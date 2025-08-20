Τα σπορ SUV και άλλες ιστορίες

Σχεδόν κάθε SUV θέλει να δηλώνει σπορ. Κάποια το πλησιάζουν, άλλα απλώς ντύνονται ανάλογα. Η ουσία πάντως βρίσκεται συνήθως αλλού.

Σήμερα είναι σπάνιο να βρεις νέο SUV που να μη δηλώνει σπορ. Σχεδόν κάθε λανσάρισμα συνοδεύεται από λέξεις όπως «δυναμισμός», «ευελιξία», «fun-to-drive», ακόμα και από αναφορές σε motorsport – έστω με τη μορφή κάποιου πακέτου εξοπλισμού ή απλώς εμφάνισης. Κι αν τύχει να έχεις μπροστά σου ένα ηλεκτρικό SUV, η ροπή του μοτέρ και το «0-100» σε 5,9 δευτερόλεπτα επαρκούν για να το παρουσιάσεις σαν την επόμενη οδηγική αποκάλυψη.

Η στροφή αυτή δεν είναι τυχαία. Οι παραδοσιακές σπορ κατασκευές οδεύουν προς εξαφάνιση, πολλά κουπέ έχουν χαθεί από τον αυτοκινητικό χάρτη, τα χάτσμπακ χάνουν διαρκώς έδαφος και όσες καθαρόαιμες προτάσεις απέμειναν είτε κοστίζουν πολύ είτε απευθύνονται σε πολύ περιορισμένο κοινό. Έτσι, το αφήγημα του σπορ χαρακτήρα έχει μετακομίσει εκεί όπου βρίσκεται και η αγορά: στα SUV.

Βέβαια, τα σημερινά SUV έχουν αλλάξει. Δεν είναι πλέον εκείνα τα ογκώδη, άκομψα και μαλθακά οχήματα των προηγούμενων δεκαετιών. Τα περισσότερα από τα σύγχρονα μοντέλα διαθέτουν στιβαρές πλατφόρμες, εντυπωσιακή στρεπτική ακαμψία, εξελιγμένες αναρτήσεις και ηλεκτρονικά βοηθήματα που χαρίζουν πραγματική αυτοπεποίθηση στον δρόμο. Είναι όμως αυτό αρκετό για να μιλάμε για «σπορ» οδήγηση;

Η απάντηση εξαρτάται από το πώς ορίζεται ο όρος. Αν «σπορ» σημαίνει καλή επιτάχυνση, σωστή θέση οδήγησης, ελεγχόμενες κλίσεις και ένα τιμόνι που δεν είναι εντελώς αποκομμένο από τους τροχούς, τότε ναι: αρκετά SUV πλησιάζουν αυτό το προφίλ. Αν όμως «σπορ» είναι η άμεση απόκριση, το χαμηλό βάρος, η ευθυγράμμιση αμαξώματος-τιμονιού-τροχών και η επικοινωνία με τον οδηγό, τότε η απόσταση εξακολουθεί να είναι μεγάλη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αξιόλογες προσπάθειες. Κάποιες εταιρείες –και όχι απαραίτητα οι γνωστές– έχουν καταφέρει να προσφέρουν SUV που τιμούν τον όρο «οδηγοκεντρικό», τουλάχιστον στο μέτρο του δυνατού. Κι εκεί βρίσκεται το ενδιαφέρον: όχι στο αν ένα SUV μπορεί να νικήσει το βάρος του, αλλά στο πώς η τεχνολογία και η αρχιτεκτονική τού επιτρέπουν να ξεφεύγει από την παπατημένη.

Η σπορτίφ εικόνα στα SUV ήρθε για να μείνει, και είναι λογικό. Όσο η αγορά τα ζητά, οι εταιρείες θα συνεχίσουν να τα παρουσιάζουν ως τα «καλύτερα και των δύο κόσμων». Η αλήθεια, βέβαια, συνήθως βρίσκεται κάπου ανάμεσα. Στο τέλος, είναι στο χέρι μας ή, καλύτερα, στο πόδι και στο χέρι του οδηγού να ξεχωρίσει το στιλ από την ουσία.