα Toyota και Nissan.

Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

Σε Τέλειες και σε Ειδικές Διαδρομές του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις που στην τελική του μορφή παρουσιάστηκε την Τετάρτη 13 Μαΐου στο Ελληνικό, από τη Motorsport Greece, που έχει την ευθύνη της οργάνωσης υπό τη διακριτική εποπτεία της πολιτείας, η οποία θωρακίζει ένα γεγονός-εθνική υπόθεση, με παγκόσμια διάσταση.

Από την πλευρά μας, θεωρήσαμε ευκαιρία τη δοκιμή του ανανεωμένου επταθέσιου κορεάτικου plug-in hybrid και ιδανική αφορμή το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις που εξελίσσεται στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, όπου ο αγώνας επιστρέφει ως κίνηση Roi Mat, που αφορά στον πανελλήνιο χαρακτήρα του.

Λεβίδι ΙΝ & OUT

Από νωρίς στο δρόμο με τον ΕΛΕΜ και τον ΘΗ, μια ωραία συνήθεια και με το θρύλο παραπλεύρως ακολουθώντας μη διαπραγματεύσιμες εντολές, περάσαμε από το Γυμνό όπου εξασκήσαμε τη μνήμη μας και στη συνέχεια, διασχίσαμε την ε.δ. Κολλίνες με πρόσβαση για τους θεατές μόνο από τον τερματισμό. Επιστρέφοντας, καταλήξαμε στο πεντάστερο σε φιλοξενία Λεβίδι.

Τη σωστή ώρα του ανεφοδιασμού στου Πάρχα και στην ΕΚΟ στην είσοδο της πόλης, στάση πριν την ε.δ. Μαίναλο, ακριβώς μετά τη Βυτίνα, πριν την αγωνιστικά ιστορική Αλωνίσταινα. Το Μαίναλο, ε.δ. που θα αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις, ειδικά με τη «Μίκι Μάους» διαμορφωμένη περίτεχνα πίστα πριν τον τερματισμό.

Η ε.δ. Μαίναλο, που στην περίπτωση μας καταγράφεται ως δυσάρεστη εμπειρία, αποτέλεσμα της απερισκεψίας του γράφοντος.

To ρίσκο του επιπόλαιου ex rallyman…

Σε ε.δ του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις πριν τις δουλέψει ο specialist Karadanas δεν πηγαίνεις άοπλος, χωρίς τουλάχιστον τα κατάλληλα λάστιχα, όπως τα Yokohama Geolander, ή τα θηρία της General. Έχει συμβεί να επιβιώσουμε στον Ταρζάν και με πολύ χαμηλά λάστιχα σε ακριβό hot hatch με τον ΠΤ και τον ΘΗ, αλλά αποδεδειγμένα όταν υπερεκτιμάς καταστάσεις και παίζεις με την τύχη σου, θα προκύψει αστοχία που δεν είναι ατυχία.

Στην ε.δ. Μαίναλο, ως επιδόρπιο μιας γεμάτης ημέρας και ανηφορίζεις αξιοποιώντας το εξαιρετικό Hyundai Santa Fe και ένα οδόστρωμα που σε προκαλεί να αψηφήσεις τα ξεχασμένα μικρά ξύλα στο δρόμο, όπως και να αγνοήσεις ότι δεν είσαι κατάλληλα εξοπλισμένος. Το πίσω λάστιχο συνήθως αργείς να το αντιληφθείς, αλλά όταν ψιθυρίσαμε «λάστιχο» δεν είχε ανάψει ακόμα το σχετικό λαμπάκι στο ταμπλό.

Το «πλάκα κάνεις» του Λώρη, συνδυάζεται με το σχόλιο «τον ήπιαμε» του Θανάρα, σε κρεσέντο με διάφορα κοσμητικά. Στη συνέχεια, το παίρνει επάνω του ο ΕΛΕΜ απτόητος και ακούραστος, με ενέργεια όπως όταν αγωνιζόταν πριν είκοσι χρόνια, ακριβώς όπως σήμερα υποστηρίζει ως ιπτάμενος gentleman τον αγαπημένο μας αγώνα, προσφέροντας την εμπειρία του.

Χαοτικός ο χώρος αποσκευών, ελλιπέστατο το σχετικό βιβλίο και ευτυχώς υπάρχουν οδηγίες στο kit επισκευής (;) ελαστικού που πλέον δεν εμπιστεύεσαι, αφού δεν λειτουργεί, με το σχετικό υγρό να χάνεται στο χώμα. Ό,τι σε καταδικάζει να πληρώσεις ώστε για το SUV σου να αποκτήσεις τροχό έκτακτης ανάγκης. «Μεγάλη η τρύπα από το ξύλο» μουρμουράει ο ΕΛΕΜ και με συντονιστή τον Άγγελο Πάρχα από το ΟΑΚΑ, έναν καθαρόαιμο Ακροπολίστα, ο αγώνας αρχίζει. Επιστρατεύεται ως από μηχανής θεός ο κ. Παναγιώτης ένας ακόμα πραγματικός Πάρχας, που ζει στο Λεβίδι και θα βρει λάστιχο στον κόμβο για την Τρίπολη, ενώ θα αξιοποιήσει έναν τύπου Πάρχα σε φιλότιμο που εδρεύει στην ΕΚΟ στο Λεβίδι.

Πόλη με χαρακτήρα και υψηλό δείχτη φιλοξενίας στους κατοίκους της, ότι χρειάζεται το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Η ΕΚΟ εκεί, διαθέτει και τα σχετικά για την αλλαγή ελαστικού και ενδιάμεσα μας συνάντησε ο ΠΠ που ήρθε με το ID. Buzz, έβγαλε τον τροχό, πήγε στο Λεβίδι και επέστρεψε, ενώ εμείς αξιοποιήσαμε τον Κορεάτη και κινηθήκαμε για κάποια χιλιόμετρα στην άσφαλτο. Με πληγωμένο το λάστιχο με το πολύ χαμηλό προφίλ, τύπου 45, για να είμαστε ακριβείς. Έμεινε στη ζάντα το λάστιχο για αρκετά χιλιόμετρα και κάπως έτσι ξεπεράσαμε και τον ειδικό (;) στη Βυτίνα που μας πρότεινε να φορτώσουμε το θηρίο στην οδική βοήθεια και να κινηθούμε με ταξί. Εμείς είχαμε Πάρχα Χ2 και με κόστος 70 ευρώ για το λάστιχο και την εργασία, ολοκληρώσαμε και επιστρέψαμε, με τη συνέχεια να την αναλαμβάνουν οι συνεργάτες μας στην FMS.

Κακά τα ψέματα

Το λάστιχο κάνει τη διαφορά και αν εκδράμεις σε χωματόδρομους, η χαρά του Έλληνα, επιλέγεις λάστιχα με υψηλό ποσοστό για χωμάτινη χρήση και ιδανικά, με το ψηλότερο δυνατόν προφίλ. Ακούγονται, αλλά χαλάλι, αφού με τα 45άρια δεν πας πουθενά και κρίμα γιατί οι αναρτήσεις τους είναι εξαιρετικές, όπως και στα Tucson, Qashqai και RAV. Από την πλευρά μας, είπαμε: έτσι ποτέ ξανά! Στρατισίνο