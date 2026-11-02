Τέλος η βενζίνη σε χώρα της Ευρώπης – Το 98,8% των οδηγών αγόρασε ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Στη χώρα των 5,7 εκατ. κατοίκων, τα αυτοκίνητα με θερμικούς κινητήρες έχουν πλέον μηδενική ζήτηση. Οι υποψήφιοι αγοραστές αγοράζουν αποκλειστικά ηλεκτρικά.

Αποτελεί σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, καταγράφοντας εκπληκτικά ποσοστά στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μάλιστα, η αύξηση στα BEV δεν αφορά μόνο μοντέλα ευρωπαϊκών, ιαπωνικών ή αμερικανικών κατασκευαστών. Αντίθετα, δίνει ολοένα μεγαλύτερο χώρο και στους Κινέζους, οι οποίοι διεκδικούν πλέον σημαντικό μερίδιο.

Στη χώρα των σχεδόν 5,7 εκατ. κατοίκων, η ηλεκτροκίνηση είναι αναμφισβήτητα κυρίαρχη τάση στην αγορά καινούργιων αυτοκινήτων. Τον Οκτώβριο, το ποσοστό των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων έφθασε το 98,8%, νούμερο που μοιάζει σχεδόν απίστευτο για οποιαδήποτε αγορά του κόσμου.

Ο λόγος για τη Νορβηγία, η οποία αποδεικνύει ότι η μετάβαση σε μια αγορά σχεδόν αποκλειστικά ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν αποτελεί πλέον ένα μακρινό σενάριο.

Εξαφανίστηκαν η βενζίνη και τα υβριδικά

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν είναι ενδεικτικά της δυναμικής που έχει αποκτήσει η ηλεκτροκίνηση στη σκανδιναβική χώρα. Τον Οκτώβριο ταξινομήθηκαν συνολικά 15.725 καινούργια αυτοκίνητα, αριθμός αυξημένος κατά 41,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πρόκειται, μάλιστα, για τον δεύτερο καλύτερο Οκτώβριο στην ιστορία της νορβηγικής αγοράς, πίσω μόνο από το 1985, όταν είχαν καταγραφεί 17.826 ταξινομήσεις.

Φυσικά, όταν, σχεδόν 10 στους 10 υποψήφιους αγοραστές επιλέγουν ένα ηλεκτρικό μοντέλο, η βενζίνη, τα υβριδικά και προφανώς το diesel δεν υπάρχουν καν. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά και τα νορβηγικά Μέσα, τα θερμικά έχουν σχεδόν εξαφανιστεί.

Η εικόνα αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Η Νορβηγία ακολουθεί εδώ και χρόνια μια σταθερή πολιτική ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης, με φορολογικά κίνητρα και διευκολύνσεις για την αγορά και τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων. Παράλληλα, έχει επενδύσει σημαντικά στις υποδομές φόρτισης, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο η καθημερινή χρήση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι πλέον ιδιαίτερα διαδεδομένη.

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και στο σύνολο της χρονιάς. Από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις έφτασαν τις 130.921 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 5,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. Πρόκειται για ιστορικό ρεκόρ για το συγκεκριμένο δεκάμηνο, με την αγορά να βρίσκεται σε τροχιά ακόμη υψηλότερων επιδόσεων.

Το Νο1 ηλεκτρικό στη Νορβηγία

Σε επίπεδο κατασκευαστών, η Tesla βρέθηκε στην πρώτη θέση τον Οκτώβριο, με 1.548 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 9,8%. Ακολούθησε η Toyota με 1.493 αυτοκίνητα, ενώ τρίτη ήταν η Volkswagen με 1.308 ταξινομήσεις. Αυτές οι τρεις μάρκες είναι οι δημοφιλέστερες και στο δεκάμηνο, με την Tesla να μην έχει αντίπαλο.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, η πορεία των κινεζικών κατασκευαστών. Οι μάρκες από την Ασία κατέκτησαν συνολικά το 24,2% της νορβηγικής αγοράς τον Οκτώβριο, καταγράφοντας νέο ρεκόρ. Ανάμεσά τους ξεχώρισε η XPeng, η οποία βρέθηκε στην πέμπτη θέση της κατάταξης των εταιρειών με 932 ταξινομήσεις, αυξημένες κατά 147,9% σε ετήσια βάση. Η BYD ακολούθησε με 816 αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 88%.

Στην κατάταξη των μοντέλων, το Tesla Model Y είναι ο απόλυτος κυρίαρχος, με 1.429 ταξινομήσεις τον Οκτώβριο και 17.647 μονάδες από την αρχή της χρονιάς. Στη δεύτερη θέση, αλλά με τεράστια διαφορά, βρέθηκε το Toyota bZ4X με 725 και 5.568 αυτοκίνητα αντίστοιχα, ενώ τρίτο είναι το Volkswagen ID.4 με 553 πωλήσεις τον Οκτώβριο και σχεδόν 5.000 το δεκάμηνο. Αξιοσημείωτη ήταν και η επίδοση του XPeng G6, το οποίο κατέλαβε την τέταρτη θέση με 542 ταξινομήσεις τον περασμένο μήνα, σημειώνοντας την καλύτερη κατάταξή του μέχρι σήμερα στη συγκεκριμένη αγορά.

Για την ιστορία, να πούμε ότι, το Tesla Model Y έχει τιμή εκκίνησης στη Νορβηγία 460.060 κορώνες, δηλαδή 44.600 ευρώ.