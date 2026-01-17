Στρατισίνο: Από το μπάκετ – Θέλω να το ακούω

Στο αγωνιστικό περιβάλλον είναι σημαντικά τα ακούσματα. Για τον θεατή, στην πίστα και στις ειδικές διαδρομές ειδικά την εποχή που δεν ήταν όλα ίδια, οπότε ο ήχος του κινητήρα χαρακτήριζε τον άνθρωπο στο πηδάλιο και τον κινητήρα που χρησιμοποιεί η «μηχανή» του.

ΓΙΑ ΤΟΝ RALLY MAN… Τα ακούσματα έχουν τη δική τους διάσταση, ειδικά από το μπάκετ. Ένα κοκτέιλ ήχων από τις πέτρες στο χώμα και τα λάστιχα στην άσφαλτο, με τον ήχο του κινητήρα να συνδυάζεται με το στροφόμετρο που δεν προλάβαινες να δεις, ενώ δεν λείπουν και ήχοι από τη μετάδοση.

Γεγονός, πως αλλιώς ακούγονταν ο κινητήρας του 240 RS πολύ κοντά με τους ήχους του κινητήρα στο κίτρινο Ibiza kit car. Ίσως το πλέον ανταγωνιστικό αυτοκίνητο που είχα την ευθύνη του. Αντίστοιχα, αν και στην πλάτη αμφότερα, ήταν άλλη η μουσική από τον volumex της 037 σε σχέση με τον τρίλιτρο φλατ της 911 που διέφερε και από τον ήχο του αντίστοιχου, δίλιτρου όμως, κινητήρα του Subi.

Στα Ν και ειδικά στα GTi-R, αλλά και στα EVO, είχες περισσότερη αγωνία να προσδιορίσεις ήχους από τις πέτρες στο αμάξωμα, μη βλάψουν κάπου, κάτι, ενώ είχες τεντωμένα αφτιά μην προκύψει διαφορετικός θόρυβος από τη μετάδοση. Η Silvia και το Micra, με κινητήρες ορχήστρα από μόνος του ο καθένας, με την απόσταση που χώριζε τον τρίλιτρο ατμοσφαιρικό με το διάβολο των 940 κ.εκ. που ούρλιαζε στην πίεση ενώ ξεφυσούσε αφήνοντας το γκάζι.

Οι ήχοι σημαντικοί και για τους μηχανικούς μας και τους ξεχώριζε ο τον Χρίστος Σιάτος, όπως και ο Γιώργος Πετρόπουλος, ο PetroRetro911, που είχαν προσδιορίσει την αστοχία πριν φτάσει το αυτοκίνητο στο SP, συχνά και πριν μιλήσεις στο VHF. Ο Γιώργος άκουγε και ως συνοδηγός, ακριβώς όπως και ο Μανώλης Μακρινός, ο Sepo, συνοδηγοί με υπεραξία από τις τεχνικές τους γνώσεις.

Τυχεροί στη Seat, χάρη στο Γιώργο τερματίσαμε με τη δύστροπη λαχανίδα στο ΡΑ το 97 και έτσι έχω έναν τερματισμό σε 4 ΡΑ με τη Seat, το 99 αποκλειστικά ευθύνη μου, παριστάνοντας τον Ιαβέρη, ρόλος που δεν με χαρακτήριζε έχοντας το δικό μου πλάνο που τότε δεν το ακολούθησα απογοητεύοντας κυρίως τον φίλο μου Νίκο Παπασταθόπουλο.

Ο Μανώλης, ένας από τους λίγους ζωντανούς θρύλους των Ελληνικών αγώνων, ήταν δίπλα μου στο RS και το 85 στη Λαμία στον γρηγορότερο μου αγώνα στο χώμα με τον πύραυλο και κρίμα που δεν ολοκληρώσαμε. Σημαντικό, ο συνοδηγός, που δεν είναι αφανής ήρωας αλλά συμπρωταγωνιστής, να διαθέτει σοβαρά στοιχεία που ξεπερνούν το σωστό διάβασμα -έμπνευση.

Προτερήματα εντός του κόκπιτ και εκτός, στο ειδικό περιβάλλον κάθε ομάδας, αλλά και παραπέρα σε μία δύσκολη κοινότητα, ευτυχώς τότε χωρίς social media. ΥΠΕΡ-Τυχερός, το Νissan 240 RS το μοιράστηκα καταρχήν με τον αείμνηστο Κώστα Φερτάκη, ένας από τους πέντε κορυφαίους Έλληνες συνοδηγούς όλων των εποχών, με τον Τίμο Τζάννες (Somit) που τραγούδησε όπως κανείς, τότε στην Πεντέλη, στο Σκορπιός το 83, σε ένα κρεσέντο που είχες την αίσθηση ότι οδηγούσε και αυτός.

Το 240 RS, με τον Ευθύμη Σάσσαλο όπως και με την Τώνια και τότε το 86 ότι χάσαμε στο Εαρινό το κερδίσαμε στο Αχαιός στον αγώνα και παρά πέρα… Με τον Ευθύμη, μαζί το 85 σε ΡΑ και σε εξαιρετικό Χαλκιδικής, η σχέση μας ξεκίνησε νωρίτερα με τη δίλιτρη Silvia, με διάβασμα για Όσκαρ, κατεβαίνοντας νύχτα το Σχίνο στο Γύρο του 84, με το καπό ασφαλισμένο από τη μία πλευρά.

Υποστήριξη με τσαγανό ακριβώς την ώρα που το χρειάζεσαι, ότι έχεις την ανάγκη να μοιραστείς πιεσμένος και με το ρίσκο απαραίτητη προϋπόθεση για τη διάκριση. Είχαν κοινό παρονομαστή οι συνοδηγοί μου, πέρα από τη χαρακτηριστική τους φωνή στο διάβασμα, δίνοντας και τον τόνο, αλλά και το απαραίτητο αγωνιστικό ήθος που συχνά ισορροπούσε ξεσπάσματα μου.

Ό,τι διαχειρίστηκε με μαεστρία για είκοσι χρόνια η Αντωνία Παυλή στους αγώνες σε ειδικές διαδρομές του ονείρου και στη ζωή, σε διαδρομές που δεν ήταν πάντα τέλειες. Η ευγνωμοσύνη δεδομένη για τον Φερτακα που με δίδαξε για το πώς προσαρμόζεσαι σε επαγγελματικό περιβάλλον, μάθημα όπου Professor είναι και ο Sepo. Ο Σιλεφ που μαζί ξεκινήσαμε με Clark’s και χωρίς γάντια και ο Somit, πιστοποιητικό για το που φτάνεις όταν ο συνοδηγός σου είναι φίλος και αδελφός.

Ο Petro μου, με το ατού του μηχανικού, όντας και πεισματάρης αθλητής, ότι χαρακτήριζε τον Ευθύμη που σε πίεζε, -έμπνευση ήταν ώστε διεκδικείς το ακατόρθωτο. Εραστής του ειδικού ρόλου ο Σάσαλος, δίπλα και σε Παύλο και σε Βασιλιά, με Όσκαρ από την ταπεινότητα μου, όντας και συγγενείς, αποτέλεσμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Το χαρακτηριστικό του ιερού ρόλου, ακριβώς ότι μας συνδέει με τους συνοδηγούς μας. Τι να γράψω για την Τώνια; Χρόνια Πολλά Αντωνάκη. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς._ Στρατισίνο