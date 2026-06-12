Τα εγγόνια μας…

Γεγονός ότι ο Γιώργος Δ. Ψύλλος θα μπορούσε να είναι αγωνιστικά δισέγγονο.

Το 20χρονο παλικάρι του Δημήτρη, -έφυγε νωρίς ο μπαμπάς του-, ένας ιπτάμενος gentleman ο ΔΨ, ώστε να τον απολαύσει στους αγώνες αλλά και στην ουσία της ζωής που αρχίζει από την οικογένεια και φτάνει στα επαγγελματικά μας που στην Ελλάδα δεν συνάδουν με αγωνιστική προσέγγιση.

Με το σωστό DNA ο ΓΔΨ και συμμετέχει σε αναγνωρίσεις και σε αγώνες όταν δεν εργάζεται στη NISSAN – Χαλκιάς και η συμμετοχή του, είναι και καθρέπτης για το πως αντιμετωπίζει ο Θέμης Β. Χαλκιάς ένα νέο άνθρωπο, γνήσιο ταλέντο, συνεργάτης του, γιος του Φίλου του. Με τον Θέμη να διδάσκει την έννοια της φιλίας σε εποχή όπου η αχαριστία υπερέχει, στην αγωνιστική κοινότητα και ευρύτερα στην κοινωνία μας.

Υπεροπλία…

Κυρίως σε ανθρώπους γύρω από τον Γιώργο Ψύλλο, με Ντ’ Αρτανιάν το συνοδηγό του Λάμπρο Ζωγράφο που κάθισε δίπλα και υποστηρίζει γιατί πιστεύει το ταλέντο και το ήθος του «πίτσι», στα χνάρια του μπαμπά του.

Σωματοφύλακες του, με γεγονός πως ο Θέμης Χαλκιάς δεν κατατάσσεται, σημαντικοί κύριοι του χώρου. Ο Κώστας Κόντος, συνοδηγός και του αείμνηστου Δημήτρη, ο mr Eldon’s Γιώργος Γκόντος και ο Κωσταντίνος Γεωργακόπουλος της Limoneti Kids.

Τι άλλο; Οι μηχανικοί του, η ομάδα του, το στοιχείο που κάνει τη διαφορά με την ποιότητα όσων γύρω του να επιτρέπει σε έναν νεαρό αθλητή να ονειρεύεται και μάλιστα ευρύτερα αφού η ωριμότητα που προκύπτει θα είναι χρήσιμη όταν μεθαύριο διδάσκει οδήγηση όπως ο μπαμπάς του και ο θείος του.

Εξ Σώτερ…

Το Nissan Micra, το αυτοκίνητο που κέρδισε αγώνες και τίτλους ο Σωτήρης Σκαλτσάς, πολυνίκης της κατηγορίας Α5, ο master του Micra Challenge της Θεοχαράκης, έργο Νίκος Κελεσάκος. Ο «Βακάμπα», ο άνθρωπος ορχήστρα στην καλύτερη ομάδα του πλανήτη και τον μνημονεύουμε συνέχεια τέτοιες ημέρες με την παρουσία των 240 RS και GTi-R, μια υπέρβαση με σφραγίδα Nissan-Χαλκιάς και υπογραφή «Θέμης του Μπιλ Τζακ».

Από τον παππού στον εγγονό…

Αντιθέσεις στο Ράλλυ Σπριντ στη Νεμέα και ήταν εύστοχη η επιλογή του οργανωτή να τιμήσει τον Δημήτρη Ψύλλο, όταν χαρακτηρίζουμε ατόπημα να μη δεχτεί την εισήγηση-πρωτοβουλία του ΠΑΣΜΑ, -Σύνδεσμος των Οδηγών, να βραβευτούν επίσημα ο Junior και ο Σίρο. Ένας ωραίος πολύ παλιός του ΕΜΠ ο Σίρο, κόσμημα του χώρου από το 1970 που εμπλέκεται και στο εξ Καψάσκης Χαλιβελάκης Escort έχει την υποστήριξη του συνοδηγού του Γρηγόρη Ανδριανόπουλου και του μηχανικού του Άρη Λυκουρέση.

Junior, ο Γιωργάκης, που ευθυγραμμίζει, τα «κόβει ίσια», όπως η Γιωργάρα.

Δεν υπερβάλλουμε, δεν άφησε τυχαία ο Ζωγράφος που εμπιστευόμαστε, την εξάστερη συμμετοχή, ώστε να κατέβει στο Ισόγειο και να σφραγίσει μια αφετηρία με ουσία και συναίσθημα.

Εννοείται πως θα πάμε στη Σπάρτη μαζί τους, όπου η ΛΑΣ ξέρει να σέβεται.

Vive Le Sport. Το χρειαζόμαστε._Στρατισίνο